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Президент ЦАР поздравил Путина с переизбранием на выборах - РИА Новости, 19.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:57 19.03.2024 (обновлено: 18:43 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/tsar-1934210044.html
Президент ЦАР поздравил Путина с переизбранием на выборах
Президент ЦАР поздравил Путина с переизбранием на выборах - РИА Новости, 19.03.2024
Президент ЦАР поздравил Путина с переизбранием на выборах
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера поздравил российского лидера Владимира Путина с блестящим переизбранием на выборах, признанных демократичными и... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:57
2024-03-19T18:43
выборы президента россии — 2024
цар
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера поздравил российского лидера Владимира Путина с блестящим переизбранием на выборах, признанных демократичными и транспарентными, говорится в письме администрации президента африканской страны."Центральноафриканский народ и я сам с настоящей радостью узнали о Вашем блестящем переизбрании по итогам выборов, признанных демократичными и транспарентными… По этому счастливому случаю я от лица народа и правительства ЦАР, а также своих сотрудников хочу передать Вашему превосходительству мои теплые поздравления", - говорится в письме главы ЦАР.Лидер африканской страны также пожелал Путину успехов и здоровья для исполнения своих полномочий."Я пользуюсь этой возможностью, чтобы сообщить вам о своем твердом настрое работать с Вашим превосходительством над укреплением исторических связей, основанных на дружбе и сотрудничестве, которые объединяют наши страны и народы", - говорится в сообщении.Путина с переизбранием поздравил также президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. "От себя лично и от имени народа Буркина-Фасо я желаю ему всяческих успехов", - сообщил он в социальной сети X.Траоре добавил, что избрание Путина на новый срок будет способствовать укреплению и без того прекрасных отношений между Россией и Буркина-Фасо.
https://ria.ru/20240319/gd-1934178719.html
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цар
Выборы президента России — 2024, ЦАР
Президент ЦАР поздравил Путина с переизбранием на выборах

Президент ЦАР поздравил Путина с переизбранием на транспарентных выборах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера поздравил российского лидера Владимира Путина с блестящим переизбранием на выборах, признанных демократичными и транспарентными, говорится в письме администрации президента африканской страны.
«
"Центральноафриканский народ и я сам с настоящей радостью узнали о Вашем блестящем переизбрании по итогам выборов, признанных демократичными и транспарентными… По этому счастливому случаю я от лица народа и правительства ЦАР, а также своих сотрудников хочу передать Вашему превосходительству мои теплые поздравления", - говорится в письме главы ЦАР.
Выборы президента России в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В третий, заключительный день голосования на президентских выборах избирательные участки в Москве открылись в 8:00.

Актер Константин Райкин голосует на выборах президента России на избирательном участке школы №1282 Сокольники в Москве

В третий, заключительный день голосования на президентских выборах избирательные участки в Москве открылись в 8:00.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

К 15:00 заключительного дня голосования в Москве выдали более пяти миллионов бюллетеней.

Люди стоят в очереди избирательном участке № 151 в Государственном музее истории ГУЛАГа в Москве на выборах президента России

К 15:00 заключительного дня голосования в Москве выдали более пяти миллионов бюллетеней.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Всего в столице работают 2200 участков, они будут открыты до 20:00.

Сотрудники колл-центра принимают звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами президента РФ

Всего в столице работают 2200 участков, они будут открыты до 20:00.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Несколько участков разместили в больницах и СИЗО, два участка организовали для голосования лиц без определенного места жительства.

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве

Несколько участков разместили в больницах и СИЗО, два участка организовали для голосования лиц без определенного места жительства.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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4 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Избиратели могут проголосовать с помощью бумажных бюллетеней, а также с использованием терминалов электронного голосования.

Люди стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке школы №2123 в Москве

Избиратели могут проголосовать с помощью бумажных бюллетеней, а также с использованием терминалов электронного голосования.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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5 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Отдать свой голос за главу государства можно также дистанционно на elec.mos.ru.

Выборы президента России

Отдать свой голос за главу государства можно также дистанционно на elec.mos.ru.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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6 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В штабе по наблюдению за выборами отметили высокую активность на выборах среди москвичей.

Люди голосуют на выборах президента России на избирательном участке школы №1282 Сокольники в Москве

В штабе по наблюдению за выборами отметили высокую активность на выборах среди москвичей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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7 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

За прошедшую ночь в онлайн-голосовании приняли участие порядка 70 тысяч жителей столицы.

Люди стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке школы №2123 в Москве

За прошедшую ночь в онлайн-голосовании приняли участие порядка 70 тысяч жителей столицы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами президента РФ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Почти на каждом участке ведут видеонаблюдение, кроме нескольких участков в воинских частях, где ведется видеофиксация.

Выборы президента России

Почти на каждом участке ведут видеонаблюдение, кроме нескольких участков в воинских частях, где ведется видеофиксация.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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10 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Мосгоризбирком сообщил, что выборы проходят штатно и никаких замечаний о работе избирательных комиссий не поступало.

Люди стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке в Москве

Мосгоризбирком сообщил, что выборы проходят штатно и никаких замечаний о работе избирательных комиссий не поступало.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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11 из 12
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на избирательном участке в Москве.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на выборах президента России на избирательном участке № 143 в школе № 1574 в Москве

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
12 из 12

В третий, заключительный день голосования на президентских выборах избирательные участки в Москве открылись в 8:00.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 12

К 15:00 заключительного дня голосования в Москве выдали более пяти миллионов бюллетеней.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 12

Всего в столице работают 2200 участков, они будут открыты до 20:00.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 12

Несколько участков разместили в больницах и СИЗО, два участка организовали для голосования лиц без определенного места жительства.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 12

Избиратели могут проголосовать с помощью бумажных бюллетеней, а также с использованием терминалов электронного голосования.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 12

Отдать свой голос за главу государства можно также дистанционно на elec.mos.ru.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 12

В штабе по наблюдению за выборами отметили высокую активность на выборах среди москвичей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
7 из 12

За прошедшую ночь в онлайн-голосовании приняли участие порядка 70 тысяч жителей столицы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 12

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Почти на каждом участке ведут видеонаблюдение, кроме нескольких участков в воинских частях, где ведется видеофиксация.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
10 из 12

Мосгоризбирком сообщил, что выборы проходят штатно и никаких замечаний о работе избирательных комиссий не поступало.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
11 из 12

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
12 из 12
Лидер африканской страны также пожелал Путину успехов и здоровья для исполнения своих полномочий.
"Я пользуюсь этой возможностью, чтобы сообщить вам о своем твердом настрое работать с Вашим превосходительством над укреплением исторических связей, основанных на дружбе и сотрудничестве, которые объединяют наши страны и народы", - говорится в сообщении.
Путина с переизбранием поздравил также президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. "От себя лично и от имени народа Буркина-Фасо я желаю ему всяческих успехов", - сообщил он в социальной сети X.
Траоре добавил, что избрание Путина на новый срок будет способствовать укреплению и без того прекрасных отношений между Россией и Буркина-Фасо.
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Комиссия Госдумы подготовила материалы о вмешательстве в выборы президента
11:16
 
Выборы президента России — 2024ЦАР
 
 
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