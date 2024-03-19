https://ria.ru/20240319/tsar-1934210044.html

Президент ЦАР поздравил Путина с переизбранием на выборах

Президент ЦАР поздравил Путина с переизбранием на выборах - РИА Новости, 19.03.2024

Президент ЦАР поздравил Путина с переизбранием на выборах

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера поздравил российского лидера Владимира Путина с блестящим переизбранием на выборах, признанных демократичными и... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:57

2024-03-19T12:57

2024-03-19T18:43

выборы президента россии — 2024

цар

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера поздравил российского лидера Владимира Путина с блестящим переизбранием на выборах, признанных демократичными и транспарентными, говорится в письме администрации президента африканской страны."Центральноафриканский народ и я сам с настоящей радостью узнали о Вашем блестящем переизбрании по итогам выборов, признанных демократичными и транспарентными… По этому счастливому случаю я от лица народа и правительства ЦАР, а также своих сотрудников хочу передать Вашему превосходительству мои теплые поздравления", - говорится в письме главы ЦАР.Лидер африканской страны также пожелал Путину успехов и здоровья для исполнения своих полномочий."Я пользуюсь этой возможностью, чтобы сообщить вам о своем твердом настрое работать с Вашим превосходительством над укреплением исторических связей, основанных на дружбе и сотрудничестве, которые объединяют наши страны и народы", - говорится в сообщении.Путина с переизбранием поздравил также президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. "От себя лично и от имени народа Буркина-Фасо я желаю ему всяческих успехов", - сообщил он в социальной сети X.Траоре добавил, что избрание Путина на новый срок будет способствовать укреплению и без того прекрасных отношений между Россией и Буркина-Фасо.

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