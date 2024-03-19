https://ria.ru/20240319/vybory-1934160736.html
Боец Монсон рад, что Путин выиграл выборы
Боец Монсон рад, что Путин выиграл выборы - РИА Новости, 19.03.2024
Боец Монсон рад, что Путин выиграл выборы
Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что рад победе Владимира Путина на президентских выборах. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T09:51
2024-03-19T09:51
2024-03-19T09:51
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
джефф монсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152619/86/1526198620_0:344:2362:1673_1920x0_80_0_0_0b4ad590d84ea86355ef1f993358310f.jpg
КАЗАНЬ, 19 мар - РИА Новости. Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что рад победе Владимира Путина на президентских выборах. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Путин набрал 87,28% голосов, Харитонов - 4,31%, Слуцкий - 3,2%, Даванков - 3,85%, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов. "Я очень рад, что Владимир Путин выиграл выборы. Я ожидал этого, все этого ожидали, и России нужен кто-то сильный, нам нужен кто-то с опытом, нужен кто-то, кто любит Россию больше всего на свете. Он служит примером для всех. Именно сейчас России нужны такие люди, как он. Поэтому я очень рад, что он снова займет президентскую должность. Я с нетерпением жду продолжения его работы, поддерживаю Россию и помогаю Путину любым доступным мне способом", - заявил Монсон.
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
https://ria.ru/20240318/vybory-1933935763.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152619/86/1526198620_0:123:2362:1895_1920x0_80_0_0_1885b7b846a72b6179ead944283f792c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), джефф монсон
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Джефф Монсон
Боец Монсон рад, что Путин выиграл выборы
Боец Монсон: Путин служит примером для всех, России нужны такие люди