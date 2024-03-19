https://ria.ru/20240319/tsbt-1934147164.html

В ЦБТ исключили способность ИИ обмануть Единую биометрическую систему

В ЦБТ исключили способность ИИ обмануть Единую биометрическую систему - РИА Новости, 19.03.2024

В ЦБТ исключили способность ИИ обмануть Единую биометрическую систему

Искусственный интеллект (ИИ) не сможет обмануть Единую биометрическую систему (ЕБС) с помощью сгенерированных изображений или видеороликов, алгоритмы системы... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T07:47

2024-03-19T07:47

2024-03-19T07:48

технологии

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) не сможет обмануть Единую биометрическую систему (ЕБС) с помощью сгенерированных изображений или видеороликов, алгоритмы системы умеют отличать живого человека от имитации, заявил РИА Новости генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. С 1 июня 2023 года в силу вступили нормы закона, согласно которым биометрические персональные данные обрабатываются только внутри ЕБС. Отозвать согласие на размещение данных в системе можно у оператора ЕБС - Центра биометрических технологий, а удалить биометрию можно в личном кабинете на "Госуслугах" - там отображаются все заявления на размещение и обработку биометрических данных. "Обмануть Единую биометрическую систему с помощью фото или видео из соцсетей, сгенерированных нейросетью изображений или роликов не получится. Алгоритмы, которые мы используем, давно научились отличать живого человека от имитации и блокировать подозрительные операции", - сообщил Поволоцкий. Он отметил, что максимальную защиту обеспечит сочетание нескольких биометрических модальностей, подключение дополнительных факторов защиты, а также дальнейшее развитие технологий "лайвнесс" - когда в процессе идентификации человек выполняет действия, сгенерированные в моменте, например называет цифры, появляющиеся на экране. "Именно поэтому мы ведем работу над расширением количества модальностей", - добавил гендиректор ЦБТ. "Уже сейчас ряд услуг по биометрии доступны только при подтверждении личности одновременно по голосу и по изображению лица. Для высокорисковых услуг также могут использоваться дополнительные факторы безопасности - СМС, одноразовые коды. В итоге получаем абсолютно надежную последовательность действий", - объяснил Поволоцкий. Он также поделился, что ЦБТ в перспективе смотрит на биометрию по считыванию рисунка ладони. По его словам, такая модальность может применяться в бесконтактных платежах. Однако приступить к реализации этого сценария можно будет только в том случае, если российские ученые смогут доказать, что эта модальность обеспечивает точность идентификации на уровне 99,99%. Сейчас исследования продолжаются.

https://ria.ru/20240315/vystavka-1933330788.html

https://ria.ru/20240307/biometriya-1931815972.html

https://ria.ru/20240313/rossiya-1932725761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии