https://ria.ru/20240319/veterany-1934173157.html

Удостоверения ветерана будут выдавать в виде пластиковой карты

Удостоверения ветерана будут выдавать в виде пластиковой карты - РИА Новости, 19.03.2024

Удостоверения ветерана будут выдавать в виде пластиковой карты

Правительство РФ утвердило постановление о выдаче удостоверения ветерана боевых действий в виде пластиковой карты, документ имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T10:50

2024-03-19T10:50

2024-03-19T10:50

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923592403_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_eef176c462cdd0032282424cab42f3b4.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о выдаче удостоверения ветерана боевых действий в виде пластиковой карты, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Участники боевых действий теперь смогут получать удостоверение ветерана не только на бумажном бланке, но и в виде пластиковой карты с электронным носителем информации. Удостоверение, выданное в виде пластиковой карты, станет дополнением к бумажному и позволит совместить возможности социальной карты региона, банковской карты и документа, подтверждающего статус ветерана и права на получение социальных льгот, полагающихся по закону. Это в том числе льготы по налогу на имущество, компенсация расходов на оплату коммунальных платежей в размере 50%, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Кроме того, гражданам, имеющим статус ветерана боевых действий, полагается ежемесячная денежная выплата. Оформлять и выдавать такие удостоверения будут уполномоченные кредитные организации по заявлению ветеранов. Вопрос возможности получения удостоверений в виде пластиковой карты обсуждался в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны, которое провел президент 19 декабря 2023 года.

https://ria.ru/20230907/veteran-1894801620.html

https://ria.ru/20240317/putin-1933741526.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия