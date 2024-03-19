https://ria.ru/20240319/zapad-1934234666.html

Западные спецслужбы пытаются шантажировать и запугать Россию, заявил Путин

Западные спецслужбы пытаются шантажировать и запугать Россию, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2024

Западные спецслужбы пытаются шантажировать и запугать Россию, заявил Путин

Недавние провокационные заявления представителей западных спецслужб напоминают шантаж и попытки запугать российское общество, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:09

2024-03-19T14:09

2024-03-19T14:44

владимир путин

россия

безопасность

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Недавние провокационные заявления представителей западных спецслужб напоминают шантаж и попытки запугать российское общество, заявил президент России Владимир Путин."Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

россия

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, безопасность