https://ria.ru/20240319/ukraina-1934310836.html
Во Франции раскрыли, где хотят разместить войска на Украине
Во Франции раскрыли, где хотят разместить войска на Украине - РИА Новости, 19.03.2024
Во Франции раскрыли, где хотят разместить войска на Украине
Французская армия может выбрать два сценария размещения войск на Украине, сообщил телеканал LCI. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T18:26
2024-03-19T18:26
2024-03-19T19:45
в мире
украина
франция
париж
сергей нарышкин
дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Французская армия может выбрать два сценария размещения войск на Украине, сообщил телеканал LCI."Существует два главных сценария (размещения французской группировки — Прим. ред.) на Украине. Первый — это расположить войска по Днепру", — говорится в сообщении.Как отметил французский полковник Винсент Арбаретье, река делит Украину на две исторические части — восточную и западную. Он указал на важное стратегическое значение водной преграды. Местность здесь позволяет наблюдать за скоплениями войск и вести оборону.Офицер добавил, что Париж может отправить армию в восточноевропейскую страну оперативно, поскольку президент уполномочен принимать такие решения в обход парламента. Канцлеру Германии для этого пришлось бы добиваться согласия бундестага, уточнил Арбаретье.По информации СМИ, второй сценарий предполагает размещение Вооруженных сил Пятой республики вдоль государственной границы Украины с Белоруссией. По словам Арбаретье, задача состоит не в том, чтобы образовать непрерывную линию, а в том, чтобы разместить отдельные отряды, способные к быстрому реагированию."Это не будет провокацией. Это позволит нам заставить Россию пойти на переговоры, выступая с позиции равенства, сказав: "Мы ядерная держава, наши солдаты могут быть очень быстро дислоцированы, особенно, чтобы защитить Киев", — заявил бывший военный."Франция готова разместить 20 тысяч солдат... Речь не идет о том, чтобы стрелять первыми, как подчеркнул президент, но разместить войска, чтобы не дать русским пойти дальше", — сказал он.Как ранее сообщил глава СВР Сергей Нарышкин, Франция уже готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных. Как предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Москвой и Североатлантическим альянсом.
https://ria.ru/20240319/nato-1934290727.html
https://ria.ru/20240319/vsu-1934263303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция, париж, сергей нарышкин, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Франция, Париж, Сергей Нарышкин, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Во Франции раскрыли, где хотят разместить войска на Украине
Полковник Арбаретьер: Франция может разместить войска на Украине по Днепру
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
Французская армия может выбрать два сценария размещения войск на Украине, сообщил телеканал LCI
.
"Существует два главных сценария (размещения французской группировки — Прим. ред.) на Украине. Первый — это расположить войска по Днепру", — говорится в сообщении.
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Как отметил французский полковник Винсент Арбаретье, река делит Украину на две исторические части — восточную и западную. Он указал на важное стратегическое значение водной преграды. Местность здесь позволяет наблюдать за скоплениями войск и вести оборону.
Офицер добавил, что Париж
может отправить армию в восточноевропейскую страну оперативно, поскольку президент уполномочен принимать такие решения в обход парламента. Канцлеру Германии
для этого пришлось бы добиваться согласия бундестага, уточнил Арбаретье.
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По информации СМИ, второй сценарий предполагает размещение Вооруженных сил Пятой республики вдоль государственной границы Украины с Белоруссией
.
По словам Арбаретье, задача состоит не в том, чтобы образовать непрерывную линию, а в том, чтобы разместить отдельные отряды, способные к быстрому реагированию.
"Это не будет провокацией. Это позволит нам заставить Россию пойти на переговоры, выступая с позиции равенства, сказав: "Мы ядерная держава, наши солдаты могут быть очень быстро дислоцированы, особенно, чтобы защитить Киев", — заявил бывший военный.
"Франция готова разместить 20 тысяч солдат... Речь не идет о том, чтобы стрелять первыми, как подчеркнул президент, но разместить войска, чтобы не дать русским пойти дальше", — сказал он.
Как ранее сообщил глава СВР Сергей Нарышкин
, Франция уже готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных. Как предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Москвой
и Североатлантическим альянсом.
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