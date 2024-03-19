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"Поразительно". В Киеве прервали молчание после удара по Patriot
"Поразительно". В Киеве прервали молчание после удара по Patriot - РИА Новости, 19.03.2024
"Поразительно". В Киеве прервали молчание после удара по Patriot
Россия подорвала зенитные комплексы Patriot на Украине благодаря превосходным возможностям в разведке и наблюдении, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T22:35
2024-03-19T22:35
2024-03-19T22:35
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сергей кривонос
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Россия подорвала зенитные комплексы Patriot на Украине благодаря превосходным возможностям в разведке и наблюдении, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."Противник, который воюет с нами, обладает отличными возможностями по ведению постоянной разведки и активно мониторит ситуацию в разных режимах разведки: радиотехнической, радиолокационной, космической", — сказал офицер, отвечая на вопрос ведущей о том, как российская армия ликвидирует американские системы ПВО на Украине.По мнению Кривоноса, ВСУ теряют дорогостоящую технику в том числе и из-за своей безалаберности и самоуверенности.Ранее Минобороны России опубликовало видео попадания ракеты "Искандер-М" в украинскую технику. По данным ведомства, при ударе уничтожили зенитную ракетную систему С-300 в районе Покровска в ДНР. Позже в распоряжении РИА Новости оказались кадры с последствиями удара, на которых видно, что ликвидированы три системы ПВО.Затем источник агентства в силовых структурах сообщил, что среди систем ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК "Искандер-М", было два ЗРК Patriot.
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в мире, россия, украина, сергей кривонос, вооруженные силы украины, зрк с-300
В мире, Россия, Украина, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300
"Поразительно". В Киеве прервали молчание после удара по Patriot
Генерал ВСУ: РФ подорвала Patriot благодаря поразительным возможностям разведки
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Россия подорвала зенитные комплексы Patriot на Украине благодаря превосходным возможностям в разведке и наблюдении, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой".
"Противник, который воюет с нами, обладает отличными возможностями по ведению постоянной разведки и активно мониторит ситуацию в разных режимах разведки: радиотехнической, радиолокационной, космической", — сказал офицер, отвечая на вопрос ведущей о том, как российская армия ликвидирует американские системы ПВО на Украине.
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По мнению Кривоноса, ВСУ теряют дорогостоящую технику в том числе и из-за своей безалаберности и самоуверенности.
Ранее Минобороны России опубликовало видео попадания ракеты "Искандер-М" в украинскую технику. По данным ведомства, при ударе уничтожили зенитную ракетную систему С-300
в районе Покровска
в ДНР
. Позже в распоряжении РИА Новости оказались кадры с последствиями удара, на которых видно, что ликвидированы три системы ПВО.
Затем источник агентства в силовых структурах сообщил, что среди систем ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК "Искандер-М", было два ЗРК Patriot.
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