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Вкладчикам разрешили оформлять и получать страховое возмещение онлайн - РИА Новости, 19.03.2024
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00:14 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/vklady-1934127536.html
Вкладчикам разрешили оформлять и получать страховое возмещение онлайн
Вкладчикам разрешили оформлять и получать страховое возмещение онлайн - РИА Новости, 19.03.2024
Вкладчикам разрешили оформлять и получать страховое возмещение онлайн
Вкладчики лопнувших банков РФ теперь могут подать заявление о выплате страхового возмещения в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) удаленно, в том числе через РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T00:14
2024-03-19T00:14
агентство по страхованию вкладов
россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вкладчики лопнувших банков РФ теперь могут подать заявление о выплате страхового возмещения в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) удаленно, в том числе через портал "Госуслуги", и получить выплаты сразу на карту "Мир", соответствующие нормы закона вступили в силу. Закон, который дал клиентам банков возможность подать заявление на получение страхового возмещения по вкладу в АСВ в дистанционном формате, был принят в марте прошлого года. Вкладчики до вступления в силу его соответствующих положений обращались за возмещением по вкладам в офис АСВ или в уполномоченный банк-агент лично с паспортом, представив заявление и ряд других документов. Теперь подать заявление о выплате возмещения можно как очно, так и удаленно. Сделать это, не приходя в офис, граждане и юридические лица могут через сайт АСВ или портал "Госуслуги" с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). В этом случае допускается использование вкладчиком усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной электронной подписи. Через сайт АСВ можно подать заявление также лишь с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи вкладчика. Помимо этого, через сайт АСВ или через "Госуслуги" можно подать заявление с применением биометрии. При этом гражданам при подаче заявления в электронной форме не нужно будет представлять документы, удостоверяющие личность. Возмещение можно получить на счет, указанный в заявлении. Кроме этого, теперь появилась возможность получить выплату сразу по номеру карты "Мир", для этого гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо могут предоставить ее реквизиты.
https://ria.ru/20240312/vklady-1932400597.html
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агентство по страхованию вкладов, россия
Агентство по страхованию вкладов, Россия
Вкладчикам разрешили оформлять и получать страховое возмещение онлайн

Вкладчики с 19 марта могут оформить и получить страховое возмещение онлайн

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вкладчики лопнувших банков РФ теперь могут подать заявление о выплате страхового возмещения в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) удаленно, в том числе через портал "Госуслуги", и получить выплаты сразу на карту "Мир", соответствующие нормы закона вступили в силу.
Закон, который дал клиентам банков возможность подать заявление на получение страхового возмещения по вкладу в АСВ в дистанционном формате, был принят в марте прошлого года. Вкладчики до вступления в силу его соответствующих положений обращались за возмещением по вкладам в офис АСВ или в уполномоченный банк-агент лично с паспортом, представив заявление и ряд других документов.
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Теперь подать заявление о выплате возмещения можно как очно, так и удаленно. Сделать это, не приходя в офис, граждане и юридические лица могут через сайт АСВ или портал "Госуслуги" с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). В этом случае допускается использование вкладчиком усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной электронной подписи. Через сайт АСВ можно подать заявление также лишь с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи вкладчика. Помимо этого, через сайт АСВ или через "Госуслуги" можно подать заявление с применением биометрии.
При этом гражданам при подаче заявления в электронной форме не нужно будет представлять документы, удостоверяющие личность.
Возмещение можно получить на счет, указанный в заявлении. Кроме этого, теперь появилась возможность получить выплату сразу по номеру карты "Мир", для этого гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо могут предоставить ее реквизиты.
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