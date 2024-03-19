https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html

Запад не может позволить себе непризнание итогов выборов в России

Запад не может позволить себе непризнание итогов выборов в России - РИА Новости, 19.03.2024

Запад не может позволить себе непризнание итогов выборов в России

Еще накануне наших президентских выборов на Западе звучали призывы не признавать их результаты, причем они исходили как от политических эмигрантов, так и от... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T08:00

2024-03-19T08:00

2024-03-19T08:03

выборы президента россии — 2024

аналитика

россия

москва

венесуэла

владимир путин

николас мадуро

жозеп боррель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933842011_190:373:2042:1415_1920x0_80_0_0_0b1386581c8cf505c961da579d58da0e.jpg

Еще накануне наших президентских выборов на Западе звучали призывы не признавать их результаты, причем они исходили как от политических эмигрантов, так и от некоторых западных политиков и экспертов. Выборы нужно объявить недемократичными и нечестными, а победу Путина на них не признавать — то есть Западу предлагали признать президента России нелегитимным.Уже после подведения предварительных итогов голосования, в ночь с воскресенья на понедельник, Владимир Путин отреагировал на западную критику выборов, назвав ее ожидаемой. Президент сказал совершенно очевидные вещи: да, Запад в своей борьбе с нами будет использовать все возможные методы, и дискредитация выборов — лишь один из них. Но предсказуемость реакции Запада все же не означает, что там готовы к новому уровню эскалации отношений с нами — просто потому, что Западу это сейчас абсолютно невыгодно.Да, на Западе говорят о несоответствии наших выборов "демократическим стандартам", о "политических репрессиях", "нарушениях прав избирателей", "недопуске кандидатов", о непризнании выборов в Крыму и на новых территориях Донбасса и Новороссии (все это есть, например, в заявлении Евросоюза, с которым выступил Жозеп Боррель), но не собираются делать следующий шаг. То есть объявить о том, что не признают результаты выборов и считают Владимира Путина нелегитимным президентом России. Потому что, заявив об этом, Запад подошел бы к разрыву дипломатических отношений с Россией — если вы не признаете главу государства и волеизъявление народа, то зачем нужны посольства в Москве? То есть на повестку дня встал бы вопрос о разрыве Россией дипотношений с теми странами, которые заявили бы о непризнании Путина президентом. Россия была бы в полном праве пойти на это, и, кстати, это решение полностью соответствовало бы международному праву, то есть лишало бы Запад возможности протестовать и возмущаться.Конечно, разрыв дипотношений совершенно не нужен не только Западу, но и нам: однако мы готовы на него пойти в подобном случае, а Запад — нет. Непризнание легитимности главы государства — это предпоследний аргумент в межгосударственных отношениях, после него остаются только два: разрыв дипотношений и объявление войны. Еще сто с небольшим лет назад не было вообще никакой разницы между непризнанием руководителя государства и отзывом послов — большинство стран было монархиями, и отказ признавать законность короля или императора автоматически вел к высылке посла, который был представителем одного суверена при дворе другого. Сейчас послы представляют государства, то есть президентов, но суть от этого мало меняется. Именно поэтому Запад крайне редко заявляет о непризнании легитимности глав государств — из-за нежелания рвать дипотношения и терять все официальные контакты с властями неугодной ему страны.За последние годы Запад решился использовать подобный метод только в одном заметном случае — когда отказался признавать президентом Венесуэлы Николаса Мадуро. Но особенность той истории была в том, что западные страны тогда же признали и. о. президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, провозглашенного венесуэльской оппозицией и распущенным парламентом страны. То есть у Запада было за что зацепиться: в Венесуэле случился раскол общества и ветвей власти, и проигравшие пошли на провозглашение своего "президента", на которого и сделали ставку внешние силы.И что это дало Западу? Ничего, кроме заморозки венесуэльских активов — Мадуро только укрепил свои позиции, о Гуайдо практически забыли, а англосаксы прощупывают возможности для восстановления отношений с латиноамериканской республикой. Но в случае с Россией и эта схема не работает — хотя среди убежавших на Запад борцов с режимом и есть сторонники провозглашения "правительства Свободной России в изгнании", в США и Европе всерьез не рассматривают подобный вариант. Потому что понимают — у Путина есть реальная огромная поддержка в России? Да, и поэтому тоже, но есть и другие мотивы.Почему Запад не идет на отказ от признания легитимности Путина? Можно ведь и не признавать никакого "альтернативного президента", а просто отказать в законности действующему. Потому что, кроме практически неминуемого разрыва дипотношений, это приведет к обострению конфликта с Россией.То есть непризнание станет провокацией Запада в отношении нашей страны. Одно дело называть Путина "диктатором", включать его в санкционные списки и выдавать ордеры на его арест. И совсем другое — объявлять незаконным узурпатором. К чему это могло бы привести?К еще большей поддержке Путина в России — хотя результат выборов показал, что она находится на историческом максимуме, Запад не верит в официальные итоги голосования. Там уверены в наличии большой "скрытой оппозиции" Путину — но если объявить его нелегитимным, не воспримет ли и эта "оппозиция" подобные действия как русофобские и направленные против России в целом? Так зачем же своими руками укреплять Путина?Отказ в признании Путина означал бы и ответный отказ в признании легитимности властей западных стран со стороны России, то есть Москва уже не считала бы законными руководителями ни Макрона, ни Шольца, ни Сунака, ни Байдена. Смешно? Как посмотреть — учитывая беспрецедентное количество внутренних проблем, с которыми сейчас сталкиваются практически все ключевые страны Запада, подобное непризнание легитимности их властей Россией им совершенно не нужно.Напомним: атлантические элиты уверяют свои народы в том, что Москва всячески поддерживает разнообразные контр- и антиэлитные движения, сепаратистские и центробежные силы. И неважно, насколько существенна поддержка Москвы и какой вклад России в рост популярности радикальной оппозиции на Западе (на самом деле — очень незначительный), важно, что о "русской угрозе" уже несколько лет трубят мейнстримные западные СМИ и политики. И далеко не только в США. Пусть и в меньших масштабах, но эта пропаганда звучит и в Германии, и во Франции. То есть на Западе верят в то, что если отказать Путину в легитимности, то он в ответ отбросит все ограничения в стремлении подорвать легитимность властей западных стран.Для России совершенно неважно, признают на Западе легитимность Владимира Путина или нет, но нам важно понимать ход мысли нашего геополитического противника, атлантических элит. Это куда важнее, чем подрыв Запада изнутри. Потому что, как недавно отметил Путин, Запад сам успешно справляется с расколом внутри себя. Президент говорил о позиции западных стран по украинскому вопросу — но в равной степени это относится и к процессу делегитимации властей и элит стран Запада. Предстоящие выборы в США покажут всем прекрасный образец этой тенденции.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html

россия

москва

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

аналитика, россия, москва, венесуэла, владимир путин, николас мадуро, жозеп боррель, в мире, выборы президента рф