https://ria.ru/20240319/ukraina-1934176989.html

Пленный рассказал о работе медкомиссии в ВСУ

Пленный рассказал о работе медкомиссии в ВСУ - РИА Новости, 19.03.2024

Пленный рассказал о работе медкомиссии в ВСУ

Медкомиссия при мобилизации в войска Украины проходит очень быстро – руки-ноги есть, значит годен, рассказал пленный украинский военнослужащий в видео,... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T11:09

2024-03-19T11:09

2024-03-19T11:09

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Медкомиссия при мобилизации в войска Украины проходит очень быстро – руки-ноги есть, значит годен, рассказал пленный украинский военнослужащий в видео, опубликованном Минобороны РФ. "Медкомиссия проходила очень быстро. Скажем так, две-три минуты, и все пройдено, там особо никто не прислушивался, даже пожаловаться на болячки практически шансов не было… Вот так посмотрели поверхностно: ага, руки-ноги есть – годен, да и все", - отметил пленный. Он добавил, что "сотрудники военкомата ведут себя просто отвратительно и нагло, хапают где попало, закручивают руки назад, пихают в машины". По его словам, многие украинские военнослужащие просто хотят домой и все это забыть.

https://radiosputnik.ru/20240309/nenavist-1931997137.html

https://ria.ru/20240308/mobilizovannye-1931889937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия