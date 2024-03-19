https://ria.ru/20240319/vybory-1934149447.html
Политик д`Артаньян заявил, что выборы в России проведены корректно
Политик д`Артаньян заявил, что выборы в России проведены корректно - РИА Новости, 19.03.2024
Политик д`Артаньян заявил, что выборы в России проведены корректно
Возможности фальсификации на выборах в России не было, голосование проведено абсолютно корректно, заявил РИА Новости известный французский политик Эмери Франсис РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T08:29
2024-03-19T08:29
2024-03-19T08:29
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Возможности фальсификации на выборах в России не было, голосование проведено абсолютно корректно, заявил РИА Новости известный французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян, приехавший в ДНР в качестве международного наблюдателя. Де Монтескью-Фезансак д`Артаньян происходит из того же французского дворянского рода, что и знаменитый капитан королевских мушкетеров шевалье д`Артаньян, ставший героем трех романов Александра Дюма-старшего. Современному д`Артаньяну 81 год, за свою политическую карьеру он был мэром небольшого городка Марсан, затем депутатом Европарламента (1989-1993) и Сената Франции (1998-2015). Член французской Радикальной партии. В ДНР приехал впервые в качестве международного наблюдателя, приглашенного Общественной палатой России. Посетил участки в ряде городов на юге ДНР. "Когда я был в Ростове, меня предупредили, что я буду наблюдать за ходом электронного голосования, и тогда у меня закрались подозрения, что в таком случае можно что-то подтасовать. Однако, когда я прибыл, то обнаружил, что вместе со мной находятся представители кандидатов", - сказал он. Политик отметил, что если бы в ходе электронного голосования "пошло что-то не так", то представители кандидатов стали бы "первыми бить тревогу". "Все прошло идеально, тут нечего добавить. То же самое и с обычным (не электронным - ред.) голосованием - избиратели приходили, предъявляли документы, получали бюллетень, голосовали в кабинках и опускали бюллетень в урну. Те урны, что я видел, были прозрачными, поэтому тут тоже не было возможности как-либо фальсифицировать голоса. Повторюсь, всё было проведено абсолютно корректно", - заключил он.
https://ria.ru/20240316/lozh-1933474662.html
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7 495 645-6601
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Французский политик об организации выборов президента РФ в ДНР
Президентские выборы в России хорошо организованы и проходят в спокойной обстановке, заявил РИА Новости известный французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян, приехавший в ДНР в качестве международного наблюдателя.
2024-03-19T08:29
true
PT1M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, франция, европарламент, общество
Выборы президента России — 2024, Россия, Донецкая Народная Республика, Франция, Европарламент, Общество
Политик д`Артаньян заявил, что выборы в России проведены корректно
Политик д`Артаньян: возможности фальсификаций на выборах в России не было
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Возможности фальсификации на выборах в России не было, голосование проведено абсолютно корректно, заявил РИА Новости известный французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян, приехавший в ДНР в качестве международного наблюдателя.
Де Монтескью-Фезансак д`Артаньян происходит из того же французского дворянского рода, что и знаменитый капитан королевских мушкетеров шевалье д`Артаньян, ставший героем трех романов Александра Дюма-старшего. Современному д`Артаньяну 81 год, за свою политическую карьеру он был мэром небольшого городка Марсан, затем депутатом Европарламента
(1989-1993) и Сената Франции
(1998-2015). Член французской Радикальной партии. В ДНР приехал впервые в качестве международного наблюдателя, приглашенного Общественной палатой России. Посетил участки в ряде городов на юге ДНР.
"Когда я был в Ростове, меня предупредили, что я буду наблюдать за ходом электронного голосования, и тогда у меня закрались подозрения, что в таком случае можно что-то подтасовать. Однако, когда я прибыл, то обнаружил, что вместе со мной находятся представители кандидатов", - сказал он.
Политик отметил, что если бы в ходе электронного голосования "пошло что-то не так", то представители кандидатов стали бы "первыми бить тревогу".
"Все прошло идеально, тут нечего добавить. То же самое и с обычным (не электронным - ред.) голосованием - избиратели приходили, предъявляли документы, получали бюллетень, голосовали в кабинках и опускали бюллетень в урну. Те урны, что я видел, были прозрачными, поэтому тут тоже не было возможности как-либо фальсифицировать голоса. Повторюсь, всё было проведено абсолютно корректно", - заключил он.
Наблюдатели из США и ЮАР обвинили западные СМИ во лжи