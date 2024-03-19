https://ria.ru/20240319/zarplata-1934127917.html
Источник раскрыл размер зарплаты командира атомной подлодки
Источник раскрыл размер зарплаты командира атомной подлодки - РИА Новости, 19.03.2024
Источник раскрыл размер зарплаты командира атомной подлодки
За последние годы зарплата моряка-подводника ВМФ России значительно увеличилась и теперь может достигать 400 тысяч рублей в месяц у командира атомной подводной... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T00:18
2024-03-19T00:18
2024-03-19T10:37
россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. За последние годы зарплата моряка-подводника ВМФ России значительно увеличилась и теперь может достигать 400 тысяч рублей в месяц у командира атомной подводной лодки (АПЛ), сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."За последние несколько лет зарплата подводников ВМФ РФ выросла значительно и сегодня составила до 400 тысяч рублей у командира атомохода в звании капитана первого ранга", - сказал собеседник агентства.По его словам, командир дизельной подлодки в звании капитана второго ранга получает в месяц до 300 тысяч рублей."Но здесь, как и в случае с командиром АПЛ, есть нюансы: зарплата зависит от степени оперативного использования подлодки, чем чаще, тем зарплата больше", - отметил источник.В России 19 марта отмечается день моряка-подводника.В боевом составе ВМФ находятся несколько десятков атомных подводных лодок, но точная цифра субмарин является секретной — в том числе потому, что среди них есть подлодки специального назначения.
https://ria.ru/20231116/podlodki-1909727197.html
https://ria.ru/20230922/podlodka-1897918632.html
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россия
Источник раскрыл размер зарплаты командира атомной подлодки
Зарплата командира атомной подлодки ВМФ сегодня составляет до 400 тысяч рублей
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. За последние годы зарплата моряка-подводника ВМФ России значительно увеличилась и теперь может достигать 400 тысяч рублей в месяц у командира атомной подводной лодки (АПЛ), сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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"За последние несколько лет зарплата подводников ВМФ РФ выросла значительно и сегодня составила до 400 тысяч рублей у командира атомохода в звании капитана первого ранга", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, командир дизельной подлодки в звании капитана второго ранга получает в месяц до 300 тысяч рублей.
"Но здесь, как и в случае с командиром АПЛ, есть нюансы: зарплата зависит от степени оперативного использования подлодки, чем чаще, тем зарплата больше", - отметил источник.
В России 19 марта отмечается день моряка-подводника.
В боевом составе ВМФ находятся несколько десятков атомных подводных лодок, но точная цифра субмарин является секретной — в том числе потому, что среди них есть подлодки специального назначения.
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