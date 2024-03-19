https://ria.ru/20240319/trolleybusy-1934300245.html

Губернатор Бочаров: троллейбусный парк Волгограда обновлен на 100%

Губернатор Бочаров: троллейбусный парк Волгограда обновлен на 100% - РИА Новости, 19.03.2024

Губернатор Бочаров: троллейбусный парк Волгограда обновлен на 100%

Более 50 троллейбусов на автономном ходу поступили в Волгоград, таким образом в городе удалось обновить троллейбусный парк на 100%, заявил губернатор... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T17:51

2024-03-19T17:51

2024-03-19T17:51

вологодская область

волгоград

волгоградская область

андрей бочаров

жкх

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ВОЛГОГРАД, 19 мар — РИА Новости. Более 50 троллейбусов на автономном ходу поступили в Волгоград, таким образом в городе удалось обновить троллейбусный парк на 100%, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По информации администрации области, во вторник волгоградскому муниципальному предприятию " Метроэлектротранс" переданы еще 56 троллейбусов на автономной ходу, общее количество этого вида транспорта в городе достигло 112 единиц. Отмечается, что это позволит повысить транспортную доступность для жителей новых микрорайонов Волгограда. "В рамках десятилетней программы развития Волгограда, формирования современной транспортной схемы было принято капиталоемкое решение о 100-процентном обновлении всего подвижного состава общественного транспорта города… Порядка 50% пассажиров перевозится электротранспортом. Исходя из этого, мы выполнили задачу по 100-процентному обновлению троллейбусного парка", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении. Отмечается, что новые современные троллейбусы оборудованы кондиционером и системой отопления, камерами видеонаблюдения, а также бескондукторной системой оплаты проезда.

https://ria.ru/20240302/volgograd-1930700975.html

волгоград

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

волгоград, волгоградская область, андрей бочаров, жкх