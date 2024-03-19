https://ria.ru/20240319/ukraina-1934224341.html

Пентагон не даст Киеву пасть, заявил глава ведомства

Пентагон не даст Киеву пасть, заявил глава ведомства - РИА Новости, 19.03.2024

Пентагон не даст Киеву пасть, заявил глава ведомства

США решительно настроены предоставить Украине все, что необходимо, не дадут Киеву пасть, заявил министр обороны США Ллойд Остин. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:36

2024-03-19T13:36

2024-03-19T14:53

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

ллойд остин

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. США решительно настроены предоставить Украине все, что необходимо, не дадут Киеву пасть, заявил министр обороны США Ллойд Остин. "Соединенные Штаты не позволят Украине пасть... Мы по-прежнему полны решимости предоставить Украине необходимые ей ресурсы", - заявил Остин перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, трансляция велась на сайте Пентагона. Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом сообщала, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года. На этой неделе Белый дом сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит "на пару недель". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html

https://ria.ru/20240314/peregovory-1932823263.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, ллойд остин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша