Губернатор Бочаров: троллейбусный парк Волгограда обновлен на 100%
CC BY 4.0 / Администрация Волгоградской области (cropped) / Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на церемонии передачи троллейбусов
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на церемонии передачи троллейбусов
ВОЛГОГРАД, 19 мар — РИА Новости. Более 50 троллейбусов на автономном ходу поступили в Волгоград, таким образом в городе удалось обновить троллейбусный парк на 100%, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
По информации администрации области, во вторник волгоградскому муниципальному предприятию " Метроэлектротранс" переданы еще 56 троллейбусов на автономной ходу, общее количество этого вида транспорта в городе достигло 112 единиц. Отмечается, что это позволит повысить транспортную доступность для жителей новых микрорайонов Волгограда.
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"В рамках десятилетней программы развития Волгограда, формирования современной транспортной схемы было принято капиталоемкое решение о 100-процентном обновлении всего подвижного состава общественного транспорта города… Порядка 50% пассажиров перевозится электротранспортом. Исходя из этого, мы выполнили задачу по 100-процентному обновлению троллейбусного парка", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.
Отмечается, что новые современные троллейбусы оборудованы кондиционером и системой отопления, камерами видеонаблюдения, а также бескондукторной системой оплаты проезда.