https://ria.ru/20240319/zakon-1934272006.html

Госдума приняла закон, обязывающий детсады и вузы вывешивать флаг России

Госдума приняла закон, обязывающий детсады и вузы вывешивать флаг России - РИА Новости, 19.03.2024

Госдума приняла закон, обязывающий детсады и вузы вывешивать флаг России

Госдума приняла закон, обязывающий все образовательные учреждения, а не только школы, вывешивать флаг России. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T16:16

2024-03-19T16:16

2024-03-19T16:31

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Госдума приняла закон, обязывающий все образовательные учреждения, а не только школы, вывешивать флаг России.Авторами инициативы выступили депутаты ГД во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой."В целях укрепления неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности у обучающихся законопроектом предлагается установить, что Государственный флаг Российской Федерации должен быть вывешен постоянно на зданиях образовательных организаций независимо от форм собственности или установлен постоянно на их территориях: детских садах, школах, колледжах, институтах, университетах и др.", — следует из сопроводительных материалов к законопроекту.После принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года. "Сейчас норма о вывешивании флага имеет обязательный характер только по отношению к школам. Мы же расширяем обязательность на вузы, колледжи и детские сады. То есть норма принимает законченный характер, распространяясь на все уровни образования. Человек проходит порядка 20 лет своей жизни под флагом России, под флагом родной страны, и это правильно", — заявил ранее РИА Новости один из соавторов инициативы депутат Госдумы Сергей Колунов.По его словам, главный смысл законопроекта — в развитии патриотических чувств, любви к Родине в молодежной среде, на этом основывались разработчики документа.

https://ria.ru/20230822/flag-1891307207.html

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общество, россия, ольга казакова, госдума рф