https://ria.ru/20240319/vybory-1934149447.html

Политик д`Артаньян заявил, что выборы в России проведены корректно

Политик д`Артаньян заявил, что выборы в России проведены корректно - РИА Новости, 19.03.2024

Политик д`Артаньян заявил, что выборы в России проведены корректно

Возможности фальсификации на выборах в России не было, голосование проведено абсолютно корректно, заявил РИА Новости известный французский политик Эмери Франсис РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T08:29

2024-03-19T08:29

2024-03-19T08:29

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Возможности фальсификации на выборах в России не было, голосование проведено абсолютно корректно, заявил РИА Новости известный французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян, приехавший в ДНР в качестве международного наблюдателя. Де Монтескью-Фезансак д`Артаньян происходит из того же французского дворянского рода, что и знаменитый капитан королевских мушкетеров шевалье д`Артаньян, ставший героем трех романов Александра Дюма-старшего. Современному д`Артаньяну 81 год, за свою политическую карьеру он был мэром небольшого городка Марсан, затем депутатом Европарламента (1989-1993) и Сената Франции (1998-2015). Член французской Радикальной партии. В ДНР приехал впервые в качестве международного наблюдателя, приглашенного Общественной палатой России. Посетил участки в ряде городов на юге ДНР. "Когда я был в Ростове, меня предупредили, что я буду наблюдать за ходом электронного голосования, и тогда у меня закрались подозрения, что в таком случае можно что-то подтасовать. Однако, когда я прибыл, то обнаружил, что вместе со мной находятся представители кандидатов", - сказал он. Политик отметил, что если бы в ходе электронного голосования "пошло что-то не так", то представители кандидатов стали бы "первыми бить тревогу". "Все прошло идеально, тут нечего добавить. То же самое и с обычным (не электронным - ред.) голосованием - избиратели приходили, предъявляли документы, получали бюллетень, голосовали в кабинках и опускали бюллетень в урну. Те урны, что я видел, были прозрачными, поэтому тут тоже не было возможности как-либо фальсифицировать голоса. Повторюсь, всё было проведено абсолютно корректно", - заключил он.

https://ria.ru/20240316/lozh-1933474662.html

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франция

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Французский политик об организации выборов президента РФ в ДНР Президентские выборы в России хорошо организованы и проходят в спокойной обстановке, заявил РИА Новости известный французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян, приехавший в ДНР в качестве международного наблюдателя. 2024-03-19T08:29 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, франция, европарламент, общество