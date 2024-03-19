https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html

"Пора сдаваться". Украина столкнулась с непреодолимой силой

"Пора сдаваться". Украина столкнулась с непреодолимой силой - РИА Новости, 19.03.2024

"Пора сдаваться". Украина столкнулась с непреодолимой силой

Запад разделился: одни требуют усилить накачку Киева оружием, другие призывают к завершению конфликта. Папа римский вновь поднял "запретную" тему переговоров, и РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T08:00

2024-03-19T08:00

2024-03-19T08:03

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Виктор Жданов, Михаил Катков. Запад разделился: одни требуют усилить накачку Киева оружием, другие призывают к завершению конфликта. Папа римский вновь поднял "запретную" тему переговоров, и теперь в Европе готовы обсуждать разные условия, не только пресловутую "формулу Зеленского". Перспективы "партии мира" и "ястребов войны" — в материале РИА Новости.Страсти ХристовыБундестаг очередной раз проголосовал против поставок Украине крылатых ракет Taurus, инициатива блока ХДС/ХСС не прошла. А глава фракции социал-демократов Рольф Мютцених сказал, что пора подумать о том, как заморозить и затем урегулировать украинский конфликт.В его выступлении был и осуждающий намек на риторику Франции: он отметил, что некоторые европейские страны делают для Украины гораздо меньше, чем Германия, но проявляют куда большую воинственность.По сведениям Politico, киевcкий режим находится в отчаянном положении. А с дальнейшей поддержкой Запада, особенно из-за океана, ничего не понятно.Собеседник издания, еврочиновник, считает, что переговоров исключать нельзя, даже в невыгодном для Киева формате. "Надо быть реалистами, — подчеркнул он. — В определенный момент нам придется на это пойти, возможно, даже с отказом от части территории".Эта "токсичная", по определению журналистов, для западных политиков тема вернулась в дискуссионное поле после того, как папа римский Франциск предложил Украине "поднять белый флаг". Раньше в Европе так выражаться никто не осмеливался.Гудзонский ястреб"Его Святейшество — папа — вошел в сад, в который его никто не звал. <...> Но призвать Украину сдаться — это нечто большее, чем пожелание мира. Я считаю, что сейчас не тот момент, когда нужно предлагать Украине сдаться. Напротив, это момент, когда нужно продолжать помогать", — возмущался глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции RNE.Вместе с тем, как передает AFP, выступая в конгрессе США, он попытался запугать американских политиков российскими танками в Киеве, требуя, чтобы те наконец преодолели разногласия и выделили 60 миллиардов долларов. Боррель предложил депутатам от Республиканской партии представить, как Москва сформирует на Украине марионеточный режим. По его мнению, уже через несколько месяцев правительство Зеленского окажется в безвыходной ситуации.Как известно, Боррель считает ЕС райским садом, а остальной мир — ужасными джунглями. Также, по его мнению, европейцы — травоядные, вынужденные жить в окружении хищников. "Мы по-прежнему должны проповедовать верховенство закона, но мы должны осознавать, что есть некоторые лидеры, с которыми нужно обращаться по-другому", — говорил он. Теперь это, видимо, не только Путин, но и папа римский, которого глава евродипломатии тоже в свой рай не пустит.Кроме того, в Вашингтон прилетели президент и премьер-министр Польши Анджей Дуда и Дональд Туск. Хотя на родине между ними острый конфликт, в США они единодушно упрашивали конгрессменов помочь Киеву. "Я не согласен с Дудой почти по всем политическим вопросам, но в том, что касается безопасности страны, мы обязаны действовать сообща", — пояснил Туск.Кроме того, Дуда призвал членов НАТО увеличить расходы на оборону до трех процентов ВВП, как это уже сделали Варшава, Вашингтон и Афины. По его словам, примерно столько союзники тратили в годы холодной войны. "Это просто признание того, что мир на континенте закончился и что разоружение и деиндустриализация в сфере обороны зашли слишком далеко", — уточнил глава МИД Польши Радослав Сикорский.Хороший, плохой, злойЗамдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов отметил в беседе с РИА Новости, что споры между партиями войны и мира обусловлены главным образом борьбой за лидерство на коллективном Западе. "С одной стороны, мы видим нехаризматичного канцлера ФРГ Олафа Шольца, недееспособного президента США Джо Байдена и пытающегося вернуть себе власть Дональда Трампа, который хочет сократить участие Вашингтона в европейской политике. С другой — глава Франции Эммануэль Макрон, объединяющий посредством антироссийской риторики вокруг себя европейские силы", — указал эксперт.Рассуждения о возможности третьей мировой войны и заморозке конфликта могут быть чем-то вроде игры в плохого и доброго полицейских, добавил он. Запад пытается поставить Москву перед выбором: ядерный апокалипсис или прекращение боевых действий.Пока в Европе гораздо сильнее партия войны, напоминает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. Но на Западе постепенно осознают, что в стратегической перспективе конфликт ими проигран."Политики, отстаивающие в первую очередь национальные интересы, прекрасно знают, что нужно для завершения конфликта. Прежде всего — отказ от безудержной антироссийской риторики, восприятие позиции и опасений Москвы. Чем скорее это дойдет до остальных, тем быстрее начнутся переговоры", — подчеркивает политолог.Однако позиция Вашингтона не изменится даже в случае победы Трампа, полагает Денисов. США и некоторые страны Европы, в том числе Великобритания, продолжат накачивать киевский режим оружием и деньгами.

https://ria.ru/20240313/nato-1932548733.html

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вашингтон (штат)

москва

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сша, вашингтон (штат), москва, анджей дуда, жозеп боррель, украина, политика