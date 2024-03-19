https://ria.ru/20240319/vybory-1934359218.html

Володин на встрече с Путиным раскритиковал избирательную систему США

Володин на встрече с Путиным раскритиковал избирательную систему США - РИА Новости, 19.03.2024

Володин на встрече с Путиным раскритиковал избирательную систему США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным раскритиковал избирательную систему США, отметив, что там нет демократии, а... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T23:57

2024-03-19T23:57

2024-03-19T23:57

политика

россия

сша

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914769828_0:93:2880:1713_1920x0_80_0_0_c652cb461793e71dcbd471cd0127737e.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным раскритиковал избирательную систему США, отметив, что там нет демократии, а Россию они пытаются поучать. "Если брать Соединенные Штаты Америки, там у них в принципе узурпация власти и лишение прав граждан двумя партиями, которые на протяжении уже более ста лет никого близко не подпускают к власти … Поэтому там нет демократии, они нас пытаются поучать, хотя сами далеки от этого", - сказал Володин в ходе встречи президента с лидерами парламентских фракций.

https://ria.ru/20240319/vybory-1934136130.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, сша, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф