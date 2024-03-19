https://ria.ru/20240319/ukraina-1934133046.html

Сенатор Грэм* потребовал от украинцев всех возрастов идти воевать

Сенатор Грэм* потребовал от украинцев всех возрастов идти воевать - РИА Новости, 19.03.2024

Сенатор Грэм* потребовал от украинцев всех возрастов идти воевать

Американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что граждане Украины должны идти в армию вне зависимости от мобилизационного возраста, а также вне зависимости от... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T02:03

2024-03-19T02:03

2024-03-19T12:58

украина

сша

киев

линдси грэм

владимир зеленский

юлия тимошенко

вооруженные силы украины

партия "батькивщина"

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что граждане Украины должны идти в армию вне зависимости от мобилизационного возраста, а также вне зависимости от помощи со стороны США."Я надеюсь, что те, кто годится для службы в украинской армии, пойдут (в нее. — Прим. ред.). Не могу поверить, что она с 27 (лет. — Прим. ред.) <…>. Вы должны служить, и не с 25 или 27 лет", — приводит слова Грэма* газета The Washington Post.По мнению сенатора, Киеву "нужно больше людей в строю", причем они должны идти в армию вне зависимости от военной помощи из США. Он призвал украинских законодателей скорее принять законопроект об ужесточении мобилизации.Как отмечает издание, сенатор также заявил, что на Украину давно следовало поставить дальнобойные варианты ракет ATACMS, в частности, для нанесения ударов по Крымскому мосту.Как заявлял Грэм* на своем сайте, в ходе визита в Киев он объяснил Владимиру Зеленскому, что наиболее вероятный вариант предоставления новой помощи от Вашингтона — это беспроцентный кредит.Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.Второй вариант законопроект был принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не пришел в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса.Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.* Внесен в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240214/golosovanie-1927450011.html

https://ria.ru/20240313/ukraina-1932720075.html

https://ria.ru/20240213/mobilizatsiya-1927124000.html

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сша

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украина, сша, киев, линдси грэм, владимир зеленский, юлия тимошенко, вооруженные силы украины, партия "батькивщина", в мире