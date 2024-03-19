https://ria.ru/20240319/ukraina-1934308850.html

Киев признал потерю нескольких населенных пунктов из-за дефицита снарядов

Киев признал потерю нескольких населенных пунктов из-за дефицита снарядов - РИА Новости, 19.03.2024

Киев признал потерю нескольких населенных пунктов из-за дефицита снарядов

Украина потеряла "некоторые деревни" из-за дефицита боеприпасов, признал премьер страны Денис Шмыгаль на пресс-конференции с коллегой из Люксембурга Люком... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T18:18

2024-03-19T18:18

2024-03-19T18:59

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Украина потеряла "некоторые деревни" из-за дефицита боеприпасов, признал премьер страны Денис Шмыгаль на пресс-конференции с коллегой из Люксембурга Люком Фриденом. "Мы потеряли Авдеевку и некоторые деревни из-за <...> недостатка боеприпасов", — сказал он. При этом глава кабмина не уточнил, о каких населенных пунктах идет речь.В последние месяцы российская армия усилила наступательные действия в зоне спецоперации.Так, сегодня бойцы освободили Орловку в ДНР, а в воскресенье Мирное в Запорожской области.На территории ДНР российские военные во второй половине февраля освободили Авдеевку — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Это позволило отодвинуть линию фронта от столицы республики и существенно обезопасить ее от ударов ВСУ.После этого российские военные продолжили наступление, освободив сразу несколько населенных пунктов в окрестностях Авдеевки.

https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html

https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, денис шмыгаль, вооруженные силы украины