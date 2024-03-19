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ВЦИОМ оценил уровень доверия россиян к итогам выборов президента - РИА Новости, 19.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:00 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/vybory-1934231794.html
ВЦИОМ оценил уровень доверия россиян к итогам выборов президента
ВЦИОМ оценил уровень доверия россиян к итогам выборов президента - РИА Новости, 19.03.2024
ВЦИОМ оценил уровень доверия россиян к итогам выборов президента
О доверии к итогам президентских выборов в России заявили 72% россиян, причем о полном доверии заявили 54% граждан, еще 18% скорее доверяют, следует из... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:00
2024-03-19T14:00
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
вциом
николай харитонов
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. О доверии к итогам президентских выборов в России заявили 72% россиян, причем о полном доверии заявили 54% граждан, еще 18% скорее доверяют, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании 21 марта. "К моменту проведения опроса большинство россиян уже ознакомились с итогами голосования (85%), в том числе 72% доверяют представленным результатам выборов, причем больше половины – полностью доверяют (54%)", - говорится в исследовании ВЦИОМ. О недоверии к итогам президентских выборов РФ заявили 13% респондентов: 6% скорее не доверяют, 7% сказали о полном недоверии, следует из данных исследовательской организации. Всего 1% затруднились с ответом, и 14% опрошенных оказались не знакомы с результатами выборов президента РФ. Согласно опросу ВЦИОМ, чуть меньше половины (42%) россиян испытывают надежду в связи с результатами выборов, 34% заявили о радости, 21% - о воодушевлении. Никаких эмоций после объявления результатов выборов президента РФ не испытали 20% россиян, при этом 7% опрошенных ВЦИОМ граждан сказали о разочаровании, 6% о раздражении, следует из результатов исследования. Всего было опрошено 18 марта 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет через телефонное интервью. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html
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политика, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), вциом, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), ВЦИОМ, Николай Харитонов
ВЦИОМ оценил уровень доверия россиян к итогам выборов президента

ВЦИОМ: 72 процента россиян заявили о доверии к итогам выборов президента России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке в Новосибирске
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке в Новосибирске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. О доверии к итогам президентских выборов в России заявили 72% россиян, причем о полном доверии заявили 54% граждан, еще 18% скорее доверяют, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании 21 марта.
ЦИК России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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"К моменту проведения опроса большинство россиян уже ознакомились с итогами голосования (85%), в том числе 72% доверяют представленным результатам выборов, причем больше половины – полностью доверяют (54%)", - говорится в исследовании ВЦИОМ.
О недоверии к итогам президентских выборов РФ заявили 13% респондентов: 6% скорее не доверяют, 7% сказали о полном недоверии, следует из данных исследовательской организации. Всего 1% затруднились с ответом, и 14% опрошенных оказались не знакомы с результатами выборов президента РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Вчера, 08:00
Согласно опросу ВЦИОМ, чуть меньше половины (42%) россиян испытывают надежду в связи с результатами выборов, 34% заявили о радости, 21% - о воодушевлении.
Никаких эмоций после объявления результатов выборов президента РФ не испытали 20% россиян, при этом 7% опрошенных ВЦИОМ граждан сказали о разочаровании, 6% о раздражении, следует из результатов исследования.
Всего было опрошено 18 марта 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет через телефонное интервью. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Выборы президента России в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В третий, заключительный день голосования на президентских выборах избирательные участки в Москве открылись в 8:00.

Актер Константин Райкин голосует на выборах президента России на избирательном участке школы №1282 Сокольники в Москве

В третий, заключительный день голосования на президентских выборах избирательные участки в Москве открылись в 8:00.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

К 15:00 заключительного дня голосования в Москве выдали более пяти миллионов бюллетеней.

Люди стоят в очереди избирательном участке № 151 в Государственном музее истории ГУЛАГа в Москве на выборах президента России

К 15:00 заключительного дня голосования в Москве выдали более пяти миллионов бюллетеней.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Всего в столице работают 2200 участков, они будут открыты до 20:00.

Сотрудники колл-центра принимают звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами президента РФ

Всего в столице работают 2200 участков, они будут открыты до 20:00.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Несколько участков разместили в больницах и СИЗО, два участка организовали для голосования лиц без определенного места жительства.

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве

Несколько участков разместили в больницах и СИЗО, два участка организовали для голосования лиц без определенного места жительства.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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4 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Избиратели могут проголосовать с помощью бумажных бюллетеней, а также с использованием терминалов электронного голосования.

Люди стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке школы №2123 в Москве

Избиратели могут проголосовать с помощью бумажных бюллетеней, а также с использованием терминалов электронного голосования.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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5 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Отдать свой голос за главу государства можно также дистанционно на elec.mos.ru.

Выборы президента России

Отдать свой голос за главу государства можно также дистанционно на elec.mos.ru.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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6 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В штабе по наблюдению за выборами отметили высокую активность на выборах среди москвичей.

Люди голосуют на выборах президента России на избирательном участке школы №1282 Сокольники в Москве

В штабе по наблюдению за выборами отметили высокую активность на выборах среди москвичей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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7 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

За прошедшую ночь в онлайн-голосовании приняли участие порядка 70 тысяч жителей столицы.

Люди стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке школы №2123 в Москве

За прошедшую ночь в онлайн-голосовании приняли участие порядка 70 тысяч жителей столицы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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8 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами президента РФ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Почти на каждом участке ведут видеонаблюдение, кроме нескольких участков в воинских частях, где ведется видеофиксация.

Выборы президента России

Почти на каждом участке ведут видеонаблюдение, кроме нескольких участков в воинских частях, где ведется видеофиксация.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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10 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Мосгоризбирком сообщил, что выборы проходят штатно и никаких замечаний о работе избирательных комиссий не поступало.

Люди стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке в Москве

Мосгоризбирком сообщил, что выборы проходят штатно и никаких замечаний о работе избирательных комиссий не поступало.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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11 из 12
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на избирательном участке в Москве.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на выборах президента России на избирательном участке № 143 в школе № 1574 в Москве

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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12 из 12

В третий, заключительный день голосования на президентских выборах избирательные участки в Москве открылись в 8:00.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 12

К 15:00 заключительного дня голосования в Москве выдали более пяти миллионов бюллетеней.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 12

Всего в столице работают 2200 участков, они будут открыты до 20:00.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 12

Несколько участков разместили в больницах и СИЗО, два участка организовали для голосования лиц без определенного места жительства.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 12

Избиратели могут проголосовать с помощью бумажных бюллетеней, а также с использованием терминалов электронного голосования.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 12

Отдать свой голос за главу государства можно также дистанционно на elec.mos.ru.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 12

В штабе по наблюдению за выборами отметили высокую активность на выборах среди москвичей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
7 из 12

За прошедшую ночь в онлайн-голосовании приняли участие порядка 70 тысяч жителей столицы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 12

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Почти на каждом участке ведут видеонаблюдение, кроме нескольких участков в воинских частях, где ведется видеофиксация.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
10 из 12

Мосгоризбирком сообщил, что выборы проходят штатно и никаких замечаний о работе избирательных комиссий не поступало.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
11 из 12

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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12 из 12
 
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