https://ria.ru/20240319/vystavka-1934270820.html

В Индии открылась выставка к десятилетию возвращения Крыма в Россию

В Индии открылась выставка к десятилетию возвращения Крыма в Россию - РИА Новости, 19.03.2024

В Индии открылась выставка к десятилетию возвращения Крыма в Россию

Выставка к десятилетию возвращения Крыма в Россию открылась во вторник в Российском центре науки и культуры в Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T16:10

2024-03-19T16:10

2024-03-19T16:10

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 мар – РИА Новости. Выставка к десятилетию возвращения Крыма в Россию открылась во вторник в Российском центре науки и культуры в Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости. "Мы проводим такие мероприятия ежегодно, но сегодня оно особенное – потому что это десятая годовщина, потому что это совпадает с другими важными событиями в нашей стране. Результаты выборов демонстрируют, что большинство населения поддерживают курс нынешнего руководства, в том числе тот, который проводится по урегулированию украинского кризиса, по работе на крымском направлении", - заявил советник-посланник посольства России в Индии Роман Бабушкин. Он отметил, что очень важно, что на такие мероприятия приходят индийские эксперты, журналисты и большое количество индийских студентов. "Для нас всегда очень важно проводить такие мероприятия и напоминать людям о том, какое значение имело присоединение Крыма, какое оно имеет сейчас и какие меры мы предпринимаем для того, чтобы поддерживать развитие полуострова", - отметил дипломат. "Цель этой выставки – рассказать о том, как на самом деле развивались события 10 лет назад. К сожалению, даже в индийской прессе мы встречаем материалы, которые искажают картину того, что произошло в 2014 год, и того, как это представляют 10 лет спустя", - сказал директор Российского центра науки и культуры в Индии Олег Осипов. На выставке представлены фотографии, касающиеся как референдума по вопросу воссоединения с Россией, так и развития полуострова после того, как он вернулся в состав России. Как отметил Осипов, визуально выставка разделена на два пространства. "В нашем выставочном зале ярко горят огни там, где размещены фотографии, посвященные "Крымской весне", а другая часть зала затемнена, там размещены материалы про темное время, что предшествовало возвращению Крыма в Россию", - сказал он. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, индия, украина, олег осипов, владимир путин, оон, в мире