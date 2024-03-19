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Боец Монсон рад, что Путин выиграл выборы - РИА Новости, 19.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
09:51 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/vybory-1934160736.html
Боец Монсон рад, что Путин выиграл выборы
Боец Монсон рад, что Путин выиграл выборы - РИА Новости, 19.03.2024
Боец Монсон рад, что Путин выиграл выборы
Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что рад победе Владимира Путина на президентских выборах. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T09:51
2024-03-19T09:51
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
джефф монсон
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КАЗАНЬ, 19 мар - РИА Новости. Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что рад победе Владимира Путина на президентских выборах. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Путин набрал 87,28% голосов, Харитонов - 4,31%, Слуцкий - 3,2%, Даванков - 3,85%, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов. "Я очень рад, что Владимир Путин выиграл выборы. Я ожидал этого, все этого ожидали, и России нужен кто-то сильный, нам нужен кто-то с опытом, нужен кто-то, кто любит Россию больше всего на свете. Он служит примером для всех. Именно сейчас России нужны такие люди, как он. Поэтому я очень рад, что он снова займет президентскую должность. Я с нетерпением жду продолжения его работы, поддерживаю Россию и помогаю Путину любым доступным мне способом", - заявил Монсон.
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
https://ria.ru/20240318/vybory-1933935763.html
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политика, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), джефф монсон
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Джефф Монсон
Боец Монсон рад, что Путин выиграл выборы

Боец Монсон: Путин служит примером для всех, России нужны такие люди

© РИА Новости / Николай Сидоров | Перейти в медиабанкДжефф Монсон
Джефф Монсон - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Николай Сидоров
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Джефф Монсон. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 19 мар - РИА Новости. Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что рад победе Владимира Путина на президентских выборах.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Путин набрал 87,28% голосов, Харитонов - 4,31%, Слуцкий - 3,2%, Даванков - 3,85%, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Запад и Киев сделали все для победы Путина
Вчера, 08:00
"Я очень рад, что Владимир Путин выиграл выборы. Я ожидал этого, все этого ожидали, и России нужен кто-то сильный, нам нужен кто-то с опытом, нужен кто-то, кто любит Россию больше всего на свете. Он служит примером для всех. Именно сейчас России нужны такие люди, как он. Поэтому я очень рад, что он снова займет президентскую должность. Я с нетерпением жду продолжения его работы, поддерживаю Россию и помогаю Путину любым доступным мне способом", - заявил Монсон.
Экраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с информацией о ходе голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Россия показала сплоченность монолита, пишут западные СМИ
Вчера, 11:06
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)Джефф Монсон
 
 
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