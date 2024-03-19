Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление запрещенной информации - РИА Новости, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:28 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/vikipediya-1934343109.html
Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление запрещенной информации
Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление запрещенной информации - РИА Новости, 19.03.2024
Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление запрещенной информации
Таганский суд Москвы во вторник оштрафовал на 3 миллиона рублей "Википедию" за неудаление запрещенной в России информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T21:28
2024-03-19T21:28
происшествия
россия
wikipedia
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы во вторник оштрафовал на 3 миллиона рублей "Википедию" за неудаление запрещенной в России информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Wikimedia Foundation, Inc назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - рассказал собеседник агентства. О какой именно информации речь, не уточняется. Фонд неоднократно штрафовали в России по этой статье, счет идет на десятки миллионов рублей. Обычно речь идет о неудалении фейков об СВО, информации о запрещенных в РФ организациях экстремистского толка или сведений, "направленных на склонение несовершеннолетних к совершению опасных для здоровья противоправных действий".
https://ria.ru/20240303/vikipediya-1930842823.html
https://ria.ru/20231222/feyki-1917428775.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, wikipedia
Происшествия, Россия, Wikipedia
Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление запрещенной информации

"Википедию" оштрафовали на 3 000 000 рублей за неудаление запрещенной информации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы во вторник оштрафовал на 3 миллиона рублей "Википедию" за неудаление запрещенной в России информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Wikimedia Foundation, Inc назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - рассказал собеседник агентства.
Логотип онлайн-энциклопедии Wikipedia - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
В Госдуме рассказали, почему "Википедию" могут заблокировать в России
3 марта, 15:26
О какой именно информации речь, не уточняется.
Фонд неоднократно штрафовали в России по этой статье, счет идет на десятки миллионов рублей. Обычно речь идет о неудалении фейков об СВО, информации о запрещенных в РФ организациях экстремистского толка или сведений, "направленных на склонение несовершеннолетних к совершению опасных для здоровья противоправных действий".
Сайт российской Википедии - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Суд утвердил штрафы за отказ удалить фейки о спецоперации из "Википедии"
22 декабря 2023, 11:56
 
ПроисшествияРоссияWikipedia
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала