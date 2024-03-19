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Нарышкин: французские военные на Украине станут приоритетом для ВС России - РИА Новости, 19.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:15 19.03.2024 (обновлено: 17:22 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/tsel-1934289778.html
Нарышкин: французские военные на Украине станут приоритетом для ВС России
Нарышкин: французские военные на Украине станут приоритетом для ВС России - РИА Новости, 19.03.2024
Нарышкин: французские военные на Украине станут приоритетом для ВС России
Французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T17:15
2024-03-19T17:22
специальная военная операция на украине
сергей нарышкин
украина
вооруженные силы рф
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина.По поступающим в СВР России данным, французский контингент для отправки на Украину уже готовится, на первоначальном этапе он составит порядка двух тысяч человек."Французские военные опасаются, что столь значительное воинское подразделение не удастся перебросить и расквартировать на Украине незаметно. Таким образом оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских ВС. А значит, его ждет судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию Русского мира с мечом", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html
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сергей нарышкин, украина, вооруженные силы рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия
Специальная военная операция на Украине, Сергей Нарышкин, Украина, Вооруженные силы РФ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия
Нарышкин: французские военные на Украине станут приоритетом для ВС России

Нарышкин: французские военные на Украине станут приоритетной целью для России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО 9К57 "Ураган" Центрального военного округа работает по позициям ВСУ на Авдеевском направлении
РСЗО 9К57 Ураган Центрального военного округа работает по позициям ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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РСЗО 9К57 "Ураган" Центрального военного округа работает по позициям ВСУ на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина.
По поступающим в СВР России данным, французский контингент для отправки на Украину уже готовится, на первоначальном этапе он составит порядка двух тысяч человек.
"Французские военные опасаются, что столь значительное воинское подразделение не удастся перебросить и расквартировать на Украине незаметно. Таким образом оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских ВС. А значит, его ждет судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию Русского мира с мечом", - говорится в сообщении.
Солдаты французского подразделения специального назначения ВМС Франции - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Французские генералы: "Оборона ВСУ на грани развала"
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей НарышкинУкраинаВооруженные силы РФСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Россия
 
 
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