https://ria.ru/20240319/udary-1934347783.html

ЦАХАЛ целенаправленно атакует медиков и больницы в Газе, заявили врачи

ЦАХАЛ целенаправленно атакует медиков и больницы в Газе, заявили врачи - РИА Новости, 19.03.2024

ЦАХАЛ целенаправленно атакует медиков и больницы в Газе, заявили врачи

Израиль целенаправленно наносит удары по врачам и больницам в секторе Газа, заявили на пресс-конференции в штаб-квартире ООН врачи, побывавшие в анклаве. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T22:05

2024-03-19T22:05

2024-03-19T22:05

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ООН, 19 мар – РИА Новости. Израиль целенаправленно наносит удары по врачам и больницам в секторе Газа, заявили на пресс-конференции в штаб-квартире ООН врачи, побывавшие в анклаве. Онколог из Британии Ник Мэйнард, находившийся в Газе в новогодний период, заявил, что стал свидетелем "наиболее шокирующих зверств". "Я видел вещи, которые не ожидал увидеть в медучреждении. Я хотел бы развеять утверждения, которые мы слышим от израильтян и некоторых СМИ, по поводу прицельных бомбардировок и защиты мирных граждан. Я как любой врач, который был в Газе, могу развеять это заявление абсолютно уверенно - есть масса неизбирательных бомбардировок, убивших много тысяч мирных граждан, и абсолютно очевидные удары по медицинским учреждениям и медработникам, намеренное уничтожение инфраструктуры всех больниц", - сказал Мэйнард. По его словам, единственный способ предотвратить эту гуманитарную катастрофу - немедленное прекращение огня. "Они утверждают, что они наносят удары по боевикам ХАМАС. В свете того, что я видел там, эти их заявления совершенно не заслуживают доверия", - подчеркнул он. Мэйнард заявил, что не видел никаких свидетельств военного активности ХАМАС в каких-либо больницах. "Ни разу не видел свидетельства присутствия бойцов ХАМАС в больницах. Я не видел свидетельств наличия тоннелей (под больницами – ред.)", - отметил онколог. Также об ударах Израиля по врачам и больницам заявила педиатр Амбер Алаян. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 31 тысячу, пострадали более 72 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240318/evrosoyuz-1933968796.html

https://ria.ru/20240319/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240310/netanyakhu-1932093545.html

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в мире, израиль, владимир путин, хамас, оон, россия, восточный иерусалим