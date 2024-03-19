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В Москве открылась выставка к 210-летию взятия Парижа - РИА Новости, 19.03.2024
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Культура
 
16:28 19.03.2024 (обновлено: 17:19 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/vystavka-1934276754.html
В Москве открылась выставка к 210-летию взятия Парижа
В Москве открылась выставка к 210-летию взятия Парижа - РИА Новости, 19.03.2024
В Москве открылась выставка к 210-летию взятия Парижа
Выставка "Ликуй, Москва! В Париже Росс", приуроченная к 210-летней годовщине вступления русских войск и их союзников в Париж 19 (31) марта 1814 года, открылась... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T16:28
2024-03-19T17:19
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Выставка "Ликуй, Москва! В Париже Росс", приуроченная к 210-летней годовщине вступления русских войск и их союзников в Париж 19 (31) марта 1814 года, открылась в музее-панораме "Бородинская битва" в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости. В название выставки вынесли строку из стихотворения Александра Пушкина "Воспоминания в Царском Селе", которое поэт прочитал на лицейском экзамене в 1815 году. На выставке представили портреты исторических личностей, имена которых непосредственно связаны с осадой Парижа и последующим триумфальным вступлением союзных войск в столицу Франции. Фельдмаршал Карл фон Шварценберг и генерал Михаил Барклай де Толли командовали союзными армиями. Оборону Парижа держали французские корпуса маршалов Мармона и Мортье. Флигель-адъютант Александра I Михаил Орлов сыграл значительную роль в переговорах о капитуляции. Генерал Фабиан Остен-Сакен занимал пост военного губернатора Парижа. На гравюрах начала XIX века запечатлены торжественное шествие союзников по улицам Парижа, демонтаж статуи Наполеона с Вандомской колонны, подписание Наполеоном акта об отречении от престола. Графические листы со сценами пасхального молебна на площади Конкорд в апреле 1814 года напоминают об этом событии, имевшем символическое значение для последующей реставрации династии Бурбонов. Как заявила РИА Новости заместитель директора музея Виктория Павленко, 10 апреля 1814 года был проведен торжественный молебен на площади Согласия. "Церемония была на том самом месте, где казнили короля Людовика XVI. Там был установлен подиум для молебна. Любопытно, что в тот день совпала католическая и православная Пасха. Это символично, так как на площади собрались коалиционные войска, которые исповедовали разные религии", — сказала Павленко. Среди экспонатов: образцы холодного оружия конца XVIII — начала XIX века, наградные медали "За взятие Парижа" и медаль "На пребывание императора Александра I в Париже", изготовленная на Парижском монетном дворе. Выставка организована при участии частных коллекционеров Александра Вихрова, Татьяны и Сергея Подстаницких.
https://ria.ru/20231016/napoleon-1902965893.html
https://ria.ru/20231016/napoleon-1903008141.html
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новости культуры, париж, москва
Культура, Новости культуры, Париж, Москва
В Москве открылась выставка к 210-летию взятия Парижа

В музее "Бородинская битва" открылась выставка к 210-летию взятия Парижа

© РИА Новости / Сергей СафроновВыставка "Ликуй, Москва! В Париже Росс!" в музее-панораме "Бородинская битва"
Выставка Ликуй, Москва! В Париже Росс! в музее-панораме Бородинская битва - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Сергей Сафронов
Выставка "Ликуй, Москва! В Париже Росс!" в музее-панораме "Бородинская битва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Выставка "Ликуй, Москва! В Париже Росс", приуроченная к 210-летней годовщине вступления русских войск и их союзников в Париж 19 (31) марта 1814 года, открылась в музее-панораме "Бородинская битва" в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости.
В название выставки вынесли строку из стихотворения Александра Пушкина "Воспоминания в Царском Селе", которое поэт прочитал на лицейском экзамене в 1815 году.
© РИА Новости / Департамент культуры города МосквыВыставка "Ликуй, Москва! В Париже Росс!" в музее-панораме "Бородинская битва"
Афиша выставки Ликуй, Москва! В Париже Росс! в музее-панораме Бородинская битва
Выставка "Ликуй, Москва! В Париже Росс!" в музее-панораме "Бородинская битва"
© РИА Новости / Департамент культуры города Москвы
1 из 3
© РИА Новости / Сергей СафроновВыставка "Ликуй, Москва! В Париже Росс!" в музее-панораме "Бородинская битва"
Выставка Ликуй, Москва! В Париже Росс! в музее-панораме Бородинская битва
Выставка "Ликуй, Москва! В Париже Росс!" в музее-панораме "Бородинская битва"
© РИА Новости / Сергей Сафронов
2 из 3
© РИА Новости / Сергей СафроновВыставка "Ликуй, Москва! В Париже Росс!" в музее-панораме "Бородинская битва"
Экспонат на выставке Ликуй, Москва! В Париже Росс! в музее-панораме Бородинская битва
Выставка "Ликуй, Москва! В Париже Росс!" в музее-панораме "Бородинская битва"
© РИА Новости / Сергей Сафронов
3 из 3
Выставка "Ликуй, Москва! В Париже Росс!" в музее-панораме "Бородинская битва"
© РИА Новости / Департамент культуры города Москвы
1 из 3
Выставка "Ликуй, Москва! В Париже Росс!" в музее-панораме "Бородинская битва"
© РИА Новости / Сергей Сафронов
2 из 3
Выставка "Ликуй, Москва! В Париже Росс!" в музее-панораме "Бородинская битва"
© РИА Новости / Сергей Сафронов
3 из 3
На выставке представили портреты исторических личностей, имена которых непосредственно связаны с осадой Парижа и последующим триумфальным вступлением союзных войск в столицу Франции. Фельдмаршал Карл фон Шварценберг и генерал Михаил Барклай де Толли командовали союзными армиями. Оборону Парижа держали французские корпуса маршалов Мармона и Мортье. Флигель-адъютант Александра I Михаил Орлов сыграл значительную роль в переговорах о капитуляции. Генерал Фабиан Остен-Сакен занимал пост военного губернатора Парижа.
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Историк рассказал о том, как немцы предали Наполеона в 1813 году
16 октября 2023, 03:09
На гравюрах начала XIX века запечатлены торжественное шествие союзников по улицам Парижа, демонтаж статуи Наполеона с Вандомской колонны, подписание Наполеоном акта об отречении от престола. Графические листы со сценами пасхального молебна на площади Конкорд в апреле 1814 года напоминают об этом событии, имевшем символическое значение для последующей реставрации династии Бурбонов.
Как заявила РИА Новости заместитель директора музея Виктория Павленко, 10 апреля 1814 года был проведен торжественный молебен на площади Согласия.
"Церемония была на том самом месте, где казнили короля Людовика XVI. Там был установлен подиум для молебна. Любопытно, что в тот день совпала католическая и православная Пасха. Это символично, так как на площади собрались коалиционные войска, которые исповедовали разные религии", — сказала Павленко.
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Историк рассказал, как Наполеон ценил русских за стойкость
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Среди экспонатов: образцы холодного оружия конца XVIII — начала XIX века, наградные медали "За взятие Парижа" и медаль "На пребывание императора Александра I в Париже", изготовленная на Парижском монетном дворе.
Выставка организована при участии частных коллекционеров Александра Вихрова, Татьяны и Сергея Подстаницких.
Директор Музея-панорамы Бородинская битва Владимир Преснов - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Владимир Преснов: Александр I вошел в Париж не из мести за Москву
11:00
 
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