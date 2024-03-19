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Франция готовит контингент для отправки на Украину, сообщила СВР - РИА Новости, 19.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:06 19.03.2024 (обновлено: 17:58 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/ukraina-1934285797.html
Франция готовит контингент для отправки на Украину, сообщила СВР
Франция готовит контингент для отправки на Украину, сообщила СВР - РИА Новости, 19.03.2024
Франция готовит контингент для отправки на Украину, сообщила СВР
Франция готовит контингент для отправки на Украину, сообщил директор СВР Сергей Нарышкин, его слова приводит пресс-бюро спецслужбы. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T17:06
2024-03-19T17:58
специальная военная операция на украине
франция
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Франция готовит контингент для отправки на Украину, сообщил директор СВР Сергей Нарышкин, его слова приводит пресс-бюро спецслужбы.&quot;Нынешнему руководству страны нет дела до гибели обычных французов и озабоченностей генералитета. По поступающим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится. На первоначальном этапе он составит порядка двух тысяч человек&quot;, — заявил глава ведомства.Как отметил Нарышкин, французские военные опасаются, что столь значительное воинское подразделение не удастся перебросить и расквартировать на Украине незаметно. "Таким образом, оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских ВС. А значит, его ждет судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию Русского мира с мечом", — подчеркнул он.Нарышкин отметил, что в Париже заметно обеспокоены возросшим числом французов, погибших на Украине. Он указал, что президенту Эммануэлю Макрону рано или поздно придется раскрыть обществу неприглядную правду, но он старается максимально отсрочить этот момент.При этом, по информации СВР, в Елисейском дворце считают, что число погибших французов "уже превысило психологически значимый порог".&quot;Обнародование столь чувствительных данных способно спровоцировать граждан на протесты, особенно на фоне массовых антиправительственных выступлений фермеров по всей стране&quot;, — добавил руководитель спецслужбы.По словам главы СВР, во французском Минобороны неофициально признают, что таких потерь за рубежом Париж не знал со времен войны в Алжире во второй половине XX века.Нарышкин напомнил, что только при уничтожении российской армией пункта временной дислокации иностранцев под Харьковом 17 января погибли десятки граждан Франции, а с тех пор "такие удары стали нормой в украинском конфликте"."В военном руководстве опасаются недовольства в среде действующих офицеров французской армии среднего звена. Среди погибших их "непропорционально много", и уже на нынешнем этапе фиксируются проблемы с поиском "добровольцев" для ротации и "замены выбывших" на украинском ТВД (театре военных действий. — Прим. ред.)", — объяснил директор СВР.Одновременно с этим Париж тщательно скрывает как численность потерь, так и сам факт участия французских военных в конфликте на Украине. Из-за этого власти страны сталкиваются с трудностями при решении практических проблем при захоронении погибших, выплате компенсаций их семьям и пенсий инвалидам. В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как со стороны союзников по НАТО, так и внутри страны, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Во время встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Комментируя слова президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению России и НАТО.
https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html
https://ria.ru/20240319/zapad-1934220242.html
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франция, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, Франция, Украина, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Франция готовит контингент для отправки на Украину, сообщила СВР

Нарышкин: Франция готовит около двух тысяч военных к отправке на Украину

© AP Photo / Pavel GolovkinФранцузские военные во время учений
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Французские военные во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Франция готовит контингент для отправки на Украину, сообщил директор СВР Сергей Нарышкин, его слова приводит пресс-бюро спецслужбы.
«

"Нынешнему руководству страны нет дела до гибели обычных французов и озабоченностей генералитета. По поступающим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится. На первоначальном этапе он составит порядка двух тысяч человек", — заявил глава ведомства.

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Как отметил Нарышкин, французские военные опасаются, что столь значительное воинское подразделение не удастся перебросить и расквартировать на Украине незаметно.
"Таким образом, оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских ВС. А значит, его ждет судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию Русского мира с мечом", — подчеркнул он.
Нарышкин отметил, что в Париже заметно обеспокоены возросшим числом французов, погибших на Украине. Он указал, что президенту Эммануэлю Макрону рано или поздно придется раскрыть обществу неприглядную правду, но он старается максимально отсрочить этот момент.
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При этом, по информации СВР, в Елисейском дворце считают, что число погибших французов "уже превысило психологически значимый порог".
«

"Обнародование столь чувствительных данных способно спровоцировать граждан на протесты, особенно на фоне массовых антиправительственных выступлений фермеров по всей стране", — добавил руководитель спецслужбы.

По словам главы СВР, во французском Минобороны неофициально признают, что таких потерь за рубежом Париж не знал со времен войны в Алжире во второй половине XX века.
Нарышкин напомнил, что только при уничтожении российской армией пункта временной дислокации иностранцев под Харьковом 17 января погибли десятки граждан Франции, а с тех пор "такие удары стали нормой в украинском конфликте".
"В военном руководстве опасаются недовольства в среде действующих офицеров французской армии среднего звена. Среди погибших их "непропорционально много", и уже на нынешнем этапе фиксируются проблемы с поиском "добровольцев" для ротации и "замены выбывших" на украинском ТВД (театре военных действий. — Прим. ред.)", — объяснил директор СВР.
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Одновременно с этим Париж тщательно скрывает как численность потерь, так и сам факт участия французских военных в конфликте на Украине. Из-за этого власти страны сталкиваются с трудностями при решении практических проблем при захоронении погибших, выплате компенсаций их семьям и пенсий инвалидам.
В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как со стороны союзников по НАТО, так и внутри страны, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Во время встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
Комментируя слова президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению России и НАТО.
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