https://ria.ru/20240319/tsel-1934289778.html

Нарышкин: французские военные на Украине станут приоритетом для ВС России

Нарышкин: французские военные на Украине станут приоритетом для ВС России - РИА Новости, 19.03.2024

Нарышкин: французские военные на Украине станут приоритетом для ВС России

Французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T17:15

2024-03-19T17:15

2024-03-19T17:22

специальная военная операция на украине

сергей нарышкин

украина

вооруженные силы рф

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

россия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина.По поступающим в СВР России данным, французский контингент для отправки на Украину уже готовится, на первоначальном этапе он составит порядка двух тысяч человек."Французские военные опасаются, что столь значительное воинское подразделение не удастся перебросить и расквартировать на Украине незаметно. Таким образом оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских ВС. А значит, его ждет судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию Русского мира с мечом", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html

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Влада Копылова

сергей нарышкин, украина, вооруженные силы рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия