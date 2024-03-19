https://ria.ru/20240319/vybory-1934234194.html

Западу стоит поучиться у России легитимности выборов, заявил Володин

Западу стоит поучиться у России легитимности выборов, заявил Володин - РИА Новости, 19.03.2024

Западу стоит поучиться у России легитимности выборов, заявил Володин

Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что выборы в России прошли открыто и легитимно, а также посоветовал Западу не учить РФ, а поучиться у неё. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:07

2024-03-19T14:07

2024-03-19T14:07

выборы президента россии — 2024

политика

россия

вячеслав володин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914769828_0:93:2880:1713_1920x0_80_0_0_c652cb461793e71dcbd471cd0127737e.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что выборы в России прошли открыто и легитимно, а также посоветовал Западу не учить РФ, а поучиться у неё. "Выборы прошли открыто, легитимно и на конкурентной основе. Западным странам надо не нас учить жить, а у нас поучиться", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы во вторник. Он добавил, что президент РФ Владимир Путин создал систему, "где люди могут себя реализовать". Также председатель ГД поблагодарил лидеров фракций за высокую политическую культуру. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании 21 марта.

https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, вячеслав володин, госдума рф