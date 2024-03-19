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Минобороны Чехии сообщило, что не намерено отправлять военных на Украину - РИА Новости, 19.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:25 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/voennosluzhaschie-1934355608.html
Минобороны Чехии сообщило, что не намерено отправлять военных на Украину
Минобороны Чехии сообщило, что не намерено отправлять военных на Украину - РИА Новости, 19.03.2024
Минобороны Чехии сообщило, что не намерено отправлять военных на Украину
Правительство Чехии не намерено отправлять военнослужащих на Украину, появившаяся информация о якобы намеченной на 1 апреля отправке является полной ложью,... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T23:25
2024-03-19T23:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
петр павел
чехия
европа
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ПРАГА, 19 мар – РИА Новости. Правительство Чехии не намерено отправлять военнослужащих на Украину, появившаяся информация о якобы намеченной на 1 апреля отправке является полной ложью, сообщило во вторник агентство ЧТК со ссылкой на пресс-службу минобороны республики. "Ранее в этот день о якобы намеченной на 1 апреля отправке чешских солдат на Украину заявил на пресс-конференции лидер оппозиционного движения "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура. Пресс-служба минобороны назвала подобную информацию полной ложью", - сообщило агентство, добавив, что, согласно законодательству республики, ни один чешский солдат не может быть направлен за границу без согласия обеих палат парламента. В начале марта чешский президент Петр Павел заявил, что Европа должна играть более весомую роль в поддержке Украины, не отвергая заранее возможные варианты помощи этой стране. При этом он подчеркнул, что "речь не идет о направлении боевых частей на Украину, ибо в таком случае могло бы произойти преодоление пресловутой "красной линии".
https://ria.ru/20240319/frantsiya-1934338067.html
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в мире, украина, петр павел, чехия, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Петр Павел, Чехия, Европа
Минобороны Чехии сообщило, что не намерено отправлять военных на Украину

Минобороны Чехии: правительство не намерено отправлять военнослужащих на Украину

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Чехии
Флаг Чехии - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Чехии . Архивное фото
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ПРАГА, 19 мар – РИА Новости. Правительство Чехии не намерено отправлять военнослужащих на Украину, появившаяся информация о якобы намеченной на 1 апреля отправке является полной ложью, сообщило во вторник агентство ЧТК со ссылкой на пресс-службу минобороны республики.
«
"Ранее в этот день о якобы намеченной на 1 апреля отправке чешских солдат на Украину заявил на пресс-конференции лидер оппозиционного движения "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура. Пресс-служба минобороны назвала подобную информацию полной ложью", - сообщило агентство, добавив, что, согласно законодательству республики, ни один чешский солдат не может быть направлен за границу без согласия обеих палат парламента.
В начале марта чешский президент Петр Павел заявил, что Европа должна играть более весомую роль в поддержке Украины, не отвергая заранее возможные варианты помощи этой стране. При этом он подчеркнул, что "речь не идет о направлении боевых частей на Украину, ибо в таком случае могло бы произойти преодоление пресловутой "красной линии".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПетр ПавелЧехияЕвропа
 
 
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