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Западу приготовиться. Зеленскому сообщили неожиданные новости о Харькове - РИА Новости, 19.03.2024
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15:42 19.03.2024 (обновлено: 23:14 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/vsu-1934263303.html
Западу приготовиться. Зеленскому сообщили неожиданные новости о Харькове
Западу приготовиться. Зеленскому сообщили неожиданные новости о Харькове - РИА Новости, 19.03.2024
Западу приготовиться. Зеленскому сообщили неожиданные новости о Харькове
Украинская армия не может остановить натиск российских войск в Харьковской области, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T15:42
2024-03-19T23:14
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Украинская армия не может остановить натиск российских войск в Харьковской области, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Укрепления, которые строят украинцы, не завершены. Они не способны выдержать удары российской армии. Похоже, что коллапс украинской обороны в Харьковском регионе произойдет совсем скоро", — предупредил эксперт.По мнению Меркуриса, в этот раз Западу лучше подготовиться к тому, что фронт на этом направлении обрушится и ВСУ побегут.Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские боевики занимают дома мирных жителей региона, а людей насильно вывозят. Однако те, кто остается в селах, становятся партизанами, чтобы бороться с киевским режимом, уточнил он.
https://ria.ru/20240318/ukraina-1934066851.html
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в мире, харьковская область, харьков, вооруженные силы украины, россия
В мире, Харьковская область, Харьков, Вооруженные силы Украины, Россия
Западу приготовиться. Зеленскому сообщили неожиданные новости о Харькове

Эксперт Меркурис: ВСУ терпят катастрофу под Харьковом из-за российских ударов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Украинская армия не может остановить натиск российских войск в Харьковской области, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Укрепления, которые строят украинцы, не завершены. Они не способны выдержать удары российской армии. Похоже, что коллапс украинской обороны в Харьковском регионе произойдет совсем скоро", — предупредил эксперт.
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По мнению Меркуриса, в этот раз Западу лучше подготовиться к тому, что фронт на этом направлении обрушится и ВСУ побегут.
Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские боевики занимают дома мирных жителей региона, а людей насильно вывозят. Однако те, кто остается в селах, становятся партизанами, чтобы бороться с киевским режимом, уточнил он.
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