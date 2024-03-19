https://ria.ru/20240319/ukraina-1934189256.html

Депутат Госдумы прокомментировал призыв сенатора Грэма* к украинцам

Депутат Госдумы прокомментировал призыв сенатора Грэма* к украинцам - РИА Новости, 19.03.2024

Депутат Госдумы прокомментировал призыв сенатора Грэма* к украинцам

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что США фактически перешли к плану по уничтожению украинской нации. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T11:40

2024-03-19T11:40

2024-03-19T11:40

специальная военная операция на украине

в мире

киев

линдси грэм

дмитрий белик

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что США фактически перешли к плану по уничтожению украинской нации. Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что граждане Украины должны идти в армию вне зависимости от мобилизационного возраста, а также вне зависимости от помощи со стороны США. Он призвал украинских законодателей скорее принять законопроект об ужесточении мобилизации. Сенатор также заявил, что на Украину давно следовало поставить дальнобойные варианты ракет ATACMS, в частности, для нанесения ударов по Крымскому мосту. "С такими друзьями как Грэм* Украине и врагов не надо. Сенатор Грэм привез не просто Украине моральную поддержку союзников, а указ Вашингтона о переходе к плану уничтожения украинской нации. Для Запада украинцы те же русские, и конфликт на Украине они рассматривают как шанс сократить число славянского населения", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, показательно, что американские политики все чаще требуют от официального Киева не побед, а отправки на фронт как можно большего числа мужского населения. "Крымский мост - это всего лишь один из моментов, который так бередит душу американского сенатора. Но для него важно не уничтожение моста, а уничтожение украинской нации", - подчеркнул депутат.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, линдси грэм, дмитрий белик, госдума рф