https://ria.ru/20240319/vystavka-1934171740.html

В Москве откроется выставка к 210-летию взятия Парижа

В Москве откроется выставка к 210-летию взятия Парижа - РИА Новости, 19.03.2024

В Москве откроется выставка к 210-летию взятия Парижа

Музей "Бородинская панорама" открывает во вторник выставку к 210-летию взятия Парижа русскими войсками под названием "Ликуй, Москва! В Париже Росс!", сообщил в... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T10:41

2024-03-19T10:41

2024-03-19T10:41

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париж

сергей сафронов (телеведущий)

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франция

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости, Сергей Сафронов. Музей "Бородинская панорама" открывает во вторник выставку к 210-летию взятия Парижа русскими войсками под названием "Ликуй, Москва! В Париже Росс!", сообщил в интервью РИА Новости директор музея Владимир Преснов. Ровно 210 лет тому назад, 19 марта 1814 года, русские войска в составе 6-й антинаполеоновской коалиции взяли штурмом Париж. "Безусловно, в выставочных планах на 2024 год присутствует эта юбилейная дата. Выставка откроется 19 марта 2024 года и будет называться "Ликуй, Москва! В Париже Росс!". В качестве названия принята строка из стихотворения Пушкина "Воспоминание в Царском Селе", прочитанного им на лицейском экзамене 20 января 1815 года", - сказал Преснов. По его словам, это название довольно точно отражает военно-политическую ситуацию, оформившуюся после взятия Парижа весной 1814 года: российский император получил возможность реализовать на практике свои идеи послевоенного устройства Франции и Европы, а мощь российской армии служила ему весомым аргументом (во время второго взятия Парижа в 1815 году ситуация была уже качественно иной). "На выставке будут представлены предметы из коллекции музея и частных собраний. В частности, из собрания коллекционера Александра Николаевича Вихрова", - добавил директор.

https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html

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париж, сергей сафронов (телеведущий), москва, франция