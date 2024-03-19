https://ria.ru/20240319/ukraina-1934321028.html

Шеф Пентагона заявил о продвижении российских сил на Украине

Шеф Пентагона заявил о продвижении российских сил на Украине - РИА Новости, 19.03.2024

Шеф Пентагона заявил о продвижении российских сил на Украине

Российские силы продолжают продвигаться на Украине, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T19:09

2024-03-19T19:09

2024-03-19T19:09

специальная военная операция на украине

в мире

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ллойд остин

вооруженные силы рф

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Российские силы продолжают продвигаться на Украине, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. "Мы видим серию дополнительных приобретений (сил РФ - ред.)", - заявил Остин журналистам после очередного заседания группы доноров Украины. Он добавил, что оптимистично настроен на поддержку в конгрессе нового запроса Белого дома о помощи Киеву. Как сказал Остин, предсказать результат законотворческой работы невозможно, но в администрации рассчитывают на подвижки в этом вопросе. Инвестиции в безопасность Украины для Вашингтона – это вложения в сами США, сказал американский министр. Трансляцию пресс-конференции вел Пентагон. Большинство журналистов при этом интересовались не темой мероприятия, а ситуацией в секторе Газа и доставкой туда гумпомощи. Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом сообщала, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года. Ранее Белый дом сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит "на пару недель". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

россия

сша

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, украина, ллойд остин, вооруженные силы рф