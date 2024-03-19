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Володин на встрече с Путиным раскритиковал избирательную систему США - РИА Новости, 19.03.2024
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23:57 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/vybory-1934359218.html
Володин на встрече с Путиным раскритиковал избирательную систему США
Володин на встрече с Путиным раскритиковал избирательную систему США - РИА Новости, 19.03.2024
Володин на встрече с Путиным раскритиковал избирательную систему США
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным раскритиковал избирательную систему США, отметив, что там нет демократии, а... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T23:57
2024-03-19T23:57
политика
россия
сша
владимир путин
вячеслав володин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным раскритиковал избирательную систему США, отметив, что там нет демократии, а Россию они пытаются поучать. "Если брать Соединенные Штаты Америки, там у них в принципе узурпация власти и лишение прав граждан двумя партиями, которые на протяжении уже более ста лет никого близко не подпускают к власти … Поэтому там нет демократии, они нас пытаются поучать, хотя сами далеки от этого", - сказал Володин в ходе встречи президента с лидерами парламентских фракций.
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политика, россия, сша, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, США, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин на встрече с Путиным раскритиковал избирательную систему США

Володин на встрече с Путиным раскритиковал избирательную систему США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным раскритиковал избирательную систему США, отметив, что там нет демократии, а Россию они пытаются поучать.
"Если брать Соединенные Штаты Америки, там у них в принципе узурпация власти и лишение прав граждан двумя партиями, которые на протяжении уже более ста лет никого близко не подпускают к власти … Поэтому там нет демократии, они нас пытаются поучать, хотя сами далеки от этого", - сказал Володин в ходе встречи президента с лидерами парламентских фракций.
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