ЕС планирует поставить Украине полмиллиона боеприпасов до конца месяца
Стано: ЕС планирует поставить Украине 500 тысяч боеприпасов до конца марта
© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости. ЕС рассчитывает поставить Украине к концу марта порядка 500 тысяч единиц боеприпасов, цель на поставку одного миллиона сохраняется, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
"К концу месяца будет поставлено примерно 500 тысяч боеприпасов, мы все еще имеем цель поставить один миллион", - сказал он.
При этом глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер отметил, что, "в целом, возможности европейской оборонной промышленности уже достигли примерно 1 миллиона боеприпасов в год".
В конце января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что страны сообщества поставят Украине к марту этого года чуть более половины из обещанного миллиона боеприпасов. Он также указывал, что производственные возможности ЕС по боеприпасам выросли на 40% с начала конфликта на Украине, сообщество уже достигло цели по производству 1 миллиона боеприпасов в год, к концу года эта цифра возрастет до 1,4. миллиона в год.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта.