https://ria.ru/20240319/zapad-1934143385.html

"Наконец-то": в Европе нашли способ "напугать" Россию

"Наконец-то": в Европе нашли способ "напугать" Россию - РИА Новости, 19.03.2024

"Наконец-то": в Европе нашли способ "напугать" Россию

Западные миллиардеры могли бы финансово поддержать Украину, однако не спешат этого делать, хотя таким образом можно было бы "напугать" Россию, пишет в своей... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T06:19

2024-03-19T06:19

2024-03-19T15:56

в мире

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россия

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петр павел

евросоюз

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Западные миллиардеры могли бы финансово поддержать Украину, однако не спешат этого делать, хотя таким образом можно было бы "напугать" Россию, пишет в своей статье старший корреспондент издания Lidovky Иштван Леко.Он напомнил о признании госсекретаря США Энтони Блинкена, который в декабре прошлого года заявил, что США потратили на помощь Украине 70 миллиардов долларов, а европейские союзники — более 110 миллиардов долларов."Такую сумму собрали государства, долг большинства из которых, включая США, достигает ста процентов ВВП. Получается, что эти государства из-за вооруженного конфликта на Украине в основном увеличивают свой долг и беднеют", — пишет автор.Журналист отметил, что в западных странах живут 1442 миллиардера. Эти богачи, как пишет Леко, — тоже часть западного мира, чьи политические лидеры все громче утверждают, что Россия якобы угрожает существованию Украины, ЕС, а также "свободе и демократии во всех государствах Запада".Автор возмутился, что эти якобы находящиеся под угрозой богачи не спешат "адекватно" участвовать в помощи Киеву. Он подсчитал, что если бы каждый из 1442 миллиардеров передавал Украине хотя бы сто миллионов долларов в год, то итоговая сумма в 144 миллиарда дала бы ей возможность поддерживать работу государства и обеспечить себя достаточным количеством оружия и боеприпасов."Россия же наконец-то испугалась бы экономической силы Запада", — утверждает Леко.Журналист выступил с упреком в адрес чешских миллиардеров, которых, как он подсчитал, в стране насчитывается 17 человек и которые могли бы дать "всего" по 90 миллионов долларов каждый, чего полностью хватило бы на инициативу Праги по закупке 800 тысяч снарядов для Украины."Но что услышали бы премьер Петр Фиала и президент Петр Павел, обратись они к чешским долларовым миллиардерам с таким предложением, мы, пожалуй, все догадываемся. Вспомним, когда проходили деление, эти люди в школе отсутствовали", — посетовал Леко.Накануне главы МИД стран Евросоюза на заседании в Брюсселе в понедельник утвердили решение о выделении пяти миллиардов евро в Европейский фонд мира для финансирования военной помощи Украине на 2024 год. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

https://ria.ru/20240313/rossiya-1932704624.html

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

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россия

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в мире, украина, россия, сша, энтони блинкен, петр фиала, петр павел, евросоюз, нато