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Путин отметил важность укрепления обороноспособности и безопасности России

Путин отметил важность укрепления обороноспособности и безопасности России - РИА Новости, 19.03.2024

Путин отметил важность укрепления обороноспособности и безопасности России

Вопросы обороноспособности и безопасности России имеют особую важность, особенно сейчас, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T22:40

2024-03-19T22:40

2024-03-19T22:40

россия

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вопросы обороноспособности и безопасности России имеют особую важность, особенно сейчас, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы во вторник. "Разумеется, важно всегда, а сегодня в особенности - это укрепление обороноспособности и безопасности российского государства", - отметил Путин.

россия

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2024

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россия, владимир путин, госдума рф