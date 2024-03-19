Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области ограничат въезд в ряд населенных пунктов - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:44 19.03.2024 (обновлено: 01:15 20.03.2024)
https://ria.ru/20240319/vezd-1934357581.html
В Белгородской области ограничат въезд в ряд населенных пунктов
В Белгородской области ограничат въезд в ряд населенных пунктов - РИА Новости, 20.03.2024
В Белгородской области ограничат въезд в ряд населенных пунктов
Въезд ограничат с 20 марта в ряд населенных пунктов Белгородской области по соображениям безопасности, будут установлены посты, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-19T23:44
2024-03-20T01:15
специальная военная операция на украине
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934263597_0:236:2804:1813_1920x0_80_0_0_4236a0d39ce507c25360a65d2e9ecc66.jpg
БЕЛГОРОД, 20 мар – РИА Новости. Въезд ограничат с 20 марта в ряд населенных пунктов Белгородской области по соображениям безопасности, будут установлены посты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков ."Принимаем решение вместе с оперативным штабом, что с завтрашнего дня на территории Козинки, Гора-Подола, Глотово, Грайворона, Новостроевки-Первой, Новостроевки-Второй, Безымено будет ограничен въезд", - сказал Гладков в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Он отметил, что на въезде в населенные пункты будут поставлены посты, где будут присутствовать сотрудники МВД, Росгвардии, пограничной службы, министерства обороны и администрации. Будет определен порядок посещения своих жилых домов. Губернатор привел пример – если жителям необходимо попасть в свой дом, например подоить корову, им обеспечат эту возможность в безопасное время.Белгородская область в последнюю неделю подвергается массированным обстрелам со стороны ВСУ. В регионе есть погибшие и раненые.
https://ria.ru/20240320/belgorodskaya_oblast-1934361671.html
https://ria.ru/20240319/belgorod-1934177803.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Стерхова
Наталья Стерхова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934263597_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_1b7396d465f1c38e6efbc636f0985264.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область
В Белгородской области ограничат въезд в ряд населенных пунктов

Власти Белгородской области с 20 марта ограничат въезд в ряд населенных пунктов

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЖилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ поселка Разумное в Белгородской области
Жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ поселка Разумное в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 20 мар – РИА Новости. Въезд ограничат с 20 марта в ряд населенных пунктов Белгородской области по соображениям безопасности, будут установлены посты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков .
«
"Принимаем решение вместе с оперативным штабом, что с завтрашнего дня на территории Козинки, Гора-Подола, Глотово, Грайворона, Новостроевки-Первой, Новостроевки-Второй, Безымено будет ограничен въезд", - сказал Гладков в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на месте обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Гладков пообещал решить все вопросы при переезде из обстреливаемых округов
00:44
Он отметил, что на въезде в населенные пункты будут поставлены посты, где будут присутствовать сотрудники МВД, Росгвардии, пограничной службы, министерства обороны и администрации. Будет определен порядок посещения своих жилых домов. Губернатор привел пример – если жителям необходимо попасть в свой дом, например подоить корову, им обеспечат эту возможность в безопасное время.
Белгородская область в последнюю неделю подвергается массированным обстрелам со стороны ВСУ. В регионе есть погибшие и раненые.
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Пушилин предложил Белгороду советы, как жить в условиях обстрелов
Вчера, 11:13
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала