https://ria.ru/20240319/tulun-1934182395.html
Вице-мэра Тулуна задержали по подозрению в мошенничестве
Вице-мэра Тулуна задержали по подозрению в мошенничестве - РИА Новости, 19.03.2024
Вице-мэра Тулуна задержали по подозрению в мошенничестве
Исполняющая обязанности мэра Тулуна задержана по подозрению в мошенничестве и превышении полномочий, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T11:20
2024-03-19T11:20
2024-03-19T11:20
происшествия
тулун
россия
елена абрамова
юрий карих
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 19 мар - РИА Новости. Исполняющая обязанности мэра Тулуна задержана по подозрению в мошенничестве и превышении полномочий, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. "В Иркутской области задержана исполняющая обязанности мэра города Тулуна за превышение должностных полномочий и мошенничество. Возбуждено уголовное дело в отношении вице-мэра города Тулуна по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 (мошенничество), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении. Отмечается, фигурантка с 2019 по 2021 годы начисляла подчиненным завышенные премии, часть которых они передавали начальнице. Задержание проводилось при участии сотрудников Росгвардии. Следователи СК допрашивают свидетелей. В октябре суд арестовал мэра Тулуна Юрия Карих в рамках расследования дела о мошенничестве с жильем для пострадавших от масштабного наводнения в 2019 году. После этого обязанности мэра Тулуна стала исполнять Елена Абрамова.
https://ria.ru/20231212/tulun-1915323586.html
https://ria.ru/20231020/arest-1903996234.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тулун, россия, елена абрамова, юрий карих, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тулун, Россия, Елена Абрамова, Юрий Карих, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Вице-мэра Тулуна задержали по подозрению в мошенничестве
Вице-мэра Тулуна задержали по подозрению в мошенничестве и превышении полномочий