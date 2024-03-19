https://ria.ru/20240319/vsu-1934230747.html

Пленный офицер ВСУ заявил, что не видит смысла воевать за киевскую власть

Пленный офицер ВСУ заявил, что не видит смысла воевать за киевскую власть - РИА Новости, 19.03.2024

Пленный офицер ВСУ заявил, что не видит смысла воевать за киевскую власть

Сдавшийся в плен на кураховском направлении в ДНР лейтенант 59-й отдельной бригады ВСУ Алексей Ткач рассказал, что решение сдаться было принято сознательно, а... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:56

2024-03-19T13:56

2024-03-19T13:56

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Сдавшийся в плен на кураховском направлении в ДНР лейтенант 59-й отдельной бригады ВСУ Алексей Ткач рассказал, что решение сдаться было принято сознательно, а он с сослуживцами хочет остаться в России и на обмен не претендует: на Украине "незачем воевать за эту власть". Военнослужащие 59-й бригады в составе 18 человек сдались в плен в районе Георгиевки, куда направлялись для ротации, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Он представил видеозапись, на которой командир ВСУ рассказал, как его подразделение понесло потери, попав под артиллерийский обстрел ВС РФ. "Мы получили приказ от своих командиров выступить на Георгиевку на подкрепление тем, кто там остался... Когда мы уже прибыли в сам поселок, там уже и помогать было некому, там выживших было - по пальцам руки пересчитать. Было принято решение сдаться в плен. Я вышел на связь с россиянами, и вот мы все сдались, весь мой взвод. Я не считаю себя предателем родины, однако я несу ответственность за свое подразделение, за своих людей и не хочу, чтобы из-за моего неправильного решения они все погибли", - рассказал Ткач. Украинский командир добавил, что его подразделение приняло решение не претендовать на обмен, "потому что нас ничего хорошего на Украине не ожидает: нас либо посадят, либо снова отправят на убой". "Нам незачем воевать за эту власть", - подчеркнул он. Гагин в беседе с агентством в свою очередь отметил, что сдавшиеся в плен украинские военнослужащие с самого начала "не собирались воевать на стороне украинского режима". "Они понимали, насколько это все тщетно", - подчеркнул советник. Он также указал, что тенденция массовой сдачи в плен в украинских подразделениях наметилась уже давно, что говорит о недоверии к командованию и руководству Украины. "Естественно, эти люди хотят жить, они не хотят идти на обмен, они просят оставить их до Победы в России. Они просто хотят вернуться домой живыми", - заявил советник Пушилина.

https://ria.ru/20240316/ukraina-1933444184.html

https://ria.ru/20240310/plennyy-1932100572.html

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины