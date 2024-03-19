https://ria.ru/20240319/ukraina-1934337243.html

"На Запад". В США рассказали, куда перенесут столицу Украины

"На Запад". В США рассказали, куда перенесут столицу Украины - РИА Новости, 19.03.2024

"На Запад". В США рассказали, куда перенесут столицу Украины

Президент Украины Владимир Зеленский может перенести столицу из Киева во Львов, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T20:39

2024-03-19T20:39

2024-03-19T20:39

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может перенести столицу из Киева во Львов, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Возможно, Зеленский сядет в автомобиль или самолет и отправится на запад, чтобы сформировать правительство во Львове. Там он будет настаивать, чтобы огрызок Украины стал членом НАТО", — предположил офицер.Как спрогнозировал Макгрегор, Одесса и многие другие города Северного Причерноморья скоро войдут в состав России, поскольку это исторически русские города. Украинская армия не сможет это предотвратить, резюмировал он.Ранее президент Владимир Путин напомнил, что Одесса — русский город, а все Причерноморье отошло России в результате русско-турецких войн, поэтому Украина не имеет никакого отношения к этим территориям. Как отметил глава государства, юго-восток республики всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории. При формировании СССР Ленин передал все Украине, а при распаде Советского Союза Москва с этим смирилась и готова была жить в такой парадигме, уточнил он.Жители этих регионов всегда голосовали за тех, кто шел с пророссийскими лозунгами, но после переворота в Киеве в 2014 году стало понятно, что России не надут выстроить нормальные отношения с Украиной, заключил президент.

https://ria.ru/20240319/britaniya-1934331971.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, министерство обороны сша, нато