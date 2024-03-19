https://ria.ru/20240319/zarplata-1934127917.html

Источник раскрыл размер зарплаты командира атомной подлодки

Источник раскрыл размер зарплаты командира атомной подлодки - РИА Новости, 19.03.2024

Источник раскрыл размер зарплаты командира атомной подлодки

За последние годы зарплата моряка-подводника ВМФ России значительно увеличилась и теперь может достигать 400 тысяч рублей в месяц у командира атомной подводной... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T00:18

2024-03-19T00:18

2024-03-19T10:37

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/33/1555583364_0:286:3073:2014_1920x0_80_0_0_0f68227ab63a2f18642fdd28503be937.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. За последние годы зарплата моряка-подводника ВМФ России значительно увеличилась и теперь может достигать 400 тысяч рублей в месяц у командира атомной подводной лодки (АПЛ), сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."За последние несколько лет зарплата подводников ВМФ РФ выросла значительно и сегодня составила до 400 тысяч рублей у командира атомохода в звании капитана первого ранга", - сказал собеседник агентства.По его словам, командир дизельной подлодки в звании капитана второго ранга получает в месяц до 300 тысяч рублей."Но здесь, как и в случае с командиром АПЛ, есть нюансы: зарплата зависит от степени оперативного использования подлодки, чем чаще, тем зарплата больше", - отметил источник.В России 19 марта отмечается день моряка-подводника.В боевом составе ВМФ находятся несколько десятков атомных подводных лодок, но точная цифра субмарин является секретной — в том числе потому, что среди них есть подлодки специального назначения.

https://ria.ru/20231116/podlodki-1909727197.html

https://ria.ru/20230922/podlodka-1897918632.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия