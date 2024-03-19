https://ria.ru/20240319/vybory-1934207496.html

Голосование россиян за рубежом стало вкладом в победу Путина, заявил Песков

Голосование россиян за рубежом стало вкладом в победу Путина, заявил Песков - РИА Новости, 19.03.2024

Голосование россиян за рубежом стало вкладом в победу Путина, заявил Песков

Голосование россиян за рубежом тоже стало вкладом в победу президента РФ Владимира Путина с таким беспрецедентным результатом, заявил пресс-секретарь главы РФ... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:47

2024-03-19T12:47

2024-03-19T12:53

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Голосование россиян за рубежом тоже стало вкладом в победу президента РФ Владимира Путина с таким беспрецедентным результатом, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков."Мы же говорили, что любой голос здесь важен в этом голосовании. Любой голос важен, и мы видим, что и за рубежом в целом Путин тоже одержал победу", - сказал Песков журналистам на вопрос, как прошло голосование за рубежом и интересны ли Кремлю эти результаты.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Путин набрал 87,28% голосов, Харитонов - 4,31%, Слуцкий - 3,2%, Даванков - 3,85%, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.

https://ria.ru/20240318/vybory-1934035925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин