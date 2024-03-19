https://ria.ru/20240319/ukraina-1934144148.html
Источник: вузы Одессы и Николаева обязали сообщать о заочниках-абитуриентах
Источник: вузы Одессы и Николаева обязали сообщать о заочниках-абитуриентах - РИА Новости, 19.03.2024
Источник: вузы Одессы и Николаева обязали сообщать о заочниках-абитуриентах
Офис Владимира Зеленского поручил руководству Николаевского национального университета имени адмирала Макарова и Одесской морской академии направить в... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T06:33
2024-03-19T06:33
2024-03-19T06:33
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК, 19 мар - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского поручил руководству Николаевского национального университета имени адмирала Макарова и Одесской морской академии направить в военкоматы информацию об абитуриентах, поступающих на заочные отделения и второе высшее образование, а также о преподавателях, работающих на полставки, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. "По нашей информации, из офиса Зеленского дано указание администрациям и ректоратам Николаевского национального университета имени адмирала Макарова и Одесской морской академии организовать передачу данных в ТЦК (территориальные центры комплектования – так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), об абитуриентах, идущих на заочное или на второе высшее образование", – сказал собеседник агентства. "Интересуются военкоматы и преподавателями этих вузов, работающими неполный день. Данные о преподавателях и будущих студентах стали поступать в ТЦК с февраля этого года", – добавил он. По его словам, есть вероятность, что данные о будущих заочниках и учителях собираются для мобилизации в ряды ВСУ.
https://ria.ru/20240319/ukraina-1934133046.html
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Специальная военная операция на Украине, Одесса, Николаев (Украина), Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Источник: вузы Одессы и Николаева обязали сообщать о заочниках-абитуриентах
Вузы Одессы и Николаева обязали сообщать в военкоматы об абитуриентах-заочниках