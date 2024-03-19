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Пленный рассказал о работе медкомиссии в ВСУ - РИА Новости, 19.03.2024
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11:09 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/ukraina-1934176989.html
Пленный рассказал о работе медкомиссии в ВСУ
Пленный рассказал о работе медкомиссии в ВСУ - РИА Новости, 19.03.2024
Пленный рассказал о работе медкомиссии в ВСУ
Медкомиссия при мобилизации в войска Украины проходит очень быстро – руки-ноги есть, значит годен, рассказал пленный украинский военнослужащий в видео,... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T11:09
2024-03-19T11:09
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Медкомиссия при мобилизации в войска Украины проходит очень быстро – руки-ноги есть, значит годен, рассказал пленный украинский военнослужащий в видео, опубликованном Минобороны РФ. "Медкомиссия проходила очень быстро. Скажем так, две-три минуты, и все пройдено, там особо никто не прислушивался, даже пожаловаться на болячки практически шансов не было… Вот так посмотрели поверхностно: ага, руки-ноги есть – годен, да и все", - отметил пленный. Он добавил, что "сотрудники военкомата ведут себя просто отвратительно и нагло, хапают где попало, закручивают руки назад, пихают в машины". По его словам, многие украинские военнослужащие просто хотят домой и все это забыть.
https://radiosputnik.ru/20240309/nenavist-1931997137.html
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в мире, украина, россия
В мире, Украина, Россия
Пленный рассказал о работе медкомиссии в ВСУ

Пленный: медкомиссия в ВСУ проходит за две минуты, пожаловаться нельзя

© Фото : соцсетиБлокпост в Киеве
Блокпост в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : соцсети
Блокпост в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Медкомиссия при мобилизации в войска Украины проходит очень быстро – руки-ноги есть, значит годен, рассказал пленный украинский военнослужащий в видео, опубликованном Минобороны РФ.
"Медкомиссия проходила очень быстро. Скажем так, две-три минуты, и все пройдено, там особо никто не прислушивался, даже пожаловаться на болячки практически шансов не было… Вот так посмотрели поверхностно: ага, руки-ноги есть – годен, да и все", - отметил пленный.
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Он добавил, что "сотрудники военкомата ведут себя просто отвратительно и нагло, хапают где попало, закручивают руки назад, пихают в машины".
По его словам, многие украинские военнослужащие просто хотят домой и все это забыть.
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