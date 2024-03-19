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Французские войска фактически закрепят раздел Украины, заявили в Госдуме - РИА Новости, 19.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:47 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/ukraina-1934329973.html
Французские войска фактически закрепят раздел Украины, заявили в Госдуме
Французские войска фактически закрепят раздел Украины, заявили в Госдуме - РИА Новости, 19.03.2024
Французские войска фактически закрепят раздел Украины, заявили в Госдуме
Прибытие на Украину войск других государств будет означать раздел этой страны и закрепление за ними определенных территорий, заявил РИА Новости член комитета... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T19:47
2024-03-19T19:47
специальная военная операция на украине
украина
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россия
адальби шхагошев
госдума рф
в мире
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Прибытие на Украину войск других государств будет означать раздел этой страны и закрепление за ними определенных территорий, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев, комментируя возможную отправку Францией своего контингента . Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе в зону боевых действий будут направлены порядка двух тысяч военных, заявил ранее во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Военное руководство Франции из-за потерь своих военнослужащих на Украине опасается недовольства среди офицеров, уже есть проблемы с поиском "добровольцев", отметил также он. "Когда речь идет о введении войск на Украину, Польши это касается или Франции, нужно понимать, что это уже территориальный раздел страны. На фоне успехов России они хотят закрепить за собой территории Украины. Можно сказать, что так они готовятся к переговорам, причем не только с Россией, но и между собой. Отмечу, что ничего общего с помощью Киеву этот план не имеет", - сообщил Шхагошев. При этом он отметил, что уже на данный момент у подразделений из Франции уже есть потери. "Также можно сказать, что задачи выходить на передний край у них не будет. Париж возложит на свои подразделения политическую функцию и функцию закрепления территорий", - считает депутат.
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
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украина, франция, россия, адальби шхагошев, госдума рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Франция, Россия, Адальби Шхагошев, Госдума РФ, В мире
Французские войска фактически закрепят раздел Украины, заявили в Госдуме

Шхагошев: войска третьих стран будут означать раздел Украины на территории

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военнослужащие во время учений
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военнослужащие во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Прибытие на Украину войск других государств будет означать раздел этой страны и закрепление за ними определенных территорий, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев, комментируя возможную отправку Францией своего контингента .
Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе в зону боевых действий будут направлены порядка двух тысяч военных, заявил ранее во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Военное руководство Франции из-за потерь своих военнослужащих на Украине опасается недовольства среди офицеров, уже есть проблемы с поиском "добровольцев", отметил также он.
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"Когда речь идет о введении войск на Украину, Польши это касается или Франции, нужно понимать, что это уже территориальный раздел страны. На фоне успехов России они хотят закрепить за собой территории Украины. Можно сказать, что так они готовятся к переговорам, причем не только с Россией, но и между собой. Отмечу, что ничего общего с помощью Киеву этот план не имеет", - сообщил Шхагошев.
При этом он отметил, что уже на данный момент у подразделений из Франции уже есть потери.
"Также можно сказать, что задачи выходить на передний край у них не будет. Париж возложит на свои подразделения политическую функцию и функцию закрепления территорий", - считает депутат.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаФранцияРоссияАдальби ШхагошевГосдума РФВ мире
 
 
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