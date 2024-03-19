"Пора сдаваться". Украина столкнулась с непреодолимой силой
Лидер немецкой фракции СДПГ призвал Украину заморозить конфликт с Россией
© AP Photo / Yves HermanВизит Владимира Зеленского в Бельгию
© AP Photo / Yves Herman
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Виктор Жданов, Михаил Катков. Запад разделился: одни требуют усилить накачку Киева оружием, другие призывают к завершению конфликта. Папа римский вновь поднял "запретную" тему переговоров, и теперь в Европе готовы обсуждать разные условия, не только пресловутую "формулу Зеленского". Перспективы "партии мира" и "ястребов войны" — в материале РИА Новости.
Страсти Христовы
Бундестаг очередной раз проголосовал против поставок Украине крылатых ракет Taurus, инициатива блока ХДС/ХСС не прошла. А глава фракции социал-демократов Рольф Мютцених сказал, что пора подумать о том, как заморозить и затем урегулировать украинский конфликт.
© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине, Германия
В его выступлении был и осуждающий намек на риторику Франции: он отметил, что некоторые европейские страны делают для Украины гораздо меньше, чем Германия, но проявляют куда большую воинственность.
По сведениям Politico, киевcкий режим находится в отчаянном положении. А с дальнейшей поддержкой Запада, особенно из-за океана, ничего не понятно.
Собеседник издания, еврочиновник, считает, что переговоров исключать нельзя, даже в невыгодном для Киева формате. "Надо быть реалистами, — подчеркнул он. — В определенный момент нам придется на это пойти, возможно, даже с отказом от части территории".
© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Франциск во время полуденной молитвы Ангелус в Ватикане
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Франциск во время полуденной молитвы Ангелус в Ватикане
Эта "токсичная", по определению журналистов, для западных политиков тема вернулась в дискуссионное поле после того, как папа римский Франциск предложил Украине "поднять белый флаг". Раньше в Европе так выражаться никто не осмеливался.
Гудзонский ястреб
"Его Святейшество — папа — вошел в сад, в который его никто не звал. <...> Но призвать Украину сдаться — это нечто большее, чем пожелание мира. Я считаю, что сейчас не тот момент, когда нужно предлагать Украине сдаться. Напротив, это момент, когда нужно продолжать помогать", — возмущался глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции RNE.
Вместе с тем, как передает AFP, выступая в конгрессе США, он попытался запугать американских политиков российскими танками в Киеве, требуя, чтобы те наконец преодолели разногласия и выделили 60 миллиардов долларов. Боррель предложил депутатам от Республиканской партии представить, как Москва сформирует на Украине марионеточный режим. По его мнению, уже через несколько месяцев правительство Зеленского окажется в безвыходной ситуации.
© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Как известно, Боррель считает ЕС райским садом, а остальной мир — ужасными джунглями. Также, по его мнению, европейцы — травоядные, вынужденные жить в окружении хищников. "Мы по-прежнему должны проповедовать верховенство закона, но мы должны осознавать, что есть некоторые лидеры, с которыми нужно обращаться по-другому", — говорил он. Теперь это, видимо, не только Путин, но и папа римский, которого глава евродипломатии тоже в свой рай не пустит.
Кроме того, в Вашингтон прилетели президент и премьер-министр Польши Анджей Дуда и Дональд Туск. Хотя на родине между ними острый конфликт, в США они единодушно упрашивали конгрессменов помочь Киеву. "Я не согласен с Дудой почти по всем политическим вопросам, но в том, что касается безопасности страны, мы обязаны действовать сообща", — пояснил Туск.
© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда во время поездки во Львов. 11 января 2023 года
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда во время поездки во Львов. 11 января 2023 года
Кроме того, Дуда призвал членов НАТО увеличить расходы на оборону до трех процентов ВВП, как это уже сделали Варшава, Вашингтон и Афины. По его словам, примерно столько союзники тратили в годы холодной войны. "Это просто признание того, что мир на континенте закончился и что разоружение и деиндустриализация в сфере обороны зашли слишком далеко", — уточнил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Хороший, плохой, злой
Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов отметил в беседе с РИА Новости, что споры между партиями войны и мира обусловлены главным образом борьбой за лидерство на коллективном Западе. "С одной стороны, мы видим нехаризматичного канцлера ФРГ Олафа Шольца, недееспособного президента США Джо Байдена и пытающегося вернуть себе власть Дональда Трампа, который хочет сократить участие Вашингтона в европейской политике. С другой — глава Франции Эммануэль Макрон, объединяющий посредством антироссийской риторики вокруг себя европейские силы", — указал эксперт.
© AP Photo / Dita Alangkara/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время саммита G20 на Бали
© AP Photo / Dita Alangkara/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время саммита G20 на Бали
Рассуждения о возможности третьей мировой войны и заморозке конфликта могут быть чем-то вроде игры в плохого и доброго полицейских, добавил он. Запад пытается поставить Москву перед выбором: ядерный апокалипсис или прекращение боевых действий.
Пока в Европе гораздо сильнее партия войны, напоминает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. Но на Западе постепенно осознают, что в стратегической перспективе конфликт ими проигран.
© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в Палм-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в Палм-Бич, штат Флорида
"Политики, отстаивающие в первую очередь национальные интересы, прекрасно знают, что нужно для завершения конфликта. Прежде всего — отказ от безудержной антироссийской риторики, восприятие позиции и опасений Москвы. Чем скорее это дойдет до остальных, тем быстрее начнутся переговоры", — подчеркивает политолог.
Однако позиция Вашингтона не изменится даже в случае победы Трампа, полагает Денисов. США и некоторые страны Европы, в том числе Великобритания, продолжат накачивать киевский режим оружием и деньгами.