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Удостоверения ветерана будут выдавать в виде пластиковой карты - РИА Новости, 19.03.2024
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10:50 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/veterany-1934173157.html
Удостоверения ветерана будут выдавать в виде пластиковой карты
Удостоверения ветерана будут выдавать в виде пластиковой карты - РИА Новости, 19.03.2024
Удостоверения ветерана будут выдавать в виде пластиковой карты
Правительство РФ утвердило постановление о выдаче удостоверения ветерана боевых действий в виде пластиковой карты, документ имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T10:50
2024-03-19T10:50
общество
россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о выдаче удостоверения ветерана боевых действий в виде пластиковой карты, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Участники боевых действий теперь смогут получать удостоверение ветерана не только на бумажном бланке, но и в виде пластиковой карты с электронным носителем информации. Удостоверение, выданное в виде пластиковой карты, станет дополнением к бумажному и позволит совместить возможности социальной карты региона, банковской карты и документа, подтверждающего статус ветерана и права на получение социальных льгот, полагающихся по закону. Это в том числе льготы по налогу на имущество, компенсация расходов на оплату коммунальных платежей в размере 50%, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Кроме того, гражданам, имеющим статус ветерана боевых действий, полагается ежемесячная денежная выплата. Оформлять и выдавать такие удостоверения будут уполномоченные кредитные организации по заявлению ветеранов. Вопрос возможности получения удостоверений в виде пластиковой карты обсуждался в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны, которое провел президент 19 декабря 2023 года.
https://ria.ru/20230907/veteran-1894801620.html
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общество, россия
Общество, Россия
Удостоверения ветерана будут выдавать в виде пластиковой карты

Удостоверения ветерана боевых действий будут выдавать в виде пластиковой карты

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий
Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о выдаче удостоверения ветерана боевых действий в виде пластиковой карты, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Участники боевых действий теперь смогут получать удостоверение ветерана не только на бумажном бланке, но и в виде пластиковой карты с электронным носителем информации.
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Удостоверение, выданное в виде пластиковой карты, станет дополнением к бумажному и позволит совместить возможности социальной карты региона, банковской карты и документа, подтверждающего статус ветерана и права на получение социальных льгот, полагающихся по закону. Это в том числе льготы по налогу на имущество, компенсация расходов на оплату коммунальных платежей в размере 50%, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Кроме того, гражданам, имеющим статус ветерана боевых действий, полагается ежемесячная денежная выплата.
Оформлять и выдавать такие удостоверения будут уполномоченные кредитные организации по заявлению ветеранов.
Вопрос возможности получения удостоверений в виде пластиковой карты обсуждался в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны, которое провел президент 19 декабря 2023 года.
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