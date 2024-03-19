https://ria.ru/20240319/uspekh-1934344255.html

Неудивительный успех Путина укрепит позицию России в мире, считают эксперты

Неудивительный успех Путина укрепит позицию России в мире, считают эксперты - РИА Новости, 19.03.2024

Неудивительный успех Путина укрепит позицию России в мире, считают эксперты

Западные аналитики в беседе с РИА Новости назвали "не вызвавшей удивления" победу Владимира Путина на президентских выборах в РФ и считают, что его общенародная РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T21:33

2024-03-19T21:33

2024-03-19T21:33

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Западные аналитики в беседе с РИА Новости назвали "не вызвавшей удивления" победу Владимира Путина на президентских выборах в РФ и считают, что его общенародная поддержка и возможная смена элит в противостоящих России странах приведут к тому, что возглавляемый Вашингтоном "крестовый поход на Россию" скоро исчерпает себя. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%. "Не удивительно, что он выиграл переизбрание. Он спас Россию от апокалипсиса девяностых и укрепил за ней звание сверхдержавы", - заявил полковник армии США в отставке и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен, комментируя исход президентских выборов в РФ. По словам эксперта, поддержка, которую Путину вновь продемонстрировали россияне - это то, "о чем западные лидеры могут только мечтать". Прошедшие в России президентские выборы, по оценке аналитика, имели "оглушительный успех". Он отметил рекордную явку "среди избирателей как внутри России, так и среди тех россиян, что живут за границей", указав, что, "люди терпеливо ждали в очередях своей очереди проголосовать, хотя многие из них заранее ожидали результат". "Те, кто голосовал, продемонстрировали поддержку своей страны, веру в ее будущее... Выборы ясно показали огромную поддержку президента Путина и его политики, показав по-настоящему единую Россию", - сказал экс-военный. По его мнению, "результат выборов лишь укрепит его (Путина - ред.) позицию как в России, так и на международной арене: весь мир за исключением Запада признает результаты и будет стремиться сотрудничать с Россией и политикой, которую ведет Россия и ее руководитель". Со своей стороны глава американского университета в Москве, бывший ученый-ядерщик Эдвард Лозански поделился с РИА Новости ощущением, что "не вызывающая сомнений победа Путина свидетельствует о том, что возглавляемый Вашингтоном крестовый поход против России <...> вступил в свою финальную фазу". Он указал на приближающиеся в США президентские выборы и выразил надежду, что возможная победа на них республиканца Дональда Трампа приведет к деэскалации напряженности и "почетному компромиссу с Путиным", на который не способен действующий президент Джо Байден. "Самим американцам придется решать, хотят ли они оставаться с Байденом, который спровоцировал эту войну в феврале 2014 года, организовав пронатовский переворот (на Украине - ред.), или выбрать Трампа, который хоть определенно не ангел, но не начинал ни одной войны и верит, что ладить с Россией - это хорошо, а не плохо", - заявил Лозански. Бывший посол Великобритании в Дамаске, ветеран дипломатии и эксперт по Ближнему Востоку Питер Форд в свою очередь указал, что реакция Запада на победу Путина, которая "описывает ее как совершенно незначительную", "лишь подчеркивает ее значение".

https://ria.ru/20240319/vybory-1934136130.html

https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931351995.html

https://ria.ru/20240318/makron-1933881109.html

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в мире, россия, владимир путин, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, джо байден