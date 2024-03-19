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Пленный офицер ВСУ заявил, что не видит смысла воевать за киевскую власть - РИА Новости, 19.03.2024
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Пленный офицер ВСУ заявил, что не видит смысла воевать за киевскую власть
Пленный офицер ВСУ заявил, что не видит смысла воевать за киевскую власть - РИА Новости, 19.03.2024
Пленный офицер ВСУ заявил, что не видит смысла воевать за киевскую власть
Сдавшийся в плен на кураховском направлении в ДНР лейтенант 59-й отдельной бригады ВСУ Алексей Ткач рассказал, что решение сдаться было принято сознательно, а... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:56
2024-03-19T13:56
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Сдавшийся в плен на кураховском направлении в ДНР лейтенант 59-й отдельной бригады ВСУ Алексей Ткач рассказал, что решение сдаться было принято сознательно, а он с сослуживцами хочет остаться в России и на обмен не претендует: на Украине "незачем воевать за эту власть". Военнослужащие 59-й бригады в составе 18 человек сдались в плен в районе Георгиевки, куда направлялись для ротации, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Он представил видеозапись, на которой командир ВСУ рассказал, как его подразделение понесло потери, попав под артиллерийский обстрел ВС РФ. "Мы получили приказ от своих командиров выступить на Георгиевку на подкрепление тем, кто там остался... Когда мы уже прибыли в сам поселок, там уже и помогать было некому, там выживших было - по пальцам руки пересчитать. Было принято решение сдаться в плен. Я вышел на связь с россиянами, и вот мы все сдались, весь мой взвод. Я не считаю себя предателем родины, однако я несу ответственность за свое подразделение, за своих людей и не хочу, чтобы из-за моего неправильного решения они все погибли", - рассказал Ткач. Украинский командир добавил, что его подразделение приняло решение не претендовать на обмен, "потому что нас ничего хорошего на Украине не ожидает: нас либо посадят, либо снова отправят на убой". "Нам незачем воевать за эту власть", - подчеркнул он. Гагин в беседе с агентством в свою очередь отметил, что сдавшиеся в плен украинские военнослужащие с самого начала "не собирались воевать на стороне украинского режима". "Они понимали, насколько это все тщетно", - подчеркнул советник. Он также указал, что тенденция массовой сдачи в плен в украинских подразделениях наметилась уже давно, что говорит о недоверии к командованию и руководству Украины. "Естественно, эти люди хотят жить, они не хотят идти на обмен, они просят оставить их до Победы в России. Они просто хотят вернуться домой живыми", - заявил советник Пушилина.
https://ria.ru/20240316/ukraina-1933444184.html
https://ria.ru/20240310/plennyy-1932100572.html
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Пленный офицер ВСУ заявил, что не видит смысла воевать за киевскую власть

Пленный лейтенант ВСУ Ткач заявил, что ему незачем воевать за киевскую власть

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Сдавшийся в плен на кураховском направлении в ДНР лейтенант 59-й отдельной бригады ВСУ Алексей Ткач рассказал, что решение сдаться было принято сознательно, а он с сослуживцами хочет остаться в России и на обмен не претендует: на Украине "незачем воевать за эту власть".
Военнослужащие 59-й бригады в составе 18 человек сдались в плен в районе Георгиевки, куда направлялись для ротации, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Он представил видеозапись, на которой командир ВСУ рассказал, как его подразделение понесло потери, попав под артиллерийский обстрел ВС РФ.
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"Мы получили приказ от своих командиров выступить на Георгиевку на подкрепление тем, кто там остался... Когда мы уже прибыли в сам поселок, там уже и помогать было некому, там выживших было - по пальцам руки пересчитать. Было принято решение сдаться в плен. Я вышел на связь с россиянами, и вот мы все сдались, весь мой взвод. Я не считаю себя предателем родины, однако я несу ответственность за свое подразделение, за своих людей и не хочу, чтобы из-за моего неправильного решения они все погибли", - рассказал Ткач.
Украинский командир добавил, что его подразделение приняло решение не претендовать на обмен, "потому что нас ничего хорошего на Украине не ожидает: нас либо посадят, либо снова отправят на убой". "Нам незачем воевать за эту власть", - подчеркнул он.
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Гагин в беседе с агентством в свою очередь отметил, что сдавшиеся в плен украинские военнослужащие с самого начала "не собирались воевать на стороне украинского режима". "Они понимали, насколько это все тщетно", - подчеркнул советник.
Он также указал, что тенденция массовой сдачи в плен в украинских подразделениях наметилась уже давно, что говорит о недоверии к командованию и руководству Украины.
"Естественно, эти люди хотят жить, они не хотят идти на обмен, они просят оставить их до Победы в России. Они просто хотят вернуться домой живыми", - заявил советник Пушилина.
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