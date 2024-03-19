https://ria.ru/20240319/zapad-1934220242.html

"Не готовы". СМИ раскрыли, с чем столкнулся Запад из-за Украины

"Не готовы". СМИ раскрыли, с чем столкнулся Запад из-за Украины - РИА Новости, 19.03.2024

"Не готовы". СМИ раскрыли, с чем столкнулся Запад из-за Украины

Западные военные не в силах вести такие сложные бои, как происходят на Украине, пишет Business Insider со ссылкой на подполковника армии США в отставке Алекса... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:27

2024-03-19T13:27

2024-03-19T15:07

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Западные военные не в силах вести такие сложные бои, как происходят на Украине, пишет Business Insider со ссылкой на подполковника армии США в отставке Алекса Вершинина."Западные военные не готовы к такого рода боям, и, возможно, им придется изменить стратегию, механизм управления ресурсами и процесс обучения", — отметили в издании.По мнению Вершинина, армии стран НАТО делают ставку на короткие и маневренные столкновения, а затяжных конфликтов стараются избегать. Он также подчеркнул, что Западу потенциально грозят кадровые проблемы, поскольку армии НАТО делают ставку на профессиональный и опытный младший командный состав, заменить которых по выбывании с поля боя будет непросто.В феврале издание Asia Times сообщало, что Североатлантический альянс может столкнуться с серьезными проблемами из-за нехватки вооружений в случае войны с Россией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, сша, россия, нато