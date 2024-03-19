https://ria.ru/20240319/ukraina-1934329973.html

Французские войска фактически закрепят раздел Украины, заявили в Госдуме

Французские войска фактически закрепят раздел Украины, заявили в Госдуме - РИА Новости, 19.03.2024

Французские войска фактически закрепят раздел Украины, заявили в Госдуме

Прибытие на Украину войск других государств будет означать раздел этой страны и закрепление за ними определенных территорий, заявил РИА Новости член комитета... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T19:47

2024-03-19T19:47

2024-03-19T19:47

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Прибытие на Украину войск других государств будет означать раздел этой страны и закрепление за ними определенных территорий, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев, комментируя возможную отправку Францией своего контингента . Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе в зону боевых действий будут направлены порядка двух тысяч военных, заявил ранее во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Военное руководство Франции из-за потерь своих военнослужащих на Украине опасается недовольства среди офицеров, уже есть проблемы с поиском "добровольцев", отметил также он. "Когда речь идет о введении войск на Украину, Польши это касается или Франции, нужно понимать, что это уже территориальный раздел страны. На фоне успехов России они хотят закрепить за собой территории Украины. Можно сказать, что так они готовятся к переговорам, причем не только с Россией, но и между собой. Отмечу, что ничего общего с помощью Киеву этот план не имеет", - сообщил Шхагошев. При этом он отметил, что уже на данный момент у подразделений из Франции уже есть потери. "Также можно сказать, что задачи выходить на передний край у них не будет. Париж возложит на свои подразделения политическую функцию и функцию закрепления территорий", - считает депутат.

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, франция, россия, адальби шхагошев, госдума рф, в мире