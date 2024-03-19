https://ria.ru/20240319/vybory-1934160736.html

Боец Монсон рад, что Путин выиграл выборы

Боец Монсон рад, что Путин выиграл выборы - РИА Новости, 19.03.2024

Боец Монсон рад, что Путин выиграл выборы

Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что рад победе Владимира Путина на президентских выборах. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T09:51

2024-03-19T09:51

2024-03-19T09:51

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

джефф монсон

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КАЗАНЬ, 19 мар - РИА Новости. Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что рад победе Владимира Путина на президентских выборах. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Путин набрал 87,28% голосов, Харитонов - 4,31%, Слуцкий - 3,2%, Даванков - 3,85%, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов. "Я очень рад, что Владимир Путин выиграл выборы. Я ожидал этого, все этого ожидали, и России нужен кто-то сильный, нам нужен кто-то с опытом, нужен кто-то, кто любит Россию больше всего на свете. Он служит примером для всех. Именно сейчас России нужны такие люди, как он. Поэтому я очень рад, что он снова займет президентскую должность. Я с нетерпением жду продолжения его работы, поддерживаю Россию и помогаю Путину любым доступным мне способом", - заявил Монсон.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

https://ria.ru/20240318/vybory-1933935763.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), джефф монсон