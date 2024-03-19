https://ria.ru/20240319/tulun-1934182395.html

Вице-мэра Тулуна задержали по подозрению в мошенничестве

Вице-мэра Тулуна задержали по подозрению в мошенничестве - РИА Новости, 19.03.2024

Вице-мэра Тулуна задержали по подозрению в мошенничестве

Исполняющая обязанности мэра Тулуна задержана по подозрению в мошенничестве и превышении полномочий, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T11:20

2024-03-19T11:20

2024-03-19T11:20

происшествия

тулун

россия

елена абрамова

юрий карих

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 19 мар - РИА Новости. Исполняющая обязанности мэра Тулуна задержана по подозрению в мошенничестве и превышении полномочий, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. "В Иркутской области задержана исполняющая обязанности мэра города Тулуна за превышение должностных полномочий и мошенничество. Возбуждено уголовное дело в отношении вице-мэра города Тулуна по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 (мошенничество), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении. Отмечается, фигурантка с 2019 по 2021 годы начисляла подчиненным завышенные премии, часть которых они передавали начальнице. Задержание проводилось при участии сотрудников Росгвардии. Следователи СК допрашивают свидетелей. В октябре суд арестовал мэра Тулуна Юрия Карих в рамках расследования дела о мошенничестве с жильем для пострадавших от масштабного наводнения в 2019 году. После этого обязанности мэра Тулуна стала исполнять Елена Абрамова.

https://ria.ru/20231212/tulun-1915323586.html

https://ria.ru/20231020/arest-1903996234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тулун, россия, елена абрамова, юрий карих, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)