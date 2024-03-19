https://ria.ru/20240319/tsel-1934289778.html
Нарышкин: французские военные на Украине станут приоритетом для ВС России
Нарышкин: французские военные на Украине станут приоритетом для ВС России - РИА Новости, 19.03.2024
Нарышкин: французские военные на Украине станут приоритетом для ВС России
Французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T17:15
2024-03-19T17:15
2024-03-19T17:22
специальная военная операция на украине
сергей нарышкин
украина
вооруженные силы рф
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина.По поступающим в СВР России данным, французский контингент для отправки на Украину уже готовится, на первоначальном этапе он составит порядка двух тысяч человек."Французские военные опасаются, что столь значительное воинское подразделение не удастся перебросить и расквартировать на Украине незаметно. Таким образом оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских ВС. А значит, его ждет судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию Русского мира с мечом", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей нарышкин, украина, вооруженные силы рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия
Специальная военная операция на Украине, Сергей Нарышкин, Украина, Вооруженные силы РФ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия
Нарышкин: французские военные на Украине станут приоритетом для ВС России
Нарышкин: французские военные на Украине станут приоритетной целью для России
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина.
По поступающим в СВР России данным, французский контингент для отправки на Украину уже готовится, на первоначальном этапе он составит порядка двух тысяч человек.
"Французские военные опасаются, что столь значительное воинское подразделение не удастся перебросить и расквартировать на Украине незаметно. Таким образом оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских ВС. А значит, его ждет судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию Русского мира с мечом", - говорится в сообщении.
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