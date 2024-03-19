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"Не готовы". СМИ раскрыли, с чем столкнулся Запад из-за Украины - РИА Новости, 19.03.2024
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13:27 19.03.2024 (обновлено: 15:07 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/zapad-1934220242.html
"Не готовы". СМИ раскрыли, с чем столкнулся Запад из-за Украины
"Не готовы". СМИ раскрыли, с чем столкнулся Запад из-за Украины - РИА Новости, 19.03.2024
"Не готовы". СМИ раскрыли, с чем столкнулся Запад из-за Украины
Западные военные не в силах вести такие сложные бои, как происходят на Украине, пишет Business Insider со ссылкой на подполковника армии США в отставке Алекса... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:27
2024-03-19T15:07
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Западные военные не в силах вести такие сложные бои, как происходят на Украине, пишет Business Insider со ссылкой на подполковника армии США в отставке Алекса Вершинина."Западные военные не готовы к такого рода боям, и, возможно, им придется изменить стратегию, механизм управления ресурсами и процесс обучения", — отметили в издании.По мнению Вершинина, армии стран НАТО делают ставку на короткие и маневренные столкновения, а затяжных конфликтов стараются избегать. Он также подчеркнул, что Западу потенциально грозят кадровые проблемы, поскольку армии НАТО делают ставку на профессиональный и опытный младший командный состав, заменить которых по выбывании с поля боя будет непросто.В феврале издание Asia Times сообщало, что Североатлантический альянс может столкнуться с серьезными проблемами из-за нехватки вооружений в случае войны с Россией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240319/vagenknekht-1934157363.html
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в мире, украина, сша, россия, нато
В мире, Украина, США, Россия, НАТО
"Не готовы". СМИ раскрыли, с чем столкнулся Запад из-за Украины

Business Insider: Запад оказался не готов к тяжёлым боям, как на Украине

© AP Photo / Czarek SokolowskiУчения НАТО в Польше
Учения НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Учения НАТО в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар РИА Новости. Западные военные не в силах вести такие сложные бои, как происходят на Украине, пишет Business Insider со ссылкой на подполковника армии США в отставке Алекса Вершинина.
"Западные военные не готовы к такого рода боям, и, возможно, им придется изменить стратегию, механизм управления ресурсами и процесс обучения", — отметили в издании.
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По мнению Вершинина, армии стран НАТО делают ставку на короткие и маневренные столкновения, а затяжных конфликтов стараются избегать. Он также подчеркнул, что Западу потенциально грозят кадровые проблемы, поскольку армии НАТО делают ставку на профессиональный и опытный младший командный состав, заменить которых по выбывании с поля боя будет непросто.
В феврале издание Asia Times сообщало, что Североатлантический альянс может столкнуться с серьезными проблемами из-за нехватки вооружений в случае войны с Россией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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