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Голосование россиян за рубежом стало вкладом в победу Путина, заявил Песков
Голосование россиян за рубежом стало вкладом в победу Путина, заявил Песков - РИА Новости, 19.03.2024
Голосование россиян за рубежом стало вкладом в победу Путина, заявил Песков
Голосование россиян за рубежом тоже стало вкладом в победу президента РФ Владимира Путина с таким беспрецедентным результатом, заявил пресс-секретарь главы РФ... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:47
2024-03-19T12:47
2024-03-19T12:53
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Голосование россиян за рубежом тоже стало вкладом в победу президента РФ Владимира Путина с таким беспрецедентным результатом, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков."Мы же говорили, что любой голос здесь важен в этом голосовании. Любой голос важен, и мы видим, что и за рубежом в целом Путин тоже одержал победу", - сказал Песков журналистам на вопрос, как прошло голосование за рубежом и интересны ли Кремлю эти результаты.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Путин набрал 87,28% голосов, Харитонов - 4,31%, Слуцкий - 3,2%, Даванков - 3,85%, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин
Голосование россиян за рубежом стало вкладом в победу Путина, заявил Песков
Песков: голосование россиян за рубежом тоже стало вкладом в победу Путина