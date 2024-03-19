https://ria.ru/20240319/vybory-1934136130.html

Американский экс-разведчик объяснил, что означает победа Путина на выборах

Американский экс-разведчик объяснил, что означает победа Путина на выборах - РИА Новости, 19.03.2024

Американский экс-разведчик объяснил, что означает победа Путина на выборах

Коллективный Запад не хотел переизбрания президента РФ Владимира Путина и не может признать успех выборов России, россияне же показали своим голосованием, что... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T03:05

2024-03-19T03:05

2024-03-19T03:05

владимир путин

россия

сша

скотт риттер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933853488_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_d100e4a367aeb8f0db2c9dd2c84fc2e9.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 19 мар – РИА Новости. Коллективный Запад не хотел переизбрания президента РФ Владимира Путина и не может признать успех выборов России, россияне же показали своим голосованием, что верят в нынешнюю российскую систему и в российское государство, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин победил, набрав 87,28% голосов. Явка составила 77,44%. "Явка, как я понимаю, составляла около 74%, что исторически высокое число. Для сравнения - в США в 2020 году на выборах, в которых, как все говорили, был высочайший уровень явки в современной американской истории, участвовали 66% американцев. А здесь – 74% голосующих приняли участие", - сказал Риттер. "Это значит, что они (жители России) верят в российскую систему. Это было не просто голосование за Путина, но это было голосование за Россию и российскую систему, за российское государство, за российский народ, это было голосование за будущее", - подчеркнул он. То, что Путин сделает за предстоящие 6 лет, определит направление, которым Россия будет двигаться в будущее, полагает он. "И люди рады этому. Они участвовали в этих выборах. И они подтвердили свое доверие не только к Владимиру Путину, но и к его видению России", - указал Риттер. Между тем собеседник агентства подчеркнул, что "коллективный Запад настроен не только против Владимира Путина, но и против России". "И направление, в котором движется Россия и которое одобрили эти выборы – это направление в сторону независимости России от Запада, в сторону российской самодостаточности. Россия возрождается как крупный игрок на международной арене, которому больше не надо быть связанным с Западом политически, экономически или как бы то ни было еще", - указал он. "Запад пытался не допустить переизбрания Владимира Путина. И Запад не может признать, что это был успех (Путина). Запад продолжит вести себя как капризный ребенок, но это не проблема для России", - подчеркнул он. По его мнению, Россия уже не оглядывается на мнение Запада. "Подавляющая часть мира поздравляет Владимира Путина и Россию в связи с успехом этих выборов", - заключил он.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933873270.html

https://ria.ru/20240318/yaponiya-1933889624.html

https://ria.ru/20240318/kanada-1933894644.html

https://ria.ru/20240318/vybory-1934035925.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, сша, скотт риттер