https://ria.ru/20240319/vklady-1934127536.html

Вкладчикам разрешили оформлять и получать страховое возмещение онлайн

Вкладчикам разрешили оформлять и получать страховое возмещение онлайн - РИА Новости, 19.03.2024

Вкладчикам разрешили оформлять и получать страховое возмещение онлайн

Вкладчики лопнувших банков РФ теперь могут подать заявление о выплате страхового возмещения в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) удаленно, в том числе через РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T00:14

2024-03-19T00:14

2024-03-19T00:14

агентство по страхованию вкладов

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153054/25/1530542535_0:145:3126:1903_1920x0_80_0_0_0b6b75a19eeb2b77751d8ba13ec1da99.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вкладчики лопнувших банков РФ теперь могут подать заявление о выплате страхового возмещения в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) удаленно, в том числе через портал "Госуслуги", и получить выплаты сразу на карту "Мир", соответствующие нормы закона вступили в силу. Закон, который дал клиентам банков возможность подать заявление на получение страхового возмещения по вкладу в АСВ в дистанционном формате, был принят в марте прошлого года. Вкладчики до вступления в силу его соответствующих положений обращались за возмещением по вкладам в офис АСВ или в уполномоченный банк-агент лично с паспортом, представив заявление и ряд других документов. Теперь подать заявление о выплате возмещения можно как очно, так и удаленно. Сделать это, не приходя в офис, граждане и юридические лица могут через сайт АСВ или портал "Госуслуги" с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). В этом случае допускается использование вкладчиком усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной электронной подписи. Через сайт АСВ можно подать заявление также лишь с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи вкладчика. Помимо этого, через сайт АСВ или через "Госуслуги" можно подать заявление с применением биометрии. При этом гражданам при подаче заявления в электронной форме не нужно будет представлять документы, удостоверяющие личность. Возмещение можно получить на счет, указанный в заявлении. Кроме этого, теперь появилась возможность получить выплату сразу по номеру карты "Мир", для этого гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо могут предоставить ее реквизиты.

https://ria.ru/20240312/vklady-1932400597.html

https://ria.ru/20240306/obman-1931343707.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

агентство по страхованию вкладов, россия