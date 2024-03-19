"Наконец-то": в Европе нашли способ "напугать" Россию
Чешский журналист Леко предложил миллиардерам поделиться деньгами с Украиной
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Западные миллиардеры могли бы финансово поддержать Украину, однако не спешат этого делать, хотя таким образом можно было бы "напугать" Россию, пишет в своей статье старший корреспондент издания Lidovky Иштван Леко.
Он напомнил о признании госсекретаря США Энтони Блинкена, который в декабре прошлого года заявил, что США потратили на помощь Украине 70 миллиардов долларов, а европейские союзники — более 110 миллиардов долларов.
"Такую сумму собрали государства, долг большинства из которых, включая США, достигает ста процентов ВВП. Получается, что эти государства из-за вооруженного конфликта на Украине в основном увеличивают свой долг и беднеют", — пишет автор.
Журналист отметил, что в западных странах живут 1442 миллиардера. Эти богачи, как пишет Леко, — тоже часть западного мира, чьи политические лидеры все громче утверждают, что Россия якобы угрожает существованию Украины, ЕС, а также "свободе и демократии во всех государствах Запада".
Автор возмутился, что эти якобы находящиеся под угрозой богачи не спешат "адекватно" участвовать в помощи Киеву. Он подсчитал, что если бы каждый из 1442 миллиардеров передавал Украине хотя бы сто миллионов долларов в год, то итоговая сумма в 144 миллиарда дала бы ей возможность поддерживать работу государства и обеспечить себя достаточным количеством оружия и боеприпасов.
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"Россия же наконец-то испугалась бы экономической силы Запада", — утверждает Леко.
Журналист выступил с упреком в адрес чешских миллиардеров, которых, как он подсчитал, в стране насчитывается 17 человек и которые могли бы дать "всего" по 90 миллионов долларов каждый, чего полностью хватило бы на инициативу Праги по закупке 800 тысяч снарядов для Украины.
"Но что услышали бы премьер Петр Фиала и президент Петр Павел, обратись они к чешским долларовым миллиардерам с таким предложением, мы, пожалуй, все догадываемся. Вспомним, когда проходили деление, эти люди в школе отсутствовали", — посетовал Леко.
Накануне главы МИД стран Евросоюза на заседании в Брюсселе в понедельник утвердили решение о выделении пяти миллиардов евро в Европейский фонд мира для финансирования военной помощи Украине на 2024 год. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
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