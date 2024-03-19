https://ria.ru/20240319/ukraina-1934310836.html

Во Франции раскрыли, где хотят разместить войска на Украине

Во Франции раскрыли, где хотят разместить войска на Украине - РИА Новости, 19.03.2024

Во Франции раскрыли, где хотят разместить войска на Украине

Французская армия может выбрать два сценария размещения войск на Украине, сообщил телеканал LCI. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T18:26

2024-03-19T18:26

2024-03-19T19:45

в мире

украина

франция

париж

сергей нарышкин

дмитрий песков

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Французская армия может выбрать два сценария размещения войск на Украине, сообщил телеканал LCI."Существует два главных сценария (размещения французской группировки — Прим. ред.) на Украине. Первый — это расположить войска по Днепру", — говорится в сообщении.Как отметил французский полковник Винсент Арбаретье, река делит Украину на две исторические части — восточную и западную. Он указал на важное стратегическое значение водной преграды. Местность здесь позволяет наблюдать за скоплениями войск и вести оборону.Офицер добавил, что Париж может отправить армию в восточноевропейскую страну оперативно, поскольку президент уполномочен принимать такие решения в обход парламента. Канцлеру Германии для этого пришлось бы добиваться согласия бундестага, уточнил Арбаретье.По информации СМИ, второй сценарий предполагает размещение Вооруженных сил Пятой республики вдоль государственной границы Украины с Белоруссией. По словам Арбаретье, задача состоит не в том, чтобы образовать непрерывную линию, а в том, чтобы разместить отдельные отряды, способные к быстрому реагированию."Это не будет провокацией. Это позволит нам заставить Россию пойти на переговоры, выступая с позиции равенства, сказав: "Мы ядерная держава, наши солдаты могут быть очень быстро дислоцированы, особенно, чтобы защитить Киев", — заявил бывший военный."Франция готова разместить 20 тысяч солдат... Речь не идет о том, чтобы стрелять первыми, как подчеркнул президент, но разместить войска, чтобы не дать русским пойти дальше", — сказал он.Как ранее сообщил глава СВР Сергей Нарышкин, Франция уже готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных. Как предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Москвой и Североатлантическим альянсом.

https://ria.ru/20240319/nato-1934290727.html

https://ria.ru/20240319/vsu-1934263303.html

https://ria.ru/20240318/vybory-1934105646.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, украина, франция, париж, сергей нарышкин, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)