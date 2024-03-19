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Западу стоит поучиться у России легитимности выборов, заявил Володин - РИА Новости, 19.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:07 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/vybory-1934234194.html
Западу стоит поучиться у России легитимности выборов, заявил Володин
Западу стоит поучиться у России легитимности выборов, заявил Володин - РИА Новости, 19.03.2024
Западу стоит поучиться у России легитимности выборов, заявил Володин
Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что выборы в России прошли открыто и легитимно, а также посоветовал Западу не учить РФ, а поучиться у неё. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:07
2024-03-19T14:07
выборы президента россии — 2024
политика
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что выборы в России прошли открыто и легитимно, а также посоветовал Западу не учить РФ, а поучиться у неё. "Выборы прошли открыто, легитимно и на конкурентной основе. Западным странам надо не нас учить жить, а у нас поучиться", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы во вторник. Он добавил, что президент РФ Владимир Путин создал систему, "где люди могут себя реализовать". Также председатель ГД поблагодарил лидеров фракций за высокую политическую культуру. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании 21 марта.
https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html
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политика, россия, вячеслав володин, госдума рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Западу стоит поучиться у России легитимности выборов, заявил Володин

Володин: Западу нужно не учить России легитимности выборов, а учиться у нее

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что выборы в России прошли открыто и легитимно, а также посоветовал Западу не учить РФ, а поучиться у неё.
"Выборы прошли открыто, легитимно и на конкурентной основе. Западным странам надо не нас учить жить, а у нас поучиться", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы во вторник.
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Запад не может позволить себе непризнание итогов выборов в России
08:00
Он добавил, что президент РФ Владимир Путин создал систему, "где люди могут себя реализовать". Также председатель ГД поблагодарил лидеров фракций за высокую политическую культуру.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании 21 марта.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Запад и Киев сделали все для победы Путина
Вчера, 08:00
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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