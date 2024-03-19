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ЕС планирует поставить Украине полмиллиона боеприпасов до конца месяца - РИА Новости, 19.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/ukraina-1934254302.html
ЕС планирует поставить Украине полмиллиона боеприпасов до конца месяца
ЕС планирует поставить Украине полмиллиона боеприпасов до конца месяца - РИА Новости, 19.03.2024
ЕС планирует поставить Украине полмиллиона боеприпасов до конца месяца
ЕС рассчитывает поставить Украине к концу марта порядка 500 тысяч единиц боеприпасов, цель на поставку одного миллиона сохраняется, сообщил на брифинге в... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T15:12
2024-03-19T15:12
специальная военная операция на украине
украина
евросоюз
в мире
вооруженные силы украины
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БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости. ЕС рассчитывает поставить Украине к концу марта порядка 500 тысяч единиц боеприпасов, цель на поставку одного миллиона сохраняется, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. "К концу месяца будет поставлено примерно 500 тысяч боеприпасов, мы все еще имеем цель поставить один миллион", - сказал он. При этом глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер отметил, что, "в целом, возможности европейской оборонной промышленности уже достигли примерно 1 миллиона боеприпасов в год". В конце января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что страны сообщества поставят Украине к марту этого года чуть более половины из обещанного миллиона боеприпасов. Он также указывал, что производственные возможности ЕС по боеприпасам выросли на 40% с начала конфликта на Украине, сообщество уже достигло цели по производству 1 миллиона боеприпасов в год, к концу года эта цифра возрастет до 1,4. миллиона в год. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта.
https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html
https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html
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украина, евросоюз, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Евросоюз, В мире, Вооруженные силы Украины
ЕС планирует поставить Украине полмиллиона боеприпасов до конца месяца

Стано: ЕС планирует поставить Украине 500 тысяч боеприпасов до конца марта

© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды
155-мм гаубичные снаряды - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости. ЕС рассчитывает поставить Украине к концу марта порядка 500 тысяч единиц боеприпасов, цель на поставку одного миллиона сохраняется, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
"К концу месяца будет поставлено примерно 500 тысяч боеприпасов, мы все еще имеем цель поставить один миллион", - сказал он.
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При этом глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер отметил, что, "в целом, возможности европейской оборонной промышленности уже достигли примерно 1 миллиона боеприпасов в год".
В конце января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что страны сообщества поставят Украине к марту этого года чуть более половины из обещанного миллиона боеприпасов. Он также указывал, что производственные возможности ЕС по боеприпасам выросли на 40% с начала конфликта на Украине, сообщество уже достигло цели по производству 1 миллиона боеприпасов в год, к концу года эта цифра возрастет до 1,4. миллиона в год.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвросоюзВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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