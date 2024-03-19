https://ria.ru/20240319/ukraina-1934308850.html
Киев признал потерю нескольких населенных пунктов из-за дефицита снарядов
Киев признал потерю нескольких населенных пунктов из-за дефицита снарядов - РИА Новости, 19.03.2024
Киев признал потерю нескольких населенных пунктов из-за дефицита снарядов
Украина потеряла "некоторые деревни" из-за дефицита боеприпасов, признал премьер страны Денис Шмыгаль на пресс-конференции с коллегой из Люксембурга Люком... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T18:18
2024-03-19T18:18
2024-03-19T18:59
специальная военная операция на украине
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денис шмыгаль
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Украина потеряла "некоторые деревни" из-за дефицита боеприпасов, признал премьер страны Денис Шмыгаль на пресс-конференции с коллегой из Люксембурга Люком Фриденом. "Мы потеряли Авдеевку и некоторые деревни из-за <...> недостатка боеприпасов", — сказал он. При этом глава кабмина не уточнил, о каких населенных пунктах идет речь.В последние месяцы российская армия усилила наступательные действия в зоне спецоперации.Так, сегодня бойцы освободили Орловку в ДНР, а в воскресенье Мирное в Запорожской области.На территории ДНР российские военные во второй половине февраля освободили Авдеевку — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Это позволило отодвинуть линию фронта от столицы республики и существенно обезопасить ее от ударов ВСУ.После этого российские военные продолжили наступление, освободив сразу несколько населенных пунктов в окрестностях Авдеевки.
https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html
https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, денис шмыгаль, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины
Киев признал потерю нескольких населенных пунктов из-за дефицита снарядов
Шмыгаль: Украина потеряла Авдеевку и некоторые деревни из-за дефицита снарядов