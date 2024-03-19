https://ria.ru/20240319/vybory-1934147549.html

Итальянский эксперт проанализировал итоги выборов в России

Итальянский эксперт проанализировал итоги выборов в России - РИА Новости, 19.03.2024

Итальянский эксперт проанализировал итоги выборов в России

Западная концепция демократии не позволяет западным же аналитикам понять патриотическую составляющую голосования российских граждан, которые сделали выбор в... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T07:59

2024-03-19T07:59

2024-03-19T07:59

россия

украина

владимир путин

тиберио грациани

выборы президента россии — 2024

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РИМ, 19 мар - РИА Новости. Западная концепция демократии не позволяет западным же аналитикам понять патриотическую составляющую голосования российских граждан, которые сделали выбор в пользу преемственности, заявил РИА Новости президент итальянского Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани (Tiberio Graziani). "Своеобразная либерально-демократическая концепция демократии не позволяет западным аналитикам понять патриотическую составляющую выбора российских граждан. Прочтение, менее склонное к евроатлантической и западной пропаганде и более основанное на знании России и ее внутренней динамики, говорит нам, что воскресное голосование совпадает - из-за текущих исторических условий (санкции, кризис вокруг Украины и геополитический переходный период) с политическим выбором в пользу переизбрания Путина. На данном историческом этапе российские граждане сделали выбор в пользу преемственности", - сказал Грациани. Он подчеркнул, что СМИ, склонные больше к западной пропаганде, чем к анализу, рассматривали переизбрание Путина как еще один элемент, подтверждающий их тезис о тоталитарной природе российской системы. "Этот тезис являются... принятием желаемого за действительное, который западные СМИ и лидеры поддерживают уже более двадцати лет", - добавил итальянский политолог. "Эта преемственность к тому же означает для многоэтнического населения России и для Кремля возможность более быстрого продвижения по пути внутренней модернизации и подтверждения собственной сферы влияния в рамках переустройства глобальной шахматной доски. Вопрос Украины, как и другие потенциальные подобные явления, не сможет помешать роли РФ в новом глобальном контексте, который становится все более полицентричным", - заключил Грациани. Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин победил, набрав 87,28% голосов.

https://ria.ru/20240319/vybory-1934136130.html

https://ria.ru/20240319/nablyudateli-1934144285.html

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россия, украина, владимир путин, тиберио грациани