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Умеров заявил, что Киев получит боеприпасы, которые "критически нужны" - РИА Новости, 19.03.2024
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22:50 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/vsu-1934352774.html
Умеров заявил, что Киев получит боеприпасы, которые "критически нужны"
Умеров заявил, что Киев получит боеприпасы, которые "критически нужны" - РИА Новости, 19.03.2024
Умеров заявил, что Киев получит боеприпасы, которые "критически нужны"
Министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам заседания контактной группы по поддержке Украины заявил, что Киев получит артиллерийские боеприпасы и больше... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T22:50
2024-03-19T22:50
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам заседания контактной группы по поддержке Украины заявил, что Киев получит артиллерийские боеприпасы и больше ракет для систем ПВО. Встреча группы прошла во вторник на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. "Боеприпасы - то, в чем критически нуждаются наши воины. Они будут! Это была главная тема заседания. Партнеры заявили о пакетах помощи, в которые входят артиллерийские снаряды 155 миллиметров, 152 миллиметра, 105 миллиметров... Будет больше ракет для наших систем противовоздушной обороны", - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, еще несколько стран присоединились "к коалиции дронов и сделали взносы", первые поставки беспилотников на Украину ожидаются уже в марте. "Помочь закрыть наше небо должны также F16. Мы активно работаем со всеми партнерами: США, Дания, Бельгия, Нидерланды, Румыния и другими, чтобы самолеты были в Украине как можно быстрее", - отметил Умеров. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240319/vsu-1934350732.html
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в мире, украина, россия, рустем умеров, сергей лавров, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Россия, Рустем Умеров, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
Умеров заявил, что Киев получит боеприпасы, которые "критически нужны"

Министр обороны Украины Умеров: ВСУ получат "критически нужные" боеприпасы

© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
Рустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам заседания контактной группы по поддержке Украины заявил, что Киев получит артиллерийские боеприпасы и больше ракет для систем ПВО.
Встреча группы прошла во вторник на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии.
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"Боеприпасы - то, в чем критически нуждаются наши воины. Они будут! Это была главная тема заседания. Партнеры заявили о пакетах помощи, в которые входят артиллерийские снаряды 155 миллиметров, 152 миллиметра, 105 миллиметров... Будет больше ракет для наших систем противовоздушной обороны", - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, еще несколько стран присоединились "к коалиции дронов и сделали взносы", первые поставки беспилотников на Украину ожидаются уже в марте.
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"Помочь закрыть наше небо должны также F16. Мы активно работаем со всеми партнерами: США, Дания, Бельгия, Нидерланды, Румыния и другими, чтобы самолеты были в Украине как можно быстрее", - отметил Умеров.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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