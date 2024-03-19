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Путин отметил важность укрепления обороноспособности и безопасности России
Путин отметил важность укрепления обороноспособности и безопасности России - РИА Новости, 19.03.2024
Путин отметил важность укрепления обороноспособности и безопасности России
Вопросы обороноспособности и безопасности России имеют особую важность, особенно сейчас, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T22:40
2024-03-19T22:40
2024-03-19T22:40
россия
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вопросы обороноспособности и безопасности России имеют особую важность, особенно сейчас, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы во вторник. "Разумеется, важно всегда, а сегодня в особенности - это укрепление обороноспособности и безопасности российского государства", - отметил Путин.
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россия, владимир путин, госдума рф
Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин отметил важность укрепления обороноспособности и безопасности России
Путин: укрепление обороноспособности и безопасности РФ является важным вопросом