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Западные спецслужбы пытаются шантажировать и запугать Россию, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2024
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14:09 19.03.2024 (обновлено: 14:44 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/zapad-1934234666.html
Западные спецслужбы пытаются шантажировать и запугать Россию, заявил Путин
Западные спецслужбы пытаются шантажировать и запугать Россию, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2024
Западные спецслужбы пытаются шантажировать и запугать Россию, заявил Путин
Недавние провокационные заявления представителей западных спецслужб напоминают шантаж и попытки запугать российское общество, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:09
2024-03-19T14:44
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Недавние провокационные заявления представителей западных спецслужб напоминают шантаж и попытки запугать российское общество, заявил президент России Владимир Путин."Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
Западные спецслужбы пытаются шантажировать и запугать Россию, заявил Путин

Путин: заявления спецслужб стран Запада напоминают шантаж и попытки запугать

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Недавние провокационные заявления представителей западных спецслужб напоминают шантаж и попытки запугать российское общество, заявил президент России Владимир Путин.
"Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
Перед началом открытия информационного центра ЦИК России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Запад переходит к открытому террору против России
15 марта, 08:00
 
Владимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
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