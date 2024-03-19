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Итальянский эксперт проанализировал итоги выборов в России - РИА Новости, 19.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
07:59 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/vybory-1934147549.html
Итальянский эксперт проанализировал итоги выборов в России
Итальянский эксперт проанализировал итоги выборов в России - РИА Новости, 19.03.2024
Итальянский эксперт проанализировал итоги выборов в России
Западная концепция демократии не позволяет западным же аналитикам понять патриотическую составляющую голосования российских граждан, которые сделали выбор в... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T07:59
2024-03-19T07:59
россия
украина
владимир путин
тиберио грациани
выборы президента россии — 2024
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РИМ, 19 мар - РИА Новости. Западная концепция демократии не позволяет западным же аналитикам понять патриотическую составляющую голосования российских граждан, которые сделали выбор в пользу преемственности, заявил РИА Новости президент итальянского Международного института глобального анализа Vision &amp; Global Trends Тиберио Грациани (Tiberio Graziani). "Своеобразная либерально-демократическая концепция демократии не позволяет западным аналитикам понять патриотическую составляющую выбора российских граждан. Прочтение, менее склонное к евроатлантической и западной пропаганде и более основанное на знании России и ее внутренней динамики, говорит нам, что воскресное голосование совпадает - из-за текущих исторических условий (санкции, кризис вокруг Украины и геополитический переходный период) с политическим выбором в пользу переизбрания Путина. На данном историческом этапе российские граждане сделали выбор в пользу преемственности", - сказал Грациани. Он подчеркнул, что СМИ, склонные больше к западной пропаганде, чем к анализу, рассматривали переизбрание Путина как еще один элемент, подтверждающий их тезис о тоталитарной природе российской системы. "Этот тезис являются... принятием желаемого за действительное, который западные СМИ и лидеры поддерживают уже более двадцати лет", - добавил итальянский политолог. "Эта преемственность к тому же означает для многоэтнического населения России и для Кремля возможность более быстрого продвижения по пути внутренней модернизации и подтверждения собственной сферы влияния в рамках переустройства глобальной шахматной доски. Вопрос Украины, как и другие потенциальные подобные явления, не сможет помешать роли РФ в новом глобальном контексте, который становится все более полицентричным", - заключил Грациани. Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин победил, набрав 87,28% голосов.
https://ria.ru/20240319/vybory-1934136130.html
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россия, украина, владимир путин, тиберио грациани
Россия, Украина, Владимир Путин, Тиберио Грациани, Выборы президента России — 2024
Итальянский эксперт проанализировал итоги выборов в России

Итальянский эксперт Грациани: россияне сделали выбор в пользу преемственности

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЭкран с текущими результатами голосования на выборах президента РФ
Экран с текущими результатами голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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РИМ, 19 мар - РИА Новости. Западная концепция демократии не позволяет западным же аналитикам понять патриотическую составляющую голосования российских граждан, которые сделали выбор в пользу преемственности, заявил РИА Новости президент итальянского Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани (Tiberio Graziani).
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"Своеобразная либерально-демократическая концепция демократии не позволяет западным аналитикам понять патриотическую составляющую выбора российских граждан. Прочтение, менее склонное к евроатлантической и западной пропаганде и более основанное на знании России и ее внутренней динамики, говорит нам, что воскресное голосование совпадает - из-за текущих исторических условий (санкции, кризис вокруг Украины и геополитический переходный период) с политическим выбором в пользу переизбрания Путина. На данном историческом этапе российские граждане сделали выбор в пользу преемственности", - сказал Грациани.
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Он подчеркнул, что СМИ, склонные больше к западной пропаганде, чем к анализу, рассматривали переизбрание Путина как еще один элемент, подтверждающий их тезис о тоталитарной природе российской системы.
"Этот тезис являются... принятием желаемого за действительное, который западные СМИ и лидеры поддерживают уже более двадцати лет", - добавил итальянский политолог.
"Эта преемственность к тому же означает для многоэтнического населения России и для Кремля возможность более быстрого продвижения по пути внутренней модернизации и подтверждения собственной сферы влияния в рамках переустройства глобальной шахматной доски. Вопрос Украины, как и другие потенциальные подобные явления, не сможет помешать роли РФ в новом глобальном контексте, который становится все более полицентричным", - заключил Грациани.
Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин победил, набрав 87,28% голосов.
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