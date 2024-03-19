https://ria.ru/20240319/vezd-1934357581.html

В Белгородской области ограничат въезд в ряд населенных пунктов

В Белгородской области ограничат въезд в ряд населенных пунктов - РИА Новости, 20.03.2024

В Белгородской области ограничат въезд в ряд населенных пунктов

Въезд ограничат с 20 марта в ряд населенных пунктов Белгородской области по соображениям безопасности, будут установлены посты, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-19T23:44

2024-03-19T23:44

2024-03-20T01:15

специальная военная операция на украине

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 20 мар – РИА Новости. Въезд ограничат с 20 марта в ряд населенных пунктов Белгородской области по соображениям безопасности, будут установлены посты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков ."Принимаем решение вместе с оперативным штабом, что с завтрашнего дня на территории Козинки, Гора-Подола, Глотово, Грайворона, Новостроевки-Первой, Новостроевки-Второй, Безымено будет ограничен въезд", - сказал Гладков в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Он отметил, что на въезде в населенные пункты будут поставлены посты, где будут присутствовать сотрудники МВД, Росгвардии, пограничной службы, министерства обороны и администрации. Будет определен порядок посещения своих жилых домов. Губернатор привел пример – если жителям необходимо попасть в свой дом, например подоить корову, им обеспечат эту возможность в безопасное время.Белгородская область в последнюю неделю подвергается массированным обстрелам со стороны ВСУ. В регионе есть погибшие и раненые.

https://ria.ru/20240320/belgorodskaya_oblast-1934361671.html

https://ria.ru/20240319/belgorod-1934177803.html

белгородская область

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

белгородская область