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Шеф Пентагона заявил о продвижении российских сил на Украине - РИА Новости, 19.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:09 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/ukraina-1934321028.html
Шеф Пентагона заявил о продвижении российских сил на Украине
Шеф Пентагона заявил о продвижении российских сил на Украине - РИА Новости, 19.03.2024
Шеф Пентагона заявил о продвижении российских сил на Украине
Российские силы продолжают продвигаться на Украине, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T19:09
2024-03-19T19:09
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
ллойд остин
вооруженные силы рф
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Российские силы продолжают продвигаться на Украине, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. "Мы видим серию дополнительных приобретений (сил РФ - ред.)", - заявил Остин журналистам после очередного заседания группы доноров Украины. Он добавил, что оптимистично настроен на поддержку в конгрессе нового запроса Белого дома о помощи Киеву. Как сказал Остин, предсказать результат законотворческой работы невозможно, но в администрации рассчитывают на подвижки в этом вопросе. Инвестиции в безопасность Украины для Вашингтона – это вложения в сами США, сказал американский министр. Трансляцию пресс-конференции вел Пентагон. Большинство журналистов при этом интересовались не темой мероприятия, а ситуацией в секторе Газа и доставкой туда гумпомощи. Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом сообщала, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года. Ранее Белый дом сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит "на пару недель". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
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в мире, россия, сша, украина, ллойд остин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Ллойд Остин, Вооруженные силы РФ
Шеф Пентагона заявил о продвижении российских сил на Украине

Остин: Пентагон видит дополнительные приобретения российских сил на Украине

© AFP 2024 / DANIEL ROLANDМинистр обороны США Ллойд Остин во время встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии
Министр обороны США Ллойд Остин во время встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AFP 2024 / DANIEL ROLAND
Министр обороны США Ллойд Остин во время встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Российские силы продолжают продвигаться на Украине, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Мы видим серию дополнительных приобретений (сил РФ - ред.)", - заявил Остин журналистам после очередного заседания группы доноров Украины.
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Он добавил, что оптимистично настроен на поддержку в конгрессе нового запроса Белого дома о помощи Киеву. Как сказал Остин, предсказать результат законотворческой работы невозможно, но в администрации рассчитывают на подвижки в этом вопросе. Инвестиции в безопасность Украины для Вашингтона – это вложения в сами США, сказал американский министр. Трансляцию пресс-конференции вел Пентагон. Большинство журналистов при этом интересовались не темой мероприятия, а ситуацией в секторе Газа и доставкой туда гумпомощи.
Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом сообщала, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года. Ранее Белый дом сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит "на пару недель".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаЛлойд ОстинВооруженные силы РФ
 
 
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