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Володин на встрече с Путиным раскритиковал избирательную систему США
Володин на встрече с Путиным раскритиковал избирательную систему США - РИА Новости, 19.03.2024
Володин на встрече с Путиным раскритиковал избирательную систему США
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным раскритиковал избирательную систему США, отметив, что там нет демократии, а... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T23:57
2024-03-19T23:57
2024-03-19T23:57
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным раскритиковал избирательную систему США, отметив, что там нет демократии, а Россию они пытаются поучать. "Если брать Соединенные Штаты Америки, там у них в принципе узурпация власти и лишение прав граждан двумя партиями, которые на протяжении уже более ста лет никого близко не подпускают к власти … Поэтому там нет демократии, они нас пытаются поучать, хотя сами далеки от этого", - сказал Володин в ходе встречи президента с лидерами парламентских фракций.
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Политика, Россия, США, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин на встрече с Путиным раскритиковал избирательную систему США
Володин на встрече с Путиным раскритиковал избирательную систему США
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным раскритиковал избирательную систему США, отметив, что там нет демократии, а Россию они пытаются поучать.
"Если брать Соединенные Штаты Америки, там у них в принципе узурпация власти и лишение прав граждан двумя партиями, которые на протяжении уже более ста лет никого близко не подпускают к власти … Поэтому там нет демократии, они нас пытаются поучать, хотя сами далеки от этого", - сказал Володин в ходе встречи президента с лидерами парламентских фракций.
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