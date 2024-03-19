Рейтинг@Mail.ru
"Наконец-то": в Европе нашли способ "напугать" Россию - РИА Новости, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:19 19.03.2024 (обновлено: 15:56 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/zapad-1934143385.html
"Наконец-то": в Европе нашли способ "напугать" Россию
"Наконец-то": в Европе нашли способ "напугать" Россию - РИА Новости, 19.03.2024
"Наконец-то": в Европе нашли способ "напугать" Россию
Западные миллиардеры могли бы финансово поддержать Украину, однако не спешат этого делать, хотя таким образом можно было бы "напугать" Россию, пишет в своей... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T06:19
2024-03-19T15:56
в мире
украина
россия
сша
энтони блинкен
петр фиала
петр павел
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Западные миллиардеры могли бы финансово поддержать Украину, однако не спешат этого делать, хотя таким образом можно было бы "напугать" Россию, пишет в своей статье старший корреспондент издания Lidovky Иштван Леко.Он напомнил о признании госсекретаря США Энтони Блинкена, который в декабре прошлого года заявил, что США потратили на помощь Украине 70 миллиардов долларов, а европейские союзники — более 110 миллиардов долларов."Такую сумму собрали государства, долг большинства из которых, включая США, достигает ста процентов ВВП. Получается, что эти государства из-за вооруженного конфликта на Украине в основном увеличивают свой долг и беднеют", — пишет автор.Журналист отметил, что в западных странах живут 1442 миллиардера. Эти богачи, как пишет Леко, — тоже часть западного мира, чьи политические лидеры все громче утверждают, что Россия якобы угрожает существованию Украины, ЕС, а также "свободе и демократии во всех государствах Запада".Автор возмутился, что эти якобы находящиеся под угрозой богачи не спешат "адекватно" участвовать в помощи Киеву. Он подсчитал, что если бы каждый из 1442 миллиардеров передавал Украине хотя бы сто миллионов долларов в год, то итоговая сумма в 144 миллиарда дала бы ей возможность поддерживать работу государства и обеспечить себя достаточным количеством оружия и боеприпасов.&quot;Россия же наконец-то испугалась бы экономической силы Запада&quot;, — утверждает Леко.Журналист выступил с упреком в адрес чешских миллиардеров, которых, как он подсчитал, в стране насчитывается 17 человек и которые могли бы дать "всего" по 90 миллионов долларов каждый, чего полностью хватило бы на инициативу Праги по закупке 800 тысяч снарядов для Украины."Но что услышали бы премьер Петр Фиала и президент Петр Павел, обратись они к чешским долларовым миллиардерам с таким предложением, мы, пожалуй, все догадываемся. Вспомним, когда проходили деление, эти люди в школе отсутствовали", — посетовал Леко.Накануне главы МИД стран Евросоюза на заседании в Брюсселе в понедельник утвердили решение о выделении пяти миллиардов евро в Европейский фонд мира для финансирования военной помощи Украине на 2024 год. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html
https://ria.ru/20240313/rossiya-1932704624.html
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, энтони блинкен, петр фиала, петр павел, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, США, Энтони Блинкен, Петр Фиала, Петр Павел, Евросоюз, НАТО
"Наконец-то": в Европе нашли способ "напугать" Россию

Чешский журналист Леко предложил миллиардерам поделиться деньгами с Украиной

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Западные миллиардеры могли бы финансово поддержать Украину, однако не спешат этого делать, хотя таким образом можно было бы "напугать" Россию, пишет в своей статье старший корреспондент издания Lidovky Иштван Леко.
Он напомнил о признании госсекретаря США Энтони Блинкена, который в декабре прошлого года заявил, что США потратили на помощь Украине 70 миллиардов долларов, а европейские союзники — более 110 миллиардов долларов.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Ставок больше нет: Запад поставил все на поражение России
16 марта, 08:00
"Такую сумму собрали государства, долг большинства из которых, включая США, достигает ста процентов ВВП. Получается, что эти государства из-за вооруженного конфликта на Украине в основном увеличивают свой долг и беднеют", — пишет автор.
Журналист отметил, что в западных странах живут 1442 миллиардера. Эти богачи, как пишет Леко, — тоже часть западного мира, чьи политические лидеры все громче утверждают, что Россия якобы угрожает существованию Украины, ЕС, а также "свободе и демократии во всех государствах Запада".
Автор возмутился, что эти якобы находящиеся под угрозой богачи не спешат "адекватно" участвовать в помощи Киеву. Он подсчитал, что если бы каждый из 1442 миллиардеров передавал Украине хотя бы сто миллионов долларов в год, то итоговая сумма в 144 миллиарда дала бы ей возможность поддерживать работу государства и обеспечить себя достаточным количеством оружия и боеприпасов.
«

"Россия же наконец-то испугалась бы экономической силы Запада", — утверждает Леко.

Президент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
России не дадут двадцати лет покоя. Ну и обойдемся
13 марта, 13:25
Журналист выступил с упреком в адрес чешских миллиардеров, которых, как он подсчитал, в стране насчитывается 17 человек и которые могли бы дать "всего" по 90 миллионов долларов каждый, чего полностью хватило бы на инициативу Праги по закупке 800 тысяч снарядов для Украины.
"Но что услышали бы премьер Петр Фиала и президент Петр Павел, обратись они к чешским долларовым миллиардерам с таким предложением, мы, пожалуй, все догадываемся. Вспомним, когда проходили деление, эти люди в школе отсутствовали", — посетовал Леко.
Накануне главы МИД стран Евросоюза на заседании в Брюсселе в понедельник утвердили решение о выделении пяти миллиардов евро в Европейский фонд мира для финансирования военной помощи Украине на 2024 год. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Запад превращает поражение Украины в свое собственное
2 марта, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияСШАЭнтони БлинкенПетр ФиалаПетр ПавелЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала