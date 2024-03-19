https://ria.ru/20240319/vzryv-1934309879.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 19.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

Взрыв прогремел во вторник в городе Николаев на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T18:21

2024-03-19T18:21

2024-03-19T18:22

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в городе Николаев на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". "О взрыве в Николаеве сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 18.02 (мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html

https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html

николаев (украина)

украина

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Влада Копылова

николаев (украина), в мире, украина