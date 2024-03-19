https://ria.ru/20240319/vybory-1934147549.html
Итальянский эксперт проанализировал итоги выборов в России
Итальянский эксперт проанализировал итоги выборов в России - РИА Новости, 19.03.2024
Итальянский эксперт проанализировал итоги выборов в России
Западная концепция демократии не позволяет западным же аналитикам понять патриотическую составляющую голосования российских граждан, которые сделали выбор в... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T07:59
2024-03-19T07:59
2024-03-19T07:59
россия
украина
владимир путин
тиберио грациани
выборы президента россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933823313_0:123:3206:1926_1920x0_80_0_0_60358deabaf0e9eb82ae1b5e5f99cc0a.jpg
РИМ, 19 мар - РИА Новости. Западная концепция демократии не позволяет западным же аналитикам понять патриотическую составляющую голосования российских граждан, которые сделали выбор в пользу преемственности, заявил РИА Новости президент итальянского Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани (Tiberio Graziani). "Своеобразная либерально-демократическая концепция демократии не позволяет западным аналитикам понять патриотическую составляющую выбора российских граждан. Прочтение, менее склонное к евроатлантической и западной пропаганде и более основанное на знании России и ее внутренней динамики, говорит нам, что воскресное голосование совпадает - из-за текущих исторических условий (санкции, кризис вокруг Украины и геополитический переходный период) с политическим выбором в пользу переизбрания Путина. На данном историческом этапе российские граждане сделали выбор в пользу преемственности", - сказал Грациани. Он подчеркнул, что СМИ, склонные больше к западной пропаганде, чем к анализу, рассматривали переизбрание Путина как еще один элемент, подтверждающий их тезис о тоталитарной природе российской системы. "Этот тезис являются... принятием желаемого за действительное, который западные СМИ и лидеры поддерживают уже более двадцати лет", - добавил итальянский политолог. "Эта преемственность к тому же означает для многоэтнического населения России и для Кремля возможность более быстрого продвижения по пути внутренней модернизации и подтверждения собственной сферы влияния в рамках переустройства глобальной шахматной доски. Вопрос Украины, как и другие потенциальные подобные явления, не сможет помешать роли РФ в новом глобальном контексте, который становится все более полицентричным", - заключил Грациани. Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин победил, набрав 87,28% голосов.
https://ria.ru/20240319/vybory-1934136130.html
https://ria.ru/20240319/nablyudateli-1934144285.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933823313_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_ff01f90d7ddd4534547eac13ec0f77d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир путин, тиберио грациани
Россия, Украина, Владимир Путин, Тиберио Грациани, Выборы президента России — 2024
Итальянский эксперт проанализировал итоги выборов в России
Итальянский эксперт Грациани: россияне сделали выбор в пользу преемственности
РИМ, 19 мар - РИА Новости. Западная концепция демократии не позволяет западным же аналитикам понять патриотическую составляющую голосования российских граждан, которые сделали выбор в пользу преемственности, заявил РИА Новости президент итальянского Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани (Tiberio Graziani).
«
"Своеобразная либерально-демократическая концепция демократии не позволяет западным аналитикам понять патриотическую составляющую выбора российских граждан. Прочтение, менее склонное к евроатлантической и западной пропаганде и более основанное на знании России и ее внутренней динамики, говорит нам, что воскресное голосование совпадает - из-за текущих исторических условий (санкции, кризис вокруг Украины и геополитический переходный период) с политическим выбором в пользу переизбрания Путина. На данном историческом этапе российские граждане сделали выбор в пользу преемственности", - сказал Грациани.
Американский экс-разведчик объяснил, что означает победа Путина на выборах
Он подчеркнул, что СМИ, склонные больше к западной пропаганде, чем к анализу, рассматривали переизбрание Путина как еще один элемент, подтверждающий их тезис о тоталитарной природе российской системы.
"Этот тезис являются... принятием желаемого за действительное, который западные СМИ и лидеры поддерживают уже более двадцати лет", - добавил итальянский политолог.
"Эта преемственность к тому же означает для многоэтнического населения России и для Кремля возможность более быстрого продвижения по пути внутренней модернизации и подтверждения собственной сферы влияния в рамках переустройства глобальной шахматной доски. Вопрос Украины, как и другие потенциальные подобные явления, не сможет помешать роли РФ в новом глобальном контексте, который становится все более полицентричным", - заключил Грациани.
Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин победил, набрав 87,28% голосов.
Французский политик оценил число наблюдателей из стран БРИКС на выборах