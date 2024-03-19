https://ria.ru/20240319/ukraina-1934307685.html

Украина имеет репутацию страны-коррупционера, признали в Киеве

Украина имеет репутацию страны-коррупционера, признали в Киеве - РИА Новости, 19.03.2024

Украина имеет репутацию страны-коррупционера, признали в Киеве

Глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов заявил, что украинским властям сложно избавиться от репутации коррупционеров, а украинские госкомпании на Западе... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T18:12

2024-03-19T18:12

2024-03-19T18:12

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов заявил, что украинским властям сложно избавиться от репутации коррупционеров, а украинские госкомпании на Западе считают практически не прозрачными. "Украина имеет репутацию страны с недостаточным уровнем прозрачности, особенно в государственных компаниях. Это как клеймо, которое нельзя удалить", - приводятся слова Чернышова на сайте "Нафтогаза Украины". По его словам, чтобы разрешить ситуацию, в стране созданы Специализированная антикоррупционная прокуратура, Высший антикоррупционный суд и Национальное агентство по предотвращению коррупции. Глава государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева 13 февраля сообщила, что международные инспекторы имеют доступ к материалам проверки украинского минобороны. Как заявлял ранее заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир, ведомство за последний квартал 2023 года выявило финансовые нарушения более чем на 270 миллионов долларов. В январе 2023 года издание "Страна" сообщало, что украинские правоохранители на фоне растущих обвинений в адрес властей в коррупции, связанной с военной помощью Запада, подтвердили обыски у чиновников минобороны и менеджеров фирмы "Львовский арсенал", по версии следствия, они украли почти 1,5 миллиарда гривен (почти 40 миллионов долларов) на закупках снарядов. Заявлялось, что обыски также проводили у действующих чиновников минобороны.

https://ria.ru/20240215/korruptsiya-1927654265.html

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в мире, украина, киев, нафтогаз украины