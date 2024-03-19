https://ria.ru/20240319/vybory-1934231794.html

ВЦИОМ оценил уровень доверия россиян к итогам выборов президента

ВЦИОМ оценил уровень доверия россиян к итогам выборов президента - РИА Новости, 19.03.2024

ВЦИОМ оценил уровень доверия россиян к итогам выборов президента

О доверии к итогам президентских выборов в России заявили 72% россиян, причем о полном доверии заявили 54% граждан, еще 18% скорее доверяют, следует из... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:00

2024-03-19T14:00

2024-03-19T14:00

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

вциом

николай харитонов

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. О доверии к итогам президентских выборов в России заявили 72% россиян, причем о полном доверии заявили 54% граждан, еще 18% скорее доверяют, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании 21 марта. "К моменту проведения опроса большинство россиян уже ознакомились с итогами голосования (85%), в том числе 72% доверяют представленным результатам выборов, причем больше половины – полностью доверяют (54%)", - говорится в исследовании ВЦИОМ. О недоверии к итогам президентских выборов РФ заявили 13% респондентов: 6% скорее не доверяют, 7% сказали о полном недоверии, следует из данных исследовательской организации. Всего 1% затруднились с ответом, и 14% опрошенных оказались не знакомы с результатами выборов президента РФ. Согласно опросу ВЦИОМ, чуть меньше половины (42%) россиян испытывают надежду в связи с результатами выборов, 34% заявили о радости, 21% - о воодушевлении. Никаких эмоций после объявления результатов выборов президента РФ не испытали 20% россиян, при этом 7% опрошенных ВЦИОМ граждан сказали о разочаровании, 6% о раздражении, следует из результатов исследования. Всего было опрошено 18 марта 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет через телефонное интервью. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

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политика, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), вциом, николай харитонов