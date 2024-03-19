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Украина имеет репутацию страны-коррупционера, признали в Киеве - РИА Новости, 19.03.2024
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18:12 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/ukraina-1934307685.html
Украина имеет репутацию страны-коррупционера, признали в Киеве
Украина имеет репутацию страны-коррупционера, признали в Киеве - РИА Новости, 19.03.2024
Украина имеет репутацию страны-коррупционера, признали в Киеве
Глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов заявил, что украинским властям сложно избавиться от репутации коррупционеров, а украинские госкомпании на Западе... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T18:12
2024-03-19T18:12
в мире
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киев
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов заявил, что украинским властям сложно избавиться от репутации коррупционеров, а украинские госкомпании на Западе считают практически не прозрачными. "Украина имеет репутацию страны с недостаточным уровнем прозрачности, особенно в государственных компаниях. Это как клеймо, которое нельзя удалить", - приводятся слова Чернышова на сайте "Нафтогаза Украины". По его словам, чтобы разрешить ситуацию, в стране созданы Специализированная антикоррупционная прокуратура, Высший антикоррупционный суд и Национальное агентство по предотвращению коррупции. Глава государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева 13 февраля сообщила, что международные инспекторы имеют доступ к материалам проверки украинского минобороны. Как заявлял ранее заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир, ведомство за последний квартал 2023 года выявило финансовые нарушения более чем на 270 миллионов долларов. В январе 2023 года издание "Страна" сообщало, что украинские правоохранители на фоне растущих обвинений в адрес властей в коррупции, связанной с военной помощью Запада, подтвердили обыски у чиновников минобороны и менеджеров фирмы "Львовский арсенал", по версии следствия, они украли почти 1,5 миллиарда гривен (почти 40 миллионов долларов) на закупках снарядов. Заявлялось, что обыски также проводили у действующих чиновников минобороны.
https://ria.ru/20240215/korruptsiya-1927654265.html
https://ria.ru/20240308/sovetnik-1931953873.html
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в мире, украина, киев, нафтогаз украины
В мире, Украина, Киев, Нафтогаз Украины
Украина имеет репутацию страны-коррупционера, признали в Киеве

Алексей Чернышов: у Украины репутация страны-коррупционера на уровне госкомпаний

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов заявил, что украинским властям сложно избавиться от репутации коррупционеров, а украинские госкомпании на Западе считают практически не прозрачными.
«
"Украина имеет репутацию страны с недостаточным уровнем прозрачности, особенно в государственных компаниях. Это как клеймо, которое нельзя удалить", - приводятся слова Чернышова на сайте "Нафтогаза Украины".
Пентагон - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Аудитор Пентагона сообщил о коррупции при передаче помощи США Киеву
15 февраля, 18:48
По его словам, чтобы разрешить ситуацию, в стране созданы Специализированная антикоррупционная прокуратура, Высший антикоррупционный суд и Национальное агентство по предотвращению коррупции.
Глава государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева 13 февраля сообщила, что международные инспекторы имеют доступ к материалам проверки украинского минобороны. Как заявлял ранее заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир, ведомство за последний квартал 2023 года выявило финансовые нарушения более чем на 270 миллионов долларов. В январе 2023 года издание "Страна" сообщало, что украинские правоохранители на фоне растущих обвинений в адрес властей в коррупции, связанной с военной помощью Запада, подтвердили обыски у чиновников минобороны и менеджеров фирмы "Львовский арсенал", по версии следствия, они украли почти 1,5 миллиарда гривен (почти 40 миллионов долларов) на закупках снарядов. Заявлялось, что обыски также проводили у действующих чиновников минобороны.
Кирилл Тимошенко - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Подозреваемый в коррупции Тимошенко стал советником Минобороны Украины
8 марта, 21:47
 
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