https://ria.ru/20240319/zapad-1934234666.html
Западные спецслужбы пытаются шантажировать и запугать Россию, заявил Путин
Западные спецслужбы пытаются шантажировать и запугать Россию, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2024
Западные спецслужбы пытаются шантажировать и запугать Россию, заявил Путин
Недавние провокационные заявления представителей западных спецслужб напоминают шантаж и попытки запугать российское общество, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:09
2024-03-19T14:09
2024-03-19T14:44
владимир путин
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854886328_0:44:3188:1837_1920x0_80_0_0_7eb4c1b52abe4c25a1fdccc0098b01cb.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Недавние провокационные заявления представителей западных спецслужб напоминают шантаж и попытки запугать российское общество, заявил президент России Владимир Путин."Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854886328_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ad28777dc8b7217cd02f8b1301a3eaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
Западные спецслужбы пытаются шантажировать и запугать Россию, заявил Путин
Путин: заявления спецслужб стран Запада напоминают шантаж и попытки запугать
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Недавние провокационные заявления представителей западных спецслужб напоминают шантаж и попытки запугать российское общество, заявил президент России Владимир Путин.
"Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
Запад переходит к открытому террору против России