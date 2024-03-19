https://ria.ru/20240319/vikipediya-1934343109.html
Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление запрещенной информации
Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление запрещенной информации - РИА Новости, 19.03.2024
Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление запрещенной информации
Таганский суд Москвы во вторник оштрафовал на 3 миллиона рублей "Википедию" за неудаление запрещенной в России информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T21:28
2024-03-19T21:28
2024-03-19T21:28
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы во вторник оштрафовал на 3 миллиона рублей "Википедию" за неудаление запрещенной в России информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Wikimedia Foundation, Inc назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - рассказал собеседник агентства. О какой именно информации речь, не уточняется. Фонд неоднократно штрафовали в России по этой статье, счет идет на десятки миллионов рублей. Обычно речь идет о неудалении фейков об СВО, информации о запрещенных в РФ организациях экстремистского толка или сведений, "направленных на склонение несовершеннолетних к совершению опасных для здоровья противоправных действий".
https://ria.ru/20240303/vikipediya-1930842823.html
https://ria.ru/20231222/feyki-1917428775.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, wikipedia
Происшествия, Россия, Wikipedia
Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление запрещенной информации
"Википедию" оштрафовали на 3 000 000 рублей за неудаление запрещенной информации
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы во вторник оштрафовал на 3 миллиона рублей "Википедию" за неудаление запрещенной в России информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Wikimedia Foundation, Inc назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - рассказал собеседник агентства.
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О какой именно информации речь, не уточняется.
Фонд неоднократно штрафовали в России по этой статье, счет идет на десятки миллионов рублей. Обычно речь идет о неудалении фейков об СВО, информации о запрещенных в РФ организациях экстремистского толка или сведений, "направленных на склонение несовершеннолетних к совершению опасных для здоровья противоправных действий".
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