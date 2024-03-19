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Биография Дениса Цыпкина

Биография Дениса Цыпкина - РИА Новости, 19.03.2024

Биография Дениса Цыпкина

Денис Олегович Цыпкин родился в 1970 году. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T11:30

2024-03-19T11:30

2024-03-19T11:30

справки

россия

михаил мишустин

российская национальная библиотека

иркутский государственный университет

санкт-петербургский государственный университет

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Денис Олегович Цыпкин родился в 1970 году. Окончил Иркутский государственный университет. Кандидат исторических наук. С 1991 года работает в Российской национальной библиотеке.В 1992 года организовал и до 2012 года руководил Лабораторией кодикологических исследований и научно-технической экспертизы документа Отдела рукописей Российской национальной библиотеки.С 2021 года – директор по особо ценным фондам Российской национальной библиотеки. В декабре 2023 года был назначен временно исполняющим обязанности гендиректора Российской национальной библиотеки. 18 марта 2024 года распоряжением председателя правительства РФ Михаила Мишустина Денис Цыпкин назначен на должность генерального директора Российской национальной библиотеки сроком на пять лет. Денис Цыпкин занимается преподавательской деятельностью. Является заведующим кафедрой истории западноевропейской и русской культуры в Институте истории Санкт-Петербургского государственного университета. Автор более 100 научных работ.Член Санкт-Петербургского отделения Археографической комиссии РАН.Сопредседатель Петровского (Национального) общества историков бумаги.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, михаил мишустин, российская национальная библиотека, иркутский государственный университет, санкт-петербургский государственный университет