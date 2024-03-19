https://ria.ru/20240319/ukraina-1934189256.html
Депутат Госдумы прокомментировал призыв сенатора Грэма* к украинцам
Депутат Госдумы прокомментировал призыв сенатора Грэма* к украинцам - РИА Новости, 19.03.2024
Депутат Госдумы прокомментировал призыв сенатора Грэма* к украинцам
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что США фактически перешли к плану по уничтожению украинской нации. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T11:40
2024-03-19T11:40
2024-03-19T11:40
специальная военная операция на украине
в мире
киев
линдси грэм
дмитрий белик
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843868399_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_40f682906d641812f7affafe20f1b3bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что США фактически перешли к плану по уничтожению украинской нации. Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что граждане Украины должны идти в армию вне зависимости от мобилизационного возраста, а также вне зависимости от помощи со стороны США. Он призвал украинских законодателей скорее принять законопроект об ужесточении мобилизации. Сенатор также заявил, что на Украину давно следовало поставить дальнобойные варианты ракет ATACMS, в частности, для нанесения ударов по Крымскому мосту. "С такими друзьями как Грэм* Украине и врагов не надо. Сенатор Грэм привез не просто Украине моральную поддержку союзников, а указ Вашингтона о переходе к плану уничтожения украинской нации. Для Запада украинцы те же русские, и конфликт на Украине они рассматривают как шанс сократить число славянского населения", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, показательно, что американские политики все чаще требуют от официального Киева не побед, а отправки на фронт как можно большего числа мужского населения. "Крымский мост - это всего лишь один из моментов, который так бередит душу американского сенатора. Но для него важно не уничтожение моста, а уничтожение украинской нации", - подчеркнул депутат.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html
https://ria.ru/20240318/ukraina-1934066851.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843868399_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6ec6a9f870479517064b0f47ceabe226.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, линдси грэм, дмитрий белик, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Линдси Грэм, Дмитрий Белик, Госдума РФ
Депутат Госдумы прокомментировал призыв сенатора Грэма* к украинцам
Депутат Госдумы Белик: США перешли к плану по уничтожению украинской нации
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что США фактически перешли к плану по уничтожению украинской нации.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что граждане Украины должны идти в армию вне зависимости от мобилизационного возраста, а также вне зависимости от помощи со стороны США. Он призвал украинских законодателей скорее принять законопроект об ужесточении мобилизации. Сенатор также заявил, что на Украину давно следовало поставить дальнобойные варианты ракет ATACMS, в частности, для нанесения ударов по Крымскому мосту.
"Пора сдаваться". Украина столкнулась с непреодолимой силой
"С такими друзьями как Грэм* Украине и врагов не надо. Сенатор Грэм привез не просто Украине моральную поддержку союзников, а указ Вашингтона о переходе к плану уничтожения украинской нации. Для Запада украинцы те же русские, и конфликт на Украине они рассматривают как шанс сократить число славянского населения", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, показательно, что американские политики все чаще требуют от официального Киева
не побед, а отправки на фронт как можно большего числа мужского населения.
"Крымский мост - это всего лишь один из моментов, который так бередит душу американского сенатора. Но для него важно не уничтожение моста, а уничтожение украинской нации", - подчеркнул депутат.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
Прилетят массово. На Западе раскрыли, что скоро случится с Украиной