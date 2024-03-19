https://ria.ru/20240319/vybory-1934234194.html
Западу стоит поучиться у России легитимности выборов, заявил Володин
Западу стоит поучиться у России легитимности выборов, заявил Володин - РИА Новости, 19.03.2024
Западу стоит поучиться у России легитимности выборов, заявил Володин
Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что выборы в России прошли открыто и легитимно, а также посоветовал Западу не учить РФ, а поучиться у неё. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:07
2024-03-19T14:07
2024-03-19T14:07
выборы президента россии — 2024
политика
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914769828_0:93:2880:1713_1920x0_80_0_0_c652cb461793e71dcbd471cd0127737e.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что выборы в России прошли открыто и легитимно, а также посоветовал Западу не учить РФ, а поучиться у неё. "Выборы прошли открыто, легитимно и на конкурентной основе. Западным странам надо не нас учить жить, а у нас поучиться", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы во вторник. Он добавил, что президент РФ Владимир Путин создал систему, "где люди могут себя реализовать". Также председатель ГД поблагодарил лидеров фракций за высокую политическую культуру. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании 21 марта.
https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914769828_320:0:2880:1920_1920x0_80_0_0_342dcd494b3e15fa84bbc3acd5256c6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, вячеслав володин, госдума рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Западу стоит поучиться у России легитимности выборов, заявил Володин
Володин: Западу нужно не учить России легитимности выборов, а учиться у нее