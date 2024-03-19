https://ria.ru/20240319/vystavka-1934276754.html

В Москве открылась выставка к 210-летию взятия Парижа

В Москве открылась выставка к 210-летию взятия Парижа - РИА Новости, 19.03.2024

В Москве открылась выставка к 210-летию взятия Парижа

Выставка "Ликуй, Москва! В Париже Росс", приуроченная к 210-летней годовщине вступления русских войск и их союзников в Париж 19 (31) марта 1814 года, открылась... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T16:28

2024-03-19T16:28

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Выставка "Ликуй, Москва! В Париже Росс", приуроченная к 210-летней годовщине вступления русских войск и их союзников в Париж 19 (31) марта 1814 года, открылась в музее-панораме "Бородинская битва" в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости. В название выставки вынесли строку из стихотворения Александра Пушкина "Воспоминания в Царском Селе", которое поэт прочитал на лицейском экзамене в 1815 году. На выставке представили портреты исторических личностей, имена которых непосредственно связаны с осадой Парижа и последующим триумфальным вступлением союзных войск в столицу Франции. Фельдмаршал Карл фон Шварценберг и генерал Михаил Барклай де Толли командовали союзными армиями. Оборону Парижа держали французские корпуса маршалов Мармона и Мортье. Флигель-адъютант Александра I Михаил Орлов сыграл значительную роль в переговорах о капитуляции. Генерал Фабиан Остен-Сакен занимал пост военного губернатора Парижа. На гравюрах начала XIX века запечатлены торжественное шествие союзников по улицам Парижа, демонтаж статуи Наполеона с Вандомской колонны, подписание Наполеоном акта об отречении от престола. Графические листы со сценами пасхального молебна на площади Конкорд в апреле 1814 года напоминают об этом событии, имевшем символическое значение для последующей реставрации династии Бурбонов. Как заявила РИА Новости заместитель директора музея Виктория Павленко, 10 апреля 1814 года был проведен торжественный молебен на площади Согласия. "Церемония была на том самом месте, где казнили короля Людовика XVI. Там был установлен подиум для молебна. Любопытно, что в тот день совпала католическая и православная Пасха. Это символично, так как на площади собрались коалиционные войска, которые исповедовали разные религии", — сказала Павленко. Среди экспонатов: образцы холодного оружия конца XVIII — начала XIX века, наградные медали "За взятие Парижа" и медаль "На пребывание императора Александра I в Париже", изготовленная на Парижском монетном дворе. Выставка организована при участии частных коллекционеров Александра Вихрова, Татьяны и Сергея Подстаницких.

https://ria.ru/20231016/napoleon-1902965893.html

https://ria.ru/20231016/napoleon-1903008141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, париж, москва